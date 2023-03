Secuestro en Matamoros, México: sigue la investigación después de que un cartel emita una carta de disculpa y entregue a sus miembros

Cartel del Golfo entrega supuesta carta de disculpa por secuestro de estadounidenses 1:10

(CNN) -- Una semana después de los secuestros violentos de cuatro estadounidenses en México, los investigadores todavía trabajan para reconstruir cómo y por qué se desarrolló el secuestro, incluso después de que un cartel se disculpó por llevar a cabo lo que el padre de una víctima llamó "un crimen sin sentido" que dejó dos estadounidenses y una mujer mexicana muerta.

El caso sigue siendo "muy confuso" para los investigadores, que todavía están obteniendo información sobre el secuestro del pasado viernes y considerando todos los ángulos, dijo a CNN un funcionario de la Fiscalía de Tamaulipas familiarizado con la investigación.

Aunque las autoridades no han nombrado públicamente a ningún sospechoso, el Cartel del Golfo, que se cree que es responsable de los secuestros, emitió este jueves una carta de disculpa y el grupo entregó a cinco de sus miembros a las autoridades locales, según imágenes que circulan en línea y una versión de la carta obtenida por CNN de un funcionario familiarizado con la investigación en curso.

CNN no puede confirmar la autenticidad de las fotos y pidió comentarios a las autoridades mexicanas y estadounidenses.

"El [cartel del Golfo] pide disculpas a la sociedad de Matamoros, a los familiares de la señora Areli y a las personas y familias estadounidenses afectadas", dice la carta manuscrita, en referencia a una mujer mexicana que también murió por una bala perdida en el tiroteo.

Aunque los investigadores creen que la carta es auténtica, las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses que participan en la investigación dudan mucho de la sinceridad de las disculpas del grupo, según el funcionario que compartió la carta con CNN.

Una persona fue detenida en relación con la muerte de los estadounidenses que realizaba "funciones de vigilancia de las víctimas", dijo este martes el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, identificando al individuo como José "N", de 24 años. Las autoridades no quisieron confirmar si el hombre tiene alguna relación con organizaciones criminales.

Los cuerpos de dos estadounidenses asesinados en el secuestro —Shaeed Woodard y Zindell Brown— fueron entregados a las autoridades diplomáticas estadounidenses este jueves después de someterse a un examen forense, dijo el procurador general de Tamaulipas, Irving Barrios, en un tuit.

"He tratado de darle sentido y he tratado de ser fuerte al respecto", dijo el padre de Woodard, James Woodard, a la prensa este jueves, que habría sido el 34 cumpleaños de su hijo. "Simplemente fue un crimen sin sentido".

Los dos supervivientes —Latavia Washington McGee y Eric Williams— regresaron este martes a Estados Unidos para recibir tratamiento en un hospital. Williams, que había recibido tres disparos en las piernas, ha sido sometido desde entonces a dos operaciones quirúrgicas y le han colocado varillas en las piernas, según informó su esposa en una página de GoFundMe para recaudar dinero para los gastos médicos y de manutención de Williams.

Una quinta estadounidense del grupo, Cheryl Orange, tenía previsto viajar con el grupo el día del secuestro, pero tuvo que quedarse porque no tenía la identificación adecuada para cruzar la frontera. Según declaró a CNN, ha luchado contra el sentimiento de culpa por haberse librado por poco del ataque.

"Al principio me machacaba por eso y todo el mundo me decía que tenía que estar agradecida. Realmente me gustaría estar al lado de Tay", dijo Orange, refiriéndose a su "mejor amiga", Washington McGee por su apodo "Tay".

El unido grupo había viajado desde Carolina del Sur a Matamoros para que Washington McGee pudiera someterse a un procedimiento médico. Pero los amigos fueron interceptados violentamente por hombres armados que dispararon contra la furgoneta de los estadounidenses, los subieron bruscamente a la parte trasera de un camión y se los llevaron, según la madre de Washington McGee y un vídeo del encuentro.

Las víctimas fueron trasladadas a varios lugares antes de ser encontradas en una casa de los alrededores de Matamoros este martes, dijo Villarreal. Desde entonces, la fiscalía de Tamaulipas ha encontrado una ambulancia que se utilizó para transportar a las víctimas a recibir tratamiento de primeros auxilios en una clínica, que las autoridades también han localizado, informó la fiscalía en un comunicado.

