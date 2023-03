(CNN) -- La lucha del Gobierno de Biden por evitar el contagio financiero de la quiebra del Silicon Valley Bank es tanto un intento de proteger una economía resistente pero aún vulnerable como de evitar graves consecuencias políticas.

El Departamento del Tesoro y los reguladores federales insistieron en que no existía ningún riesgo sistémico para el sistema bancario en su conjunto que pudiera provocar una repetición del cataclismo de 2008, mientras se apresuraban a adoptar medidas contra la apertura de los mercados asiáticos para evitar una avalancha de bancos estadounidenses pequeños o regionales.

Este domingo por la tarde, los reguladores adoptaron medidas de emergencia para garantizar los depósitos de los clientes del SVB. Los reguladores también cerraron Signature Bank, otra entidad que amenazaba con hundirse, y garantizaron a sus clientes un trato similar. Los contribuyentes estadounidenses no financiarán ninguna de las dos medidas, según las autoridades.

La rápida actuación puede atemperar la tensión inmediata en los mercados financieros. Pero es demasiado pronto para saber si el Gobierno se verá obligado a tomar medidas más contundentes en medio de la creciente preocupación por la salud del sector financiero. Lo repentino de la crisis está exacerbando la ansiedad desde que SVB quebró, aparentemente de la nada, en 48 horas. Las garantías ofrecidas por la Casa Blanca y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de que el sistema bancario en general es sólido, suponen una nueva prueba de credibilidad económica para una administración marcada por su gestión de la alta inflación.

El presidente Joe Biden tiene previsto dirigirse a los estadounidenses este lunes por la mañana para hablarles del plan de emergencia de su administración para contener la quiebra de los dos bancos.

publicidad

"El pueblo y las empresas estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos bancarios estarán ahí cuando los necesiten", dijo el presidente en una declaración escrita este domingo por la noche. "Estoy firmemente comprometido a hacer que los responsables de este desastre rindan cuentas plenamente y a continuar nuestros esfuerzos para fortalecer la supervisión y regulación de los bancos más grandes para que no nos encontremos de nuevo en esta situación".

El drama del SVB invocó los fantasmas de 2008 y la ira de los votantes por los rescates concedidos a banqueros ricos que causaron la crisis con avaricia e inversiones de alto riesgo, pero que apenas sufrieron el dolor del posterior peor desastre financiero desde la década de 1930, que fue soportado por el público.

Subrayando la extrema sensibilidad de esta historia, un funcionario del gobierno dijo a los periodistas a última hora de este domingo que las medidas extraordinarias para garantizar los depósitos de los clientes del SVB mediante un mecanismo de seguro federal no equivalían a un rescate. "No se trata de fondos del contribuyente", dijo el funcionario, añadiendo que el capital del banco no sería apuntalado y que los tenedores de bonos serían "eliminados".

Pero ya estaba estallando un juego político de acusaciones, una señal de cómo un Washington disfuncional y polarizado y un sistema político ya estresado por los acalorados primeros intercambios de una nueva elección presidencial podrían tener dificultades para hacer frente a una crisis financiera realmente amenazadora.

Algunos republicanos acusaron a Biden de desencadenar un gasto multimillonario que provocó una elevada inflación y obligó a la Reserva Federal a adoptar una estrategia de tipos de interés elevados que hizo más vulnerables a algunos bancos. Otros criticaron a las autoridades federales por no haber evitado el colapso de SVB, reavivando una larga disputa sobre el papel del gobierno en la economía.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, mostrando su determinación de aprovechar cada tema para reforzar una narrativa impulsada por la cultura para su potencial candidatura presidencial, acusó a los ejecutivos de SVB de estar más interesados en la formación en diversidad e inclusión que en las altas finanzas.

Una crisis cada vez más profunda que planteara la necesidad de una acción del Congreso también provocaría un problema inmediato para el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que tiene una pequeña mayoría republicana y se enfrentaría a una enorme tarea para alinear los votos de sus miembros más radicales para cualquier respuesta del gobierno.

Pero los republicanos también tuvieron algo de culpa. El senador Bernie Sanders, independiente de Vermont y dos veces candidato presidencial demócrata, argumentó que el destino del banco siniestrado era el "resultado directo" de la "absurda" relajación de las regulaciones financieras por parte del expresidente Donald Trump.

El peligro al que se enfrenta Biden

Cualquier nueva sacudida económica sería un desastre político para una administración ya definida por múltiples crisis, especialmente cuando el presidente se prepara para lanzar su esperada campaña de reelección. Para Biden es crucial controlar rápidamente la situación.

Se enfrentaría a un dilema político desastroso si el empeoramiento de las condiciones obligara al presidente —que ha arraigado su administración en levantar a los estadounidenses de clase media y trabajadora— a elegir entre rescatar a los banqueros ricos o dejar que se extienda el contagio. Los republicanos populistas, al igual que su posible rival en las elecciones de 2024, Trump, también se abalanzarían sobre cualquier escenario en el que se viera a Biden ayudando a los ricos inversores tecnológicos de la liberal California.

Una crisis financiera sería una oportunidad para los republicanos, que han aprovechado los últimos acontecimientos, como la creciente amenaza de China, la percepción de una crisis en la frontera sur y una inflación persistentemente alta, para intentar convencer a los votantes de que un presidente envejecido se tambalea.

La creciente división política en torno a la quiebra del SVB es también un mal presagio para el enfrentamiento que se avecina en torno a la necesidad de elevar el límite de endeudamiento del Gobierno a finales de este año. Los republicanos exigen recortes del gasto por valor de miles de millones de dólares, lo que debilitaría la agenda de Biden. Pero el presidente advierte de que su intransigencia podría destruir la solvencia de Estados Unidos y sumir a la economía estadounidense y mundial en una crisis autoinfligida.

