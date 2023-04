Policía detiene a un hombre que mantuvo a varias personas como rehenes en un banco en Arlington, Virginia

(CNN) -- Un sospechoso fue detenido este martes por la policía después de tomar a varias personas como rehenes en un banco, en Arlington, Virginia. No se han reporado heridos, confirmó la policía.

"Los 5 clientes/empleados (4 adultos y 1 niño) han salido sanos y salvos del banco", dijo la policía en un tuit sobre el incidente.

No se reportaron heridos, añadió.

"La información preliminar indica que el sospechoso ingresó al banco, insinuó que tenía un arma y exigió dinero", había tuiteado más temprano la policía de Arlington antes de la detención.

UPDATE: Preliminary information indicates the suspect entered the bank, implied he had a weapon and demanded money. The suspect remains barricaded inside the bank with patrons/employees. Police remain on scene working to resolve the incident.

— ArlingtonCountyPD (@ArlingtonVaPD) April 11, 2023