¿Qué estados y ciudades están amenazados por tormentas de nieve en Estados Unidos? ¿Cuánto durarían?

(CNN Español) -- La región del Medio Oeste superior de Estados Unidos se llevará la peor parte de la nieve que se espera en el país, en medio de una tormenta que se extiende de costa a costa y tiene a más de 65 millones de personas bajo alertas invernales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en algunas zonas del Medio Oeste podría nevar a un ritmo de entre 2,5 a 5 cm por hora este miércoles, en combinación con ráfagas de viento de 64 a 80 km/hora.

Desde ahora hasta el viernes 25 de febrero, las mayores acumulaciones de nieve se esperan en los estados de California, Dakota del Sur, Minnesota y Wyoming, tal como puede verse en este mapa con las predicciones de las autoridades.

Aquí, el repaso de los lugares que enfrentan las peores amenazas.

Se espera que los peores impactos tengan lugar en la región de Twin Cities, que incluye a las ciudades de Minneapolis, St. Paul y los suburbios circundantes, a partir de finales del miércoles y hasta el jueves. Se espera que la fuerte nevada cubra el terreno con bastante rapidez, y que vaya acompañada de rachas de vientos, haciendo que los viajes sean especialmente peligrosos.

En Minneapolis, la tormenta "histórica" ​​de tres días "traerá una acumulación generalizada de nieve, con viento y nieve a la deriva principalmente de miércoles a jueves", dijo específicamente el Servicio Meteorológico Nacional en Twin Cities.

La ciudad podría recibir entre 38 y 63 cm de nieve para el jueves, en adición a los 2,5 a 8 cm que ya cayeron allí.

El gobernador Tim Walz ordenó a la Guardia Nacional del estado, al departamento de transporte y a la patrulla que estén preparados para responder a los impactos de la tormenta.

Además de los hasta 10 cm que ya se han registrado en el estado, también se esperan nevadas de hasta 41 cm y vientos de 72 km/hora.

La gobernadora de Dakota del Sur anunció el martes el cierre de las oficinas de la rama ejecutiva del gobierno estatal el miércoles en más de la mitad de los 66 condados del estado, con planes para que los empleados trabajen a distancia. Además, las carreteras interestatales 29 y 90 cerraron parcialmente el martes por la noche para prepararse para la nieve esperada.

Se esperan fuertes nevadas de hasta 30 cm este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles informó que se esperan varios metros de nieve en las montañas y algunos centímetros en las zonas más bajas. Estas condiciones ajenas a lo usual de la temporada en el estado llegan casi dos meses después de rondas de inundaciones mortales que azotaron muchas áreas.

Los lugares con mayores previsiones de nieve son aquellos en el que se esperan impactos mayores por las tormentas, identificados en rojo en este mapa del Servicio Meteorológico Nacional.

Here's a look at the Winter Storm Severity Index (WSSI) over the next 3 days, through midday Friday. Moderate, Major and Extreme winter weather impacts are expected from the West Coast to New England with travel not advised in the Upper Midwest due to blizzard conditions. pic.twitter.com/fcwxg5E7gQ

— National Weather Service (@NWS) February 21, 2023