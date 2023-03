Ron DeSantis "traería un barco desde las Bahamas" para permitir la entrada de Novak Djokovic en EE.UU. para jugar en el Abierto de Miami

"Nole" Djokovic no jugará en el Indian Wells 1:00

(CNN) -- Puede que se haya agotado el plazo para que Novak Djokovic pueda entrar en Estados Unidos para jugar en Indian Wells, pero los políticos estadounidenses -en particular el gobernador de Florida, Ron DeSantis- están presionando para que cambien las normas y permitan al número 1 del mundo entrar en el país a tiempo para el Abierto de Miami.

EE.UU. sigue exigiendo a los visitantes internacionales que se vacunen contra el covid-19, y el serbio, que ha dicho anteriormente que sigue sin vacunarse, confirmó que había solicitado un permiso especial para entrar en el país antes de ambos torneos.

Sin embargo, los organizadores de Indian Wells anunciaron el domingo que Djokovic se retiró del torneo, cuyo cuadro principal comenzó este miércoles.

DeSantis dijo que "traería un barco desde las Bahamas" para que Djokovic compitiera en el torneo de tenis Miami Open a finales de este mes.

"Le traería un barco desde las Bahamas. Lo haría cien por ciento", dijo DeSantis en una conferencia de prensa en Tampa este miércoles.

"Creo que su gente lo está mirando, y no estoy seguro de que esa sea la forma en que quieren entrar en el país, lo cual entiendo. Creo que sería un gran momento, pero ya sabes".

Según el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., se exige una prueba de vacunación contra el covid-19 a los pasajeros no estadounidenses y no inmigrantes que lleguen a EE.UU. por vía aérea desde un país extranjero, aunque esto se aplica a otras formas de viajar.

Este martes, DeSantis pidió al presidente de EE.UU., Joe Biden, que interviniera y permitiera a Djokovic competir en el torneo.

"Lo único que impide que Novak Djokovic participe en el torneo de tenis del Abierto de Miami es el requisito de vacunación covid-19 erróneo y sin base científica del presidente Biden para los viajeros extranjeros", dijo en Twitter DeSantis, quien ha prometido por separado prohibir permanentemente los mandatos relacionados con la mitigación del coronavirus mientras considera una candidatura presidencial.

"Señor presidente, levante sus restricciones y déjelo competir", añadió.

Rick Scott y Marco Rubio, senadores republicanos por Florida, también instaron al presidente estadounidense a permitir la entrada de Djokovic al país para jugar.

"En cuanto a la pregunta sobre el requisito de vacunación, le remito a los CDC, que son los que se ocupan de eso", dijo este miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

El requisito de la vacuna, dijo, "sigue en vigor, y esperamos que todo el mundo acate la norma de nuestro país, ya sea como participante o como espectador."

Los organizadores del Abierto de Estados Unidos dijeron el viernes que tanto ellos como la Asociación de Tenis de Estados Unidos tenían "esperanzas" de que Djokovic tuviera éxito en su petición.

"Novak Djokovic es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y seis veces campeón del Abierto de Miami", dijo la organización de este torneo en Twitter el viernes.

"Esperamos que se le permita la entrada al país para que los floridanos tengan la oportunidad de verlo competir una vez más".

CNN se puso en contacto con representantes de Djokovic y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para obtener comentarios.

"Miren, el año pasado me perdí Indian Wells, Miami y todo el Abierto de EE.UU.", dijo Djokovic, ganador de 22 Grand Slams, a la prensa en Belgrado el mes pasado.

"Así que no sería la primera vez que ocurre. Espero que no, pero es todo lo que puedo hacer. Lo único que puedo hacer es esperar, porque mi posición sigue siendo la misma. No hay mucho más que pueda hacer, salvo desear un resultado positivo", declaró.

Djokovic regresó al número 1 del mundo al derrotar a Stefanos Tsitsipas y ganar en enero su décimo Abierto de Australia, todo un récord.

Fue su título número 22 en Grand Slams, con lo que empató a Rafael Nadal como el tenista con más títulos individuales de Grand Slam en la historia del tenis masculino.

El cuadro principal del Abierto de Miami comienza el 22 de marzo y el torneo termina el 2 de abril.

Betsy Klein y Kit Maher contribuyeron con sus informes.