(CNN) -- El actor Jeremy Renner hizo su primera aparición en una alfombra roja desde que sufrió graves lesiones tras ser aplastado por una máquina quitanieves cerca de su casa de Nevada en enero.



Renner asistió este martes al estreno de su nueva serie de reality de Disney+, "Rennervations". En el programa, que se rodó antes de su accidente, Renner "reimagina" vehículos gubernamentales retirados del servicio y los dona para que sirvan a niños de comunidades necesitadas.

"Es un montón de cosas para mí, personalmente", dijo Renner a CNN sobre su nuevo proyecto cuando se le preguntó cómo se sentía al estar en el evento. "Siento que ahora todo el mundo bromea sobre lo que he estado haciendo con mi tiempo. Se siente raro, maravilloso, extraño. Nunca pensé que seguiría soñando a los 52 años. Me siento como si los hubiera cumplido. Pero vaya, es bonito que las cosas se te hagan realidad. Aún me quedan cosas maravillosas por hacer, y me siento muy agradecido de estar aquí para seguir descubriéndolas".

Entre las lesiones que sufrió Renner en el accidente, en el que fue arrastrado por el quitanieves en marcha, figuran ocho costillas rotas en 14 sitios, una cuenca ocular rota, una rodilla rota, un pulmón colapsado y el hígado perforado.

En los últimos meses ha documentado su recuperación en las redes sociales.

Durante un debate organizado por Jimmy Kimmel tras la proyección del martes, el presentador preguntó bromeando a Renner si pensaba reutilizar "ese maldito soplador de nieves".

"Es un quitanieves", respondió Renner. "Y en donde vivo, es una necesidad".

"Mi madre quiere prenderle fuego", bromeó más tarde la estrella de Marvel. "¡Solo tengo que aprender a conducirlo mejor!".

-- Alisia Stanford de CNN contribuyó con este reportaje.