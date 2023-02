La Justicia de EE.UU. revoca la fianza al expresidente de Perú Alejandro Toledo

5 cosas: Busca revocar la fianza del expresidente de Perú Alejandro Toledo 2:34

(CNN Español) -- Un juez federal de California revocó este jueves la fianza para el expresidente de Perú Alejandro Toledo y le otorgó hasta el primero de marzo para que la defensa responda a esta orden, según consta en documentos judiciales. Una vez se reciba la respuesta, la Justicia de EE.UU. tiene hasta el 6 de marzo para decidir si queda detenido de forma preventiva.

Toledo cumple arresto domiciliario en California desde 2019 en respuesta a una solicitud de extradición enviada a EE.UU. en mayo de 2018.

La Fiscalía de Perú informó este martes que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del expresidente.

La fiscal Stephanie Hinds argumentó este miércoles que se le debe poner bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU. con el fin de que el gobierno pueda extraditarlo a Perú.

El exmandatario es requerido por la Justicia peruana por cargos de colusión y lavado de activos. En su momento, Toledo negó las acusaciones y las tildó de persecución política.

CNN ha intentado contactarse con la defensa del expresidente para conocer su postura pero aún no ha obtenido respuesta.

Este miércoles Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., dijo que no “niega el proceso interno”, pero que no haría más comentarios sobre el tema ya que las extradiciones le corresponden al Departamento de Justicia, y son ellos quienes deberán pronunciarse. CNN contactó al Departamento de Justicia y respondió que no haría comentarios.

Según las autoridades de Perú, Toledo, quien gobernó el país entre 2001 y 2006, habría recibido hasta US$ 30 millones en presuntos sobornos por parte de la constructora Odebrecht para favorecer a la empresa brasileña al realizar negocios en el país.