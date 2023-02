Los conciertos de artistas latinos y españoles en EE.UU. en 2023: fechas y lo que tienes que saber

Así será la nueva gira de RBD, "Soy Rebelde Tour 2023" 1:02

Nota del editor: este artículo se actualizará cada vez que se dé a conocer una gira de conciertos en el país.

(CNN Español) -- En Estados Unidos comenzó temprano la época de conciertos de artistas latinos y españoles en el país. Aunque muchos de los eventos se concentran hacia verano y otoño boreal, varios artistas han apostado por iniciar sus giras en el país norteamericano a inicios de año.

Si estás interesado en saber si tu artista ofrecerá un concierto en el país, así como las fechas, quédate tranquilo. Agrupamos los conciertos que han sido anunciados hasta la fecha en este artículo.

Conciertos de artistas latinos y españoles en EE.UU.

Danny Ocean

El cantante venezolano Danny Ocean está por finalizar su gira de concierto por Estados Unidos.

Inició el 2 de febrero en San Francisco y finaliza el 26 del mismo mes en Miami.

Si estás interesado en acudir a alguno de los shows en Atlanta, Orlando o Miami, puedes consultar las entradas que podrían estar disponibles a través de Ticketmaster.

Greeicy y Mike Bahía

La pareja de cantantes colombianos Greeicy y Mike Bahía llevan su gira de conciertos "Amantes Tour: Kai" a Estados Unidos. El tour inicia con entradas agotadas en Nueva York antes de dirigirse a otras siete ciudades del país.

Las fechas de esta gira son:

23 de febrero de 2023 – Auditorio Colden – Nueva York

24 de febrero de 2023 – Hard Rock Live – Orlando, Florida

25 de febrero de 2023 – James L. Knight Center – Miami

26 de febrero de 2023 – Capital One Hall – Washington

2 de marzo de 2023 – Teatro Majestic – Dallas, Texas

3 de marzo de 2023 – Teatro Arena – Houston

4 de marzo de 2023 – Copernicus Center – Chicago

5 de marzo de 2023 – The Novo – Los Ángeles

Las entradas pueden ser adquiridas a través de la página AmantesUSATour2023.com.

Melendi

El cantante español Melendi estará celebrando sus dos décadas en la música y su más reciente producción discográfica en la gira "Likes y Cicatrices".

Los conciertos inician este 24 de febrero y ya cuenta con "sold-outs" en ciudades como Miami y Orlando.

En total serán siete fechas las que Melenddi ofrecerá en el país.

24 de febrero. Chicago. Rosemont Theatre

25 de febrero. Orlando. Hard Rock Live

26 de febrero, Miami. Dade Arena

3 de marzo, Dallas. Texas Trust Cu Theatre

4 de marzo. Houston. Smart Financial Center

5 de marzo. Orlando. Hard Rock Live

9 de marzo. Miami. Dade Arena

11 de marzo. Nueva York. Radio City Music Hall

Las entradas están a la venta en Ticketmaster y AXS.com.

Kenia Os

La cantante mexicana Kenia Os llega por primera vez a los escenarios estadounidenses con su gira "K23 Tour".

Inicia con una pesentación agotada en San Diego, California, y recorrerá ciudades como Las Vegas, El Paso, Houston, Chicago, Nueva York, Atlanta, entre otras.

La gira finaliza en MIami el 25 de mayo.

Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Ricardo Montaner

Ricardo Montaner es uno de esos artistas que están constantemente realizando conciertos en Estados Unidos. Y este 2023 no es la excepción.

El cantante venezolano inicia los conciertos del "Te echo de menos" tour el 31 de marzo en Miami y finalizará el 30 de septiembre en San Juan, Puerto Rico.

Recorrerá en total 14 ciudades, con presentaciones en espacios legendarios como el Radio City Music Hall de Nueva York, el Microsoft Theater de Los Ángeles o el Coliseo de Puerto Rico.

Las entradas están a la venta en la página web del artista.

Marco Antonio Solís

Uno de los compositores más grandes de la música en español emprende este 2023 una gira de conciertos en solitario. Se trata de Marco Antonio Solís, quien recorrerá 19 ciudades de Estados Unidos en su gira "El Buki World Tour 2023".

El tour inicia el 3 de marzo en San José, California y finaliza el 15 de octubre en Chicago.

Visitará ciudades como Denver, en donde tendrá dos fechas, varias ciudades de Texas, Las Vegas, Nashville, entre otras.

Los boletos están a la venta en la página web de Marco Antonio Solis.

Maná

La legendaria banda de rock mexicana Maná llevará su gira de conciertos "México lindo y querido" a Estados Unidos.

La banda visitará ciudades como Miami, Nueva York, Atlanta, Las Vegas entre otras.

La agrupación ya ofreció dos conciertos en Los Ángeles a inicios de febrero pero continúan recorriendo el país a partir del 17 de marzo hasta el 23 de septiembre.

Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Gipsy Kings

La famosa agrupación europea que llevó los ritmos de flamenco al escenario mundial, los Gipsy Kings, estarán de gira en Estados Unidos junto a Tonino Baliardo.

La agrupación visitará 12 ciudades del país. La gira inicia el 14 de abril en Denver y finaliza el 17 de mayo en Orlando.

Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Juan Luis Guerra

El maestro Juan Luis Guerra estará ofreciendo tres únicos conciertos en Estados Unidos en el 2023, como parte de su gira "Entre Mar y Palmeras". Este tour inició el año pasado y visitó ciudades como Houston, Chicago, Miami, entre otras.

Las fechas que están confirmadas de sus presentaciones en 2023 son:

22 de abril: Sunrise, Florida

23 de abril: Tampa, Florida

28 de abril: Nueva York

Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

León Larregui

El vocalista de la agrupación de rock mexicana Zoé regresa a Estados Unidos pero esta vez como solista para presentar su "Prismarama Tour".

Larregui se presentará en 16 ciudades del país, entre ellas Los Ángeles, Las Vegas, Atlanta, Nueva York, entre otras.

La gira inicia el 1 de mayo en San Francisco y finaliza el 30 de mayo en el House of Blues de Chicago.

Las entradas están a la venta en LiveNation.com.

Eladio Carrión

El rapero Eladio Carrión estará montado en las tarimas de Estados Unidos entre mayo y junio con su gira "The Sauce".

Carrión inicia sus conciertos el 11 de mayo en Dallas. La primera etapa de la gira estadounidense finaliza el 4 de junio en Boston. En total el intérprete recorrerá 11 ciudades. El rapero venezolano Big Soto será el telonero, según Live Nation.

11 de mayo 2023 – Irvine, Texas – Toyota Music Factory

12 de mayo 2023 – Houston, Texas – 713 Music Hall

13 de mayo 2023 – San Antonio, Texas – Aztec Theater

14 de mayo 2023 – Austin, Texas – Emo’s Austin

24 de mayo 2023 – Atlanta, Georgia – Tabernacle

25 de mayo 2023 – Orlando, Florida – Hard Rock Live

27 de mayo 2023 – Miami, Florida – Oasis Wynwood

31 de mayo 2023 – Charlotte, North Carolina – Fillmore Charlotte

2 de junio 2023 – Philadelphia, Pennsylvania – Fillmore Philadelphia

3 de junio 2023 – Silver Spring, Maryland – Fillmore Silver Spring

4 de junio 2023 – Boston, Massachusetts – House Of Blues Boston

Las entradas estarán a la venta en la página del cantante o en Ticketmaster.

Romeo Santos

El Rey de la Bachata Romeo Santos anunció que realizará cuatro únicos conciertos de su gira "Fórmula, Vol. 3" en Estados Unidos.

Las ciudades que tendrán el privilegio de escuchar al dominicano son:

3 de junio: Los Ángeles

9 de junio: Nueva York

16 de junio: Miami

24 de junio: Houston

Los tickets están a la venta en la página web del artista o en Ticketmaster.

Fonseca

El cantante colombiano Fonseca estará presentando su más reciente producción discográfica en la gira "Viajante USA Tour 2023".

Recorrerá 10 ciudades, con presentaciones en lugares como el Radio City Music Hall de Nueva York.

Las entradas están a la venta en Ticketmaster o en la página web del artista.

Ricardo Arjona

Ricardo Arjona lleva de nuevo a Estados Unidos su gira "Blanco y Negro". En esta segunda vuelta, el cantante se presentará en ciudades como Seattle, en donde inicia la gira de conciertos, Nueva York, Washington, Houston, Austin y finaliza en Miami.

Según Loud and Live, productora del espectáculo, Arjona ya ha ofrecido alrededor de 100 conciertos con su gira "Blanco y Negro", con la cual ha recorrido también Europa y Latinoamérica.

La productora agregó que más de un millón y medio de personas asistieron a los conciertos de 2022.

Las entradas están a la venta en la página web de Arjona o en Ticketmaster.

RBD

La gira mundial "Soy Rebelde" de la agrupación mexicana RBD ha causado euforia no solo en Estados Unidos sino en América Latina.

En la primera tanda de fechas RBD vendió totalmente la boletaría de sus conciertos en menos 24 horas, según un comunicado de prensa.

El interés de la audiencia ha sido tal que tuvieron que abrir nuevas fechas en varias ciudades como Miami, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, entre otras.

La estapa estadounidense del "Soy Rebelde World Tour" inicia el 25 de agosto en el Sun Bowl Stadium de El Paso, Texas; y finaliza con tres presentaciones el 18, 19 y 20 de octubre en Los Ángeles.

Algunas de las fechas ya están vendidas por completo. Ticketmaster es la plataforma oficial para obtener los boletos.

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández regresa a Estados Unidos con su gira "Amor y patria" en la que contará, en algunas fechas, con el acompañamiento de su hijo, Álex Fernández.

La gira inicia el 8 de septiembre en Sacramento, California y finaliza el 22 de octubre en Miami.

Como ya se ha convertido en una costumbre para los cantantes mexicanos, "El Potrillo" celebrará las fiestas patrias mexicanas y dará el Grito de Independencia en Las Vegas.

“Estoy emocionado de regresar EE.UU. para celebrar la cultura latina a través de mi música. Preparé un espectáculo totalmente nuevo. No puedo esperar para ver a mis fanáticos y cantar juntos todas nuestras canciones favoritas ¡Y que viva México!", dijo Alejandro Fernández a través de un comunicado .

Según Live Nation, compañía productora de los espectáculos, parte de las ganancias de los conciertos serán donados a Friends of the National Museum of the American Latino, una organización que resalta los 500 años de historia latina en Estados Unidos.

Las entradas están a la venta en Ticketmaster.