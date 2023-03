Muere un futbolista sudafricano a los 29 años tras sufrir un colapso en un entrenamiento

(CNN) -- Siphamandla Mtolo, centrocampista del Richards Bay FC de la primera división sudafricana, falleció este martes tras sufrir un colapso en un entrenamiento, según informó el club. Mtolo tenía 29 años.

En una publicación en las redes sociales, el equipo dijo que Mtolo se desplomó este martes por la mañana y que no estaba en condiciones de proporcionar más información por el momento, pidiendo que "se respete la privacidad de la familia de Mtolo en este difícil momento de duelo". El club no mencionó la causa de la muerte en su comunicado.

"Su presencia tanto dentro como fuera del terreno de juego será echada únicamente de menos. Los pensamientos y oraciones de todos en el Richards Bay Football Club están con su familia, amigos y seres queridos".

CNN se puso en contacto con el Richards Bay FC para solicitar comentarios a la representación de Mtolo, pero no recibió respuesta de inmediato.

El mensaje del Richards Bay FC señalaba que se emitiría otra declaración sobre el fallecimiento de Mtolo "a su debido tiempo".

Official Statement regarding the passing of our player, 𝗦𝗶𝗽𝗵𝗮𝗺𝗮𝗻𝗱𝗹𝗮 "𝗦𝗽𝗲𝗽𝗲" 𝗠𝘁𝗼𝗹𝗼. pic.twitter.com/TSrY25oXyq

— Richards Bay FC (@RichardsBayFC_) March 7, 2023