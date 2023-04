Las claves para entender el relevo de Henry Sanabria como director de la Policía de Colombia

Petro anuncia cambios en gabinete a menos de un año de mandato 1:47

(CNN Español) -- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles desde su cuenta en Twitter el relevo del general Henry Sanabria como director de la Policía Nacional, luego de que este hizo algunas declaraciones que despertaron polémica.

"Agradezco el arduo trabajo del general Henry Sanabria... El nuevo director de la Policía será el general (R) William Salamanca, es un mayor general de la reserva, con más de 37 años de experiencia en la institución", escribió el mandatario.

El 25 de marzo, la revista Semana publicó en su portada una entrevista con el general Henry Sanabria, con el titular "El general contra el diablo", donde el funcionario habló de la realización de exorcismos antes de los operativos contra peligrosos delincuentes, casos de VIH en la institución y de su rechazo al uso del condón por considerar que es “abortivo”.

“La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo”, afirmó Sanabria.

La directora de Semana, Vicky Dávila, le preguntó: "¿Y por qué hay tanto VIH en la Policía?".

publicidad

"Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen", respondió.

Sus declaraciones causaron asombro en muchos sectores de la opinión pública y fueron cuestionadas por representantes de partidos políticos. Desde el Congreso de la República, algunos representantes de varios sectores políticos enviaron una carta a Petro para pedirle que retirara del cargo a Sanabria.

"Resulta particularmente grave que el máximo jefe de la Policía Nacional estigmatice, con cifras que se alejan de la realidad, a la población LGBTIQ+ como la responsable de la presencia de VIH en las filas; desincentive el uso del condón, actuando en contra de la evidencia científica y la salud pública ", decía una parte de la misiva firmada por varios congresistas.

Sanabria siempre manifestó ser un católico practicante y un profundo convencido de la doctrina de su Iglesia. El 27 de marzo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que haría una verificación de la incidencia de las creencias religiosas del entonces director de la Policía en el manejo de la institución.

La Oficina de Prensa de la Policía Nacional ha dicho que, por el momento, no habrá ningún pronunciamiento sobre estos cambios. CNN continúa buscando una reacción de Sanabria.

Junto con Sanabria también fue relevada la general Yackeline Navarro como subdirectora de la Policía Nacional de Colombia.

Incidente de “retención” de funcionarios

Tras la entrevista con Semana y antes del anuncio de su relevo, el general Sanabria continuó dando polémicas declaraciones a los medios de comunicación. En entrevista con Noticias Caracol TV, ofreció declaraciones sobre lo ocurrido en marzo en la vereda Los Pozos, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá. Dijo que fue un secuestro de 79 policías por parte de la guardia campesina, que se enfrentó a uniformados en una protesta en la sede de una empresa petrolera, y no una retención o un cerco humanitario, como informó en su momento el gobierno.

“El señor ministro en algún momento fue constreñido por estas personas que, primero, supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera, y eso no iba a pasar. Y, en segundo, que si en el documento de protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces, el señor ministro dijo: Coloquemos lo que ustedes quieren colocar ahí”, dijo el entonces director de la Policía al noticiero de televisión.

De inmediato, el ministro del Interior, Alfonso Prada, salió a desmentir al general Sanabria públicamente. Esto aumentó el malestar en el interior del gobierno.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del partido de oposición de derecha Centro Democrático, dijo a medios locales que la salida del general Sanabria tiene que ver con su postura religiosa y con el incidente en San Vicente del Caguán.

“Sobre todo se debe a haberle contado al país el verdadero secuestro que se vivió en Los Pozos en el Caquetá", dijo.

Desde el 29 de marzo el general Henry Sanabria no ha hecho más pronunciamientos públicos, y dejó de poner mensajes en su cuenta de Twitter.