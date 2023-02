United Airlines presenta una nueva política de asientos familiares

Pilotos de United exigen nueva propuesta de incremento salarial 1:02

(CNN) -- United Airlines tiene una nueva función de mapa de asientos que ayudará a las familias con niños menores de 12 años a encontrar asientos juntos sin cargo, anunció la aerolínea este lunes.

La función incluirá boletos de categoría Economy básica.

La nueva tecnología de mapa de asientos encontrará dinámicamente asientos Economy adyacentes disponibles en el momento de la reserva y abrirá actualizaciones gratuitas a otros asientos disponibles según sea necesario, dijo la aerolínea.

En los casos en que no haya asientos contiguos disponibles, los clientes podrán cambiar a otro vuelo a su destino con asientos contiguos en la misma cabina de forma gratuita. No se cobrará ninguna diferencia de tarifa en tales casos, dijo United en un comunicado de prensa.

“Nos enfocamos en brindar una gran experiencia para nuestros pasajeros más jóvenes y sus padres y sabemos que a menudo comienza con el asiento correcto”, dijo Linda Jojo, directora de Atención al Cliente de United, en un comunicado.

Los asientos United Polaris, First Class y Economy Plus no están incluidos en el nuevo cambio de política de asientos familiares.

Los clientes de las aerolíneas estadounidenses se han quejado durante mucho tiempo acerca de los asientos que separan a los niños pequeños de sus padres en los vuelos y los costos adicionales asociados con la compra de asientos para sentarse juntos.

El presidente Biden se refirió a los esfuerzos del gobierno para reducir dichas tarifas en su discurso sobre el Estado de la Unión este mes.

“Las tarifas de equipaje ya son lo suficientemente malas: no pueden tratar a su hijo como una pieza de equipaje”, dijo Biden en el discurso.

Un aviso de julio de 2022 del Departamento de Transporte pidió a las aerolíneas estadounidenses que hicieran que los niños se sentaran junto a adultos acompañantes disponibles sin costo adicional.

Más opciones de asientos adyacentes estarán disponibles en United Airlines de inmediato. El cambio completo de política entrará en vigencia a principios de marzo, dijo la aerolínea.

Delta Air Lines dijo este lunes que “no cobra tarifas de asientos familiares e independientemente de la clase de boleto comprada, siempre trabajará con los clientes caso por caso para garantizar que se satisfagan sus necesidades de asientos familiares”.

El sitio web de Delta se refiere a los asientos familiares con “previa solicitud”, refiriéndose a los pasajeros que no pueden asegurar asientos a través del sitio web o la aplicación móvil de la aerolínea para que se comuniquen con su línea de atención a reservas.

American Airlines ofrece consejos de reserva en su sitio web para familias que viajan con niños menores de 15 años, señalando que “cuanto más tiempo antes reserve, mejor”.

“Nuestras políticas actuales con respecto a los asientos familiares están diseñadas para permitir que las familias se sienten juntas sin tener que pagar extra”, dijo American Airlines el lunes en un comunicado.