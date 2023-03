Los últimos detalles del sangriento ataque a la escuela en Nashville 3:31

(CNN) -- Es difícil imaginar una escena más desgarradora y típicamente estadounidense.

Una cadena humana de niños, tomados de la mano, conducidos por policías, huyeron de la última escuela golpeada por una tragedia insondable. Este lunes, el turno fue de Nashville de unirse a la lista de ciudades que se han hecho famosas por una epidemia de tiroteos masivos que gran parte del país parece dispuesto a aceptar tácitamente como el precio del derecho a poseer armas de fuego de alto poder.

La realidad de lo que se desarrolló en el interior de una escuela fue inhumano, pero desafortunadamente se puede imaginar dados los espantosos relatos internos que surgieron de tiroteos escolares anteriores: en Uvalde, Texas, el año pasado; o en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012.

Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney, todos de nueve años, fueron asesinados a tiros por un atacante armado con dos armas estilo AR y una pistola, dos de las cuales, según la policía, fueron compradas legalmente. Sus nombres, conocidos solo por el resto de Estados Unidos después de su muerte, fueron revelados por la policía casi al mismo tiempo que deberían haber regresado a casa desde la Escuela Covenant para ese día.

Tres empleados, todos medio siglo mayores, también murieron. Eran Cynthia Peak, de 61 años; Katherine Koonce, de 60, y Mike Hill, 61 años.

Todos fueron asesinados en el lugar que debería ser el más seguro: donde los niños van a la escuela. Pero una plaga de alborotos recientes en las aulas, distinguidos incluso entre la violencia armada de Estados Unidos por su depravación, muestra que ningún lugar es realmente seguro. Es por eso que millones de padres a menudo dejan a sus hijos con un miedo persistente sobre si su escuela es la próxima. Y es por eso que una generación de niños ha soportado simulacros de atacantes activos que los marcarán, al igual que los niños a mediados del siglo pasado se zambullían debajo de los escritorios en prácticas de agacharse y cubrirse en caso de una guerra atómica. La diferencia ahora es que el peligro no proviene de un rival nuclear extranjero sino de adentro, de su propio país.

Las armas de fuego son la principal causa de muerte en los niños estadounidenses de 1 a 19 años, según datos de 2020 de la Kaiser Family Foundation. Y aunque muchas armas de fuego acaban con los niños en barrios violentos, no en el salón de clases, las escuelas parecen ser cada vez más vulnerables.

Madre sobreviviente de otro tiroteo: Los próximos serán sus hijos 0:54

Según datos del Archivo de Violencia Armada (GVA por sus siglas en inglés), la tragedia de Nashville estuvo entre al menos 130 tiroteos masivos en lo que va del año, más que este punto en cualquier año anterior desde al menos 2013. (GVA, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como uno en el que al menos cuatro personas reciben disparos, excluyendo al atacante). Tales eventos ahora son tan frecuentes que hay algunos casos de personas que sobrevivieron a uno de esos eventos y quedaron atrapadas en las secuelas de uno posterior.

Ashbey Beasley, quien escapó del tiroteo masivo del 4 de julio del año pasado en Highland Park, Illinois, estaba visitando Tennessee en un viaje familiar cuando ocurrió el tiroteo de este lunes. Hizo una aparición no anunciada en televisión en vivo y preguntó: “¿Cómo sigue sucediendo esto? ¿Por qué nuestros hijos siguen muriendo?”.

Revelando otra trágica red de consecuencias de la violencia con armas de fuego, Beasley le dijo más tarde a Erin Burnett de CNN que había arreglado para almorzar con una amiga cuyo hijo murió en un tiroteo masivo en un Waffle House en Antioch, Tennessee, hace cinco años, y la llamó para hacerle saber que su hijo vivo estaba encerrado en una escuela de Nashville debido al tiroteo masivo de este lunes.

“Aquí es donde estamos, tenemos niños que viven múltiples tiroteos masivos (incidentes). ¿Qué estamos haciendo?", le dijo Beasley a Burnett. El expresidente Barack Obama tuiteó un video de los comentarios originales de Beasley y escribió: “Les estamos fallando a nuestros hijos”.

Esto es lo que sabemos del tiroteo en una escuela de Nashville 7:17

Se repiten los inútiles rituales tras los tiroteos

El tiroteo de este lunes en Nashville fue muy frustrante para gente como Beasley porque los rituales que siguieron fueron tan familiares como inútiles. Todos saben que pronto volverán a pasar por la misma rutina. Los políticos republicanos ofrecieron rápidamente “pensamientos y oraciones” o permanecieron en silencio. Sus homólogos demócratas exigieron la reforma de las armas. Los llamados a una mejora en la atención de la salud mental, que surgen después de cada tiroteo masivo, probablemente sean los siguientes.

En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden se desvió de los comentarios en un evento previamente programado que destacaba el papel de las mujeres en las pequeñas empresas para abordar otro tiroteo en una escuela.

“Tenemos que hacer más para detener la violencia armada. Está desgarrando nuestras comunidades, desgarrando el alma de esta nación”, dijo el presidente con su rostro sombrío. Biden hizo el llamado a la acción que ahora es una característica definitoria de la maniobra política ineficaz que siempre sigue a los tiroteos masivos, ya sea en escuelas de Texas o Tennessee o en un supermercado en Buffalo o en un campus universitario en Michigan.

