Conoce otros casos judiciales pendientes que tiene Trump 2:53

(CNN) -- Al romper su silencio sobre los problemas legales de Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó este lunes al fiscal del distrito de Manhattan que busca presentar cargos contra el expresidente y prometió que su oficina no se involucraría si el asunto llega a su estado.

DeSantis, un rival en ascenso para la candidatura presidencial republicana de 2024, sin embargo estuvo muy lejos de manifestar su apoyo al expresidente. En su lugar pareció burlarse de la situación en la que se encuentra Trump, mientras intenta un regreso político y una tercera campaña para llegar a la Casa Blanca. Un jurado investigador está en la fase final de determinar si Trump deberá enfrentar a cargos por un supuesto pago a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels relacionado con un supuesto romance entre ambos.

"No sé qué hay detrás del pago de dinero para silenciar a una estrella del porno y asegurarse de que no diga nada sobre algún tipo de supuesta aventura", señaló DeSantis mientras estallaban las risas en una conferencia de prensa en la ciudad de Panamá, Florida. "Simplemente no puedo hablar de eso".

Y entonces DeSantis agregó: "Tengo asuntos reales que tratar aquí en el estado de Florida".

Los comentarios despectivas viajaron rápidamente por todo el estado hasta Mar-a-Lago, a donde Trump se trasladó mientras espera noticias sobre las conclusiones del jurado investigador de Nueva York. Sus aliados comenzaron inmediatamente a atacar a DeSantis a través de las redes sociales, sugiriendo que pagaría un precio político por no reconocer que los republicanos se están uniendo en torno a Trump en medio de las crecientes amenazas legales que lo rodean.

publicidad

Trump respondió en una declaración que publicó en su sitio de redes sociales, Truth Social, con una serie de ataques personales contra DeSantis.

"Ron DeSanctimonious (sic) probablemente se tope con ACUSACIONES FALSAS Y LAS HISTORIAS FALSAS en algún momento en el futuro, cuando sea mayor, más sabio y más conocido, al ser atacado injusta e ilegalmente por una mujer, incluso por compañeros de clase 'menores de edad' (¡o posiblemente por un un hombre!). ¡Estoy seguro de que querrá luchar contra esos inadaptados igual que yo!", escribió Trump.

Como parte de su publicación, Trump también compartió una foto que sugería que DeSantis se había comportado inapropiadamente con chicas adolescentes mientras enseñaba historia en Georgia cuando tenía alrededor de 20 años, una imagen que el expresidente ya había compartido previamente en las redes sociales para atacar al gobernador de Florida.

El episodio de este lunes es ilustrativo de la rivalidad cada vez más tensa entre dos de las mayores estrellas del Partido Republicano en su lucha por la supremacía del partido, una rivalidad que se hace más incómoda por su proximidad en el Estado del Sol. Trump sugirió que su arresto podría suceder próximanente, y si está en Florida en ese momento, requerirá de un esfuerzo coordinado de la policía en el estado de DeSantis.

DeSantis dijo que no tiene conocimiento de ningún acuerdo con las fuerzas del orden locales en relación con Trump, y dijo que no tenía "ningún interés en involucrarse en algún tipo de circo".

Las tardías declaraciones de DeSantis contrastan con la contundente defensa que ofreció en favor de Trump el pasado agosto, cuando las autoridades federales incautaron documentos de la finca del expresidente en Palm Beach. Apenas unas horas después de la redada, DeSantis calificó en Twitter el registro del FBI en Mar-a-Lago como "otra escalada en el armamentismo de las agencias federales contra los oponentes políticos del régimen, mientras que personas como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda".

Pero esta vez no hubo tal mensaje por parte de DeSantis, quien había permanecido en silencio durante días en medio de informes de que un jurado investigador de Nueva York estaba entrevistando a testigos, y ha evitado hablar de Trump en medio de la escalada de ataques del expresidente y sus aliados. En cambio, optó por celebrar la semana pasada actos centrados en la ayuda a las víctimas del huracán Ian y la pandemia. También publicó una foto del Clásico Mundial de Béisbol junto a la mascota de los Miami Marlins.

Durante el fin de semana, mientras otros republicanos criticaban al fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, por presentar cargos en un caso que se remonta a las elecciones de 2016, los aliados de Trump emprendieron una campaña coordinada de presión para que DeSantis se pronuncie en defensa del expresidente.

"Gracias, vicepresidente @Mike_Pence y @VivekGRamaswamy, por señalar cómo los demócratas de la izquierda radical están tratando de dividir a nuestro país en nombre de la política partidista", escribió en Twitter Jason Miller, asesor de campaña de Trump. "Silencio de radio del gobernador @RonDeSantisFL y la embajadora @NikkiHaley".

El hijo de Trump, Donald Trump Jr., escribió en un tuit este domingo: "Presten atención a qué republicanos se pronunciaron de inmediato contra esta BS (nota del redactor: mentira) corrupta y quiénes se quedaron de brazos cruzados y esperaron a ver en qué dirección soplaba el viento".

MAGA, Inc envió varios correos electrónicos rastreando qué republicanos habían comentado sobre los posibles cargos criminales y criticando a DeSantis por "permanecer en silencio." Los aliados de Trump reconocieron que se trataba de un esfuerzo concertado para forzar a DeSantis a opinar sobre el asunto, creyendo que tendría que ofrecer apoyo a Trump.

Cuando DeSantis finalmente se pronunció este lunes, lo hizo durante una rueda de prensa no relacionada con el tema que versaba en torno a las divisas digitales de los bancos centrales, un tema de preocupación entre algunos conservadores, pero difícilmente el tema del día, dadas las revelaciones sobre el caso legal de Trump. No se refirió a la situación legal de Trump hasta que que fue consultado por una persona del Florida Standard, un sitio web conservador amigo de DeSantis.

DeSantis se hizo eco de otras críticas a Bragg, acusando al demócrata de buscar cargos contra Trump por razones políticas. Comparó a Bragg con el fiscal estatal local de Tampa, Andrew Warren, a quien DeSantis destituyó en una polémica el año pasado por su política, y los vinculó a ambos con George Soros, el multimillonario de origen húngaro y donante progresista que a menudo está en el centro de las conspiraciones conservadoras.

"Si usted tiene un fiscal que está ignorando los crímenes que ocurren todos los días en su jurisdicción, y opta por volver muchos, muchos años atrás para tratar de utilizar algo acerca de los pagos de dinero por callar estrellas porno, es un ejemplo de la búsqueda de imponer la agenda política y bombardear a la oposición, y creo que eso es fundamentalmente erróneo", dijo DeSantis.

Pero DeSantis también parecía restar importancia a la persecución de Bragg de Trump como una preocupación menor en comparación con las cuestiones relacionadas con la delincuencia en la ciudad.

"Está mal, pero las verdaderas víctimas son los neoyorquinos comunes, los estadounidenses comunes en todas estas diferentes jurisdicciones que son víctimas todos los días debido a la imprudente agenda política que los fiscales de Soros llevan a su trabajo", dijo. "Ignoran el crimen y dan poder a los criminales".

Kit Maher de CNN contribuyó a este informe.