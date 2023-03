¿Cómo llegan los equipos para el clásico español? 1:39

(CNN) -- Cada edición de El Clásico está cargada de sus propias historias, cada línea agrega otra capa a la histórica rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Descrito por LaLiga como un “verdadero fenómeno cultural, que atrae la atención de millones de aficionados en todo el mundo”, el partido del domingo en el Camp Nou del Barça estará cargado de significado, ya que el resultado podría decidir la carrera por el título.

Una victoria del Barça abriría una ventaja de 12 puntos en la parte superior de la tabla, lo que haría que el título de Liga fuera una alta probabilidad, si no una certeza matemática, mientras que una victoria del Real Madrid mantendría viva la contienda a falta de 12 jornadas tras el partido de este domingo.

Los blancos viajarán al Camp Nou animados por la victoria del miércoles 1-0 contra el Liverpool para sellar su lugar en los cuartos de final de la Liga de Campeones con un global de 6-2.

Vinícius Jr, que el miércoles fue calificado como “el mejor del mundo” por el técnico Carlo Ancelotti, brilló en esa victoria al crear el único gol del partido para Karim Benzema, y su batalla con el defensa del Barcelona Ronald Araújo podría ser clave para definir El Clásico.

“Ha tenido un poco más de problemas en los últimos juegos, pero Viní Jr. siempre es Viní Jr”, dijo Ancelotti el sábado, según el sitio web del Real.

“Su movilidad nos da tanto, estoy pensando en ponerlo en la derecha porque es capaz, pero ya veremos. Esa libertad y jugar sin un punto de referencia fijo puede ser crucial. Es otro problema para los defensores. Bromeo con lo de que juega por la derecha... estará por la izquierda pero con más libertad".

Benzema, otro pilar del ataque de la Real, jugará el domingo pese a sufrir un golpe durante la semana, dijo Ancelotti.

Mientras que Benzema saltará al campo con los blancos, el Barça no contará con Pedri y Ousmane Dembélé por lesión, dos de sus jugadores más destacados esta temporada.

Los blaugranas ya han derrotado al Real Madrid dos veces este año, en enero para ganar la final de la Supercopa de España y en marzo para tomar una ventaja de 1-0 en su semifinal de la Copa del Rey. El partido de vuelta es en el Camp Nou el 5 de abril.

Sin embargo, la Real triunfó 3-1 en el partido de Liga en octubre en el Bernabéu.

El entrenador del Barça, Xavi, restó importancia a cualquier idea de que su equipo era el favorito para ganar el partido del domingo.

“Son fuertes. Muy fuertes, últimamente”, dijo Xavi, según la web del Barça. “Están físicamente mucho mejor que en enero. Estoy seguro de que pondrán a nuestra defensa bajo presión”.

“Este Madrid es campeón de Europa y ganó la última Liga cómodamente. Será un partido reñido y digo que tenemos un 50% de posibilidades”.

Ha sido una temporada desequilibrada para el Real Madrid, rezagado respecto al Barça en LaLiga y enfrentándose a ese déficit de 1-0 en la semifinal de la Copa del Rey, pero manteniéndose encaminado para defender su título de la Liga de Campeones.

Antes del partido del domingo, Ancelotti abordó las especulaciones sobre su futuro en el club y dijo que "se quedaría en este club por el resto de mi vida, pero eso es imposible", y agregó que es "una decisión que debe tomar el club".

“Si me quieren para tres meses, lo aprovecharé y lo mismo que si me quieren para tres años… De todos modos, estoy seguro de que ganaremos algo esta temporada y eso pondrá las dudas en reposo. Estamos en desventaja en la Copa y la Liga, pero en la Champions no es así”.

El Barça, por su parte, volvió a quedarse corto en Europa al no llegar a los octavos de final de la Champions League y perder ante el Manchester United en la Europa League, al tiempo que el club también está envuelto en un escándalo por el pago de árbitros.

“Estamos enfocados en competir”, dijo Xavi el sábado. “Tratamos de mantener la naturalidad con los jugadores y no distraernos con todo lo que puede pasar en un club como este”.

Dónde ver el partido

El Clásico comenzará a las 4 p.m. (hora de Miami) el domingo por la tarde en el Camp Nou, Barcelona. Está disponible para ver en los siguientes canales:

México: Sky Sports

Colombia: Directv Sports

Brasil: Star+, ESPN

Estados Unidos: ESPN

Australia: optus

Canadá: TSN, RDS

Reino Unido: Premier Sports, La Liga TV, ITV