Muere a los 89 años la leyenda del fútbol francés Just Fontaine

(CNN) -- La leyenda del fútbol francés Just Fontaine —quien todavía ostenta el récord de más cantidad de goles marcados por un jugador en una sola Copa del Mundo— murió a los 89 años, anunció la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

El exdelantero anotó 13 goles en la Copa del Mundo de 1958 en Suecia, lo que lo coloca en el cuarto lugar junto con Lionel Messi en la lista de máximos goleadores en mundiales de todos los tiempos. Los 13 goles fueron hechos en apenas seis partidos del mismo torneo, ya que Francia terminó en el tercer lugar.

Es considerado uno de los mejores récords del fútbol internacional, ya que, 65 años después, ningún otro jugador se acercó a igualarlo.

“La muerte de Just Fontaine sume al fútbol francés en una profunda emoción y una inmensa tristeza”, dijo el presidente interino de la FFF, Philippe Diallo, en un comunicado. “Just Fontaine dejó su huella en el fútbol dentro y fuera de Francia".

“Fue una figura emblemática, con un récord increíble de 13 goles en el Mundial de 1958. Escribió una de las páginas más bellas de la historia de la selección francesa”, añadió.

Fontaine ganó la liga francesa con el Reims tres veces y una con el Niza, además de obtener dos títulos de la Copa de Francia durante su ilustre carrera.

Sus hazañas en la Copa del Mundo de 1958 le valieron el tercer lugar en el Balón de Oro de ese año.

Fontaine también formó parte del equipo de Reims que llegó a la final de la Copa de Europa en 1959, donde finalmente cayó ante el gran Real Madrid de la época.

“Una estrella del fútbol francés, un goleador inigualable, una leyenda de Reims”, escribió su antiguo club Stade de Reims. “SDR envía sus más sinceras condolencias a su familia y amigos”.

El actual entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps, dijo: “La muerte de Just Fontaine me entristece, ya que entristecerá a todos los que aman el fútbol y nuestra selección. Just es y seguirá siendo una leyenda de la selección francesa”.

Fontaine nació en Marruecos y jugó en el club marroquí Casablanca antes de mudarse a Francia, donde pasaría tres temporadas en el Niza y luego seis en el Reims.

Finalmente se vio obligado a retirarse tempranamente, a la edad de 28 años, debido a una lesión. Entonces, comenzó a entrenar a la selección nacional de Francia y Marruecos y al Paris Saint-Germain, logrando el ascenso del club a la primera división francesa en 1974.

Terminó su carrera internacional con 30 goles en solo 21 partidos y en 2004, Pelé nombró a Fontaine en su lista de los 125 mejores futbolistas vivos.