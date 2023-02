Chris Rock habla de la bofetada de Will Smith en los Oscar: "Lo que la gente quiere saber... ¿te dolió? Diablos, sí, me dolió"

Así será el live stream de Chris Rock en Netflix 1:51

(CNN) -- Chris Rock devolverá el golpe de la forma en que mejor lo hace: en el escenario.

El legendario cómico está programando un especial en vivo en Netflix el 4 de marzo, donde se referirá al episodio de Will Smith abofeteándolo en los Oscar, según Netflix.

Si bien Rock ha aludido al incidente en breves bromas en sus actuaciones de stand-up durante el año pasado, esta vez, lo abordará con más detalle.

La noticia fue reportada por primera vez por el diario The Wall Street Journal.

Rock preparó el material para el especial en enero durante un espectáculo en la arena en Charleston, donde compartió cartel con Dave Chappelle. Vestido completamente de blanco, abordó el ahora tristemente célebre momento con Smith durante aproximadamente un tercio de su set, según una fuente que asistió y habló con CNN.

Rock habla sobre la indignación colectiva tras el incidente de los Oscar y hace varios chistes.

"Lo que la gente quiere saber... ¿te dolió? Diablos, sí, me dolió. ¡Él interpretó a Muhammad Ali! Yo interpreté a Pookie (en 'New Jack City'). Incluso en las películas animadas soy una cebra, él es un maldito tiburón. Me golpeó tan fuerte que escuché 'Summertime' resonando en mis oídos", bromeó Rock, según la fuente.

En otra línea, Rock habla sobre la diferencia de tamaño entre los dos. "Will Smith es un tipo grande. Yo no lo soy", dijo Rock. "Will Smith está sin camisa en sus películas".

"Si me ven en una película siendo operado de corazón abierto, estaré usando un suéter", añade.

"Chris Rock: Indignación selectiva" se transmitirá en vivo en Netflix a las 10 p.m. hora ET del sábado, desde el Teatro Hippodrome en Baltimore, una semana antes de los Premios de la Academia de este año.