La lucha por evitar una crisis

En retrospectiva, el momento de la crisis del SVB fue propicio, ya que dio a Yellen un fin de semana para poner en marcha un plan de estabilización con los mercados mundiales cerrados. Los funcionarios trabajaron febrilmente entre bastidores e informaron a líderes y miembros de base del Congreso.

Las amplias medidas adoptadas este domingo por la noche por Yellen, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Martin J. Gruenberg, estaban destinadas a evitar que los inversores en pánico retiraran fondos de otros bancos, amenazando así su supervivencia, y también a permitir que las empresas con grandes depósitos pudieran pagar sus nóminas y garantizar su viabilidad.

Durante todo el fin de semana, Yellen trató de ser la voz de la calma, intentando al mismo tiempo evitar que la situación se descontrolara, tanto en su dimensión económica como política.

"Permítanme dejar claro que durante la crisis financiera hubo inversores y propietarios de grandes bancos sistémicos que fueron rescatados, y desde luego no estamos buscando (hacer eso)", dijo Yellen a CBS News este domingo.

"Y las reformas que se han puesto en marcha significan que no vamos a volver a hacerlo".

Shalanda Young, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, también trató de calmar las preocupaciones del público, insistiendo en que el sistema bancario estadounidense en general es ahora "más resistente".

"Tiene mejores cimientos que antes de la crisis financiera [de 2008]. Eso se debe en gran parte a las reformas puestas en marcha", dijo Young en el programa "State of the Union" de CNN.

Pero los riesgos derivados del drama del SVB siguen siendo graves para Biden. Crece el debate, por ejemplo, sobre si la Reserva Federal debería suavizar su dura estrategia de tipos de interés —con los mercados esperando otra subida de 50 puntos básicos en breve— para evitar exponer aún más a los bancos vulnerables.

Sheila Bair, una de las principales reguladoras bancarias durante la crisis de 2008, dijo a CNN que la Fed debería "hacer una pausa". Y el representante demócrata de California Adam Schiff se hizo eco de esas preocupaciones, diciendo en "Newsroom" de CNN este domingo que el Congreso necesitaba averiguar si el banco central consideró "la posibilidad de que algunas instituciones no puedan manejar un aumento tan rápido de las tasas".

El debate subraya el atasco de Biden en la economía. Si la Fed pausa su estrategia de tipos, la inflación que martillea a los votantes y es políticamente corrosiva para el presidente podría empeorar tras algunos signos recientes de que está remitiendo. Pero si la Fed sigue presionando, podrían aumentar los riesgos de que sus acciones perjudiquen a la economía en general y disparen el desempleo.

A medida que la crisis del SVB se agravaba, también lo hacían los intereses políticos.

En sus primeros comentarios sobre la crisis, McCarthy se mostró moderado, aparentemente tratando de contener el riesgo de una corrida bancaria en su estado natal de California, al tiempo que hablaba de la calidad de los activos de los clientes de SVB, dado que una opción era una absorción por parte de otro banco más grande.

"La administración tiene herramientas para hacer frente a esto", dijo McCarthy en Fox. "Así que yo no viviría de que alguien pusiera algo en Twitter. Dejemos que las acciones de la administración trabajen aquí antes de que nadie vaya a ningún puesto de su propio banco".

Pero McCarthy también retorció el cuchillo en Biden, días después de que éste rechazara el nuevo presupuesto del presidente por considerarlo un gasto multimillonario. Y el orador trató de explotar la crisis de SVB para mejorar su posición en el enfrentamiento por el techo de deuda. "Una deuda elevada trae inflación", advirtió. "¿Y qué pasa con la inflación? Se ve con este banco, los tipos de interés subiendo, donde están atrapados en bonos y otros. Vimos el dolor que causa a los ciudadanos estadounidenses".

La representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, subrayó la dificultad a la que se enfrentaría McCarthy para movilizar cualquier acción del Congreso si la crisis se extiende y la Administración pide ayuda.

"No apoyaría un rescate", dijo Mace a Kaitlan Collins, de CNN, en "State of the Union" este domingo por la mañana. Y añadió: "No podemos seguir rescatando a empresas privadas, porque sus acciones no tienen consecuencias".

La feroz resistencia bipartidista a rescatar a los banqueros es compartida a ambos lados del pasillo, lo que subraya cómo las consecuencias a largo plazo de los impopulares esfuerzos para evitar la crisis de 2008 siguen pesando en la política nacional, limitando potencialmente el poder del gobierno para responder a cualquier nueva catástrofe a gran escala en el sistema bancario.

Antes del anuncio del gobierno este domingo por la noche, el representante demócrata Ro Khanna, que representa al distrito de California donde tenía su sede el SVB, encabezó los llamamientos para que la administración hiciera más para resarcir a los clientes de la institución, al tiempo que despedía a los ejecutivos del banco.

"El trato en nuestro país desde FDR siempre ha sido, los inversores y accionistas pierden. No tengo ninguna simpatía por los ejecutivos, ni por la gente que tiene acciones allí. Pero los depositantes están protegidos", dijo Khanna en "Face the Nation" de CBS News.

Los candidatos presidenciales republicanos también buscaron un hueco.

La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, advirtió: "No es responsabilidad del contribuyente estadounidense intervenir. La era del gran gobierno y los rescates corporativos debe terminar".

Mientras tanto, el intento de DeSantis de culpar a los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión del banco fue un recordatorio de que, a diferencia de Biden, un posible candidato no tiene ninguna responsabilidad sobre la economía en general.