“Pido nuevamente al Congreso que apruebe mi prohibición de armas de asalto. Ya es hora de que comencemos a hacer más progresos”, dijo Biden. El presidente entiende perfectamente que tal paso era imposible en el pasado Congreso y lo será en el presente, donde los republicanos controlan la Cámara y los demócratas todavía están muy por debajo de los 60 votos en el Senado. Un llamado presidencial a la acción se ha convertido casi en una costumbre de duelo tanto como en una súplica para la formación de coaliciones políticas. Es probable que Biden vuelva a hacer algo similar muy pronto.

El debate congelado sobre las armas en Estados Unidos

Uno de los principales republicanos del Senado, el senador John Cornyn de Texas, rápidamente aplastó cualquier idea de que la muerte de tres niños pequeños y tres adultos que los cuidaban marcaría alguna diferencia política. “Diría que hemos llegado tan lejos como podemos, a menos que alguien identifique algún área que no abordamos”, dijo Cornyn a CNN.

El republicano de Texas fue un jugador vital en la aprobación de la legislación bipartidista sobre armas el año pasado, a pesar de la feroz oposición de los activistas por el derecho a portar armas en su estado natal. La nueva ley, que fue la reforma federal de armas de fuego más significativa en la década, siguió al horrible tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde que mató a 21 personas, entre ellos a 19 niños. Si bien no prohíbe ninguna arma, incluye medidas que ofrecen a los estados más incentivos para financiar leyes de bandera roja, que permiten a los tribunales confiscar temporalmente armas de fuego de cualquier persona que se crea que es un peligro para ellos mismos o para los demás. Esto era todo lo que una frágil coalición del Senado podía soportar.

A pesar de su papel anterior, Cornyn también expresó cierta frustración con los comentarios de Biden. “El presidente sigue volviendo a los mismos viejos y cansados temas de conversación. Así que no está ofreciendo nuevas soluciones o ideas. Si lo hace, creo que deberíamos considerarlos, pero hasta ahora, no he oído nada”.

En cierto sentido, Cornyn, quien predijo que no se tomarían medidas sobre las armas hasta al menos las próximas elecciones, simplemente estaba declarando los hechos. Biden pide una prohibición de armas de asalto después de la mayoría de los tiroteos masivos. Pero escuchar tal sugerencia descrita como "puntos de conversación desgastados" todavía es discordante después de que el atacante de este lunes portaba dos armas estilo AR y mató a seis personas.

El senador de Texas también resumió la realidad, la frustración y las limitaciones del debate sobre las armas. Dijo que tales prohibiciones afectarían a los "ciudadanos respetuosos de la ley" y agregó: "No creo que esos ciudadanos respetuosos de la ley sean una amenaza para la seguridad pública".

Cornyn tiene razón en que la mayoría de los estadounidenses que poseen este tipo de armas de fuego nunca infringen la ley, usan sus armas imprudentemente o mucho menos llevan a cabo tiroteos masivos. Pero al mismo tiempo, algunas de estas armas diseñadas para el campo de batalla tienen la capacidad de causar una enorme carnicería en tan solo unos momentos. Los asaltantes que abren fuego con ellos en escuelas, centros comerciales o bares en ocasiones han sido respetuosos de la ley hasta antes de sus ataques.

El argumento político sobre las armas es esencialmente sobre los derechos de los que los estadounidenses tienen prioridad. ¿Son las de los ciudadanos quienes poseen tales armas, a pesar de que una pequeña minoría de ellos las usa para crear caos y asesinatos? ¿O deberían ser las víctimas de delitos con armas de fuego, como esos niños y adultos baleados en Nashville, a quienes se les erradicó el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad en unos segundos de terror?

Una tragedia política subyace a muchos de estos tiroteos masivos. En un clima político amargo, donde cualquier intento de legislación sobre armas se presenta como un intento de arrebatar ilegalmente armas de fuego, no hay un terreno común alcanzable entre defender el derecho constitucional a portar armas y los deseos de muchos estadounidenses que quieren leyes de armas más estrictas.

El difunto juez de la Corte Suprema Antonin Scalia, un héroe del movimiento conservador, escribió en la opinión de Heller en 2008 que estaba permitido que el gobierno regulara las armas de fuego sin dejar de ser fiel a la Segunda Enmienda. Escribió que el derecho garantizado por la enmienda no era “un derecho a tener y portar cualquier arma de cualquier manera y para cualquier propósito”.

Esa es una posición que durante mucho tiempo ha sido superada por la marcha hacia la derecha del Partido Republicano, un hecho que Cornyn subrayó implícitamente en sus comentarios.

Esta falta de un terreno común sobre un tema de importancia capital es paralela a la desconexión más amplia en una sociedad políticamente polarizada que carece cada vez más de una comprensión cultural común.

Esta parálisis política hace que sea casi seguro que haya algunos niños yendo a la escuela como de costumbre los martes por la mañana, que, un día, no volverán a casa después de clase.