Fue música para mis oídos escuchar su voz

Mientras el grupo de amigos cruzaba a Matamoros el pasado viernes, Orange se quedó en su hotel de Brownsville (Texas), preocupándose cada vez más a medida que caía la tarde y los amigos no regresaban, según declaró este jueves a Anderson Cooper, de CNN.

"Me dije que algo no iba bien", dijo Orange. Se puso en contacto con su novio y con el hermano de Washington McGee para decirles que estaba preocupada.

A la mañana siguiente, cuando Orange tuvo que abandonar el hotel, seguía sin haber rastro de Washington McGee ni de los demás. En ese momento, se preocupó tanto que decidió llamar a la policía.

Orange denunció la desaparición del grupo el sábado a la policía de Brownsville, según un informe policial. El informe indica que la policía comprobó la cárcel local para asegurarse de que nadie de la fiesta había sido detenido, pero no se tomó ninguna otra medida.

Finalmente, Orange vio el video del secuestro que circulaba por Internet, en el que se veía a Washington McGee siendo introducida en la parte trasera de un camión por pistoleros armados y los cuerpos de las otras víctimas siendo arrastrados junto a ella.

"Mi cuerpo se contrajo. Se me cayó el teléfono. Se me hizo un nudo en el estómago y empecé a rezar para que volvieran", dijo al ver el video.

Al oír por fin la voz de Washington McGee tras ser descubierta con vida, Orange pudo sentir cierto alivio. "Me tranquilizó un poco. Oír su voz fue música para mis oídos", dijo.

Mientras tanto, las familias de Woodard y Brown tienen que lidiar con la pérdida de sus seres queridos.

"Fue duro para mí ver esos videos y verle arrastrado y arrojado en la parte trasera de un vehículo. Es como si Dios ya me estuviera preparando para saber que probablemente era lo peor", dijo el padre de Woodard al ver el vídeo del secuestro.

Woodard había acompañado a su prima, Washington McGee, a México para someterse a una intervención quirúrgica, pero también para celebrar su próximo 34 cumpleaños, dijo su padre. Describió a su hijo como un "encanto" y una "persona cariñosa".

"Si me hubieran dicho que llegaría este día, nunca lo habría creído", dijo James Woodard. Luego añadió: "Un padre nunca espera perder a un hijo".

Carta de disculpa tras la detención del líder del cártel

Las fuerzas de seguridad estadounidenses y mexicanas sospechan que la carta de disculpa del cartel del Golfo se publicó después de que el secuestro expusiera al cártel a una considerable atención pública y al escrutinio de sus acciones, según el funcionario estadounidense que confirmó la autenticidad de la carta.

En su carta, el cartel pedía disculpas a "la sociedad de Matamoros, a los familiares de la Sra. Areli y a las personas y familias estadounidenses afectadas", en referencia a la mujer mexicana asesinada por una bala perdida.

Es habitual que los carteles mexicanos, especialmente en el noreste del país, lancen mensajes a las autoridades o a grupos rivales tras incidentes de gran repercusión, según Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad George Mason que estudia los carteles.

La disculpa se produjo tras la detención de un líder local del cartel del Golfo, buscado por secuestros anteriores, en la ciudad de Reynosa, a unos 55 kilómetros al oeste de Matamoros, según un funcionario estadounidense informado de la detención.

No está clara ninguna conexión con el secuestro de los estadounidenses la semana pasada. Pero, como informó CNN, el funcionario cree que miembros del cartel del Golfo atacaron a los estadounidenses en Matamoros, tras confundirlos con contrabandistas de drogas haitianos.

El líder del cartel local, Ernesto Sánchez-Rivera, también es conocido como "Metro 22" y "La Mierda" y se sabe que también tiene vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, añadió la fuente.

CNN se puso en contacto con el fiscal local para obtener más información sobre la detención, pero aún no ha recibido respuesta.

El secuestro de estadounidenses ha incrementado el escrutinio sobre los esfuerzos para controlar la violencia de los carteles en México, incluso por parte de los legisladores republicanos de EE.UU., que pidieron la designación de los carteles como organizaciones terroristas y señalaron sus planes de presentar una legislación que permita a los militares estadounidenses operar en México.

La presión de los republicanos se encontraron con una rápida reprimenda por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dice que las acciones infringirían la soberanía mexicana.

Omar Fajardo, Fidel Gutiérrez, Karol Suárez, Sharif Paget, Alberto Bello y David Shortell de CNN contribuyeron a este informe.