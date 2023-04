Los 5 desastres naturales más mortales en la historia de EE.UU. 1:11

(CNN) -- Más tormentas podrían golpear el sur de Florida este viernes después de que las inundaciones monumentales causó estragos en Fort Lauderdale y las comunidades circundantes, el cierre de escuelas y edificios gubernamentales y el envío de cientos de residentes a buscar refugio en refugios de emergencia.

Muchas calles de Fort Lauderdale se convirtieron en lagos entre este miércoles y el jueves, cuando un volumen histórico de lluvia de más de 600 milímetros inundó la ciudad costera del sur de Florida. Las inundaciones provocaron el cierre del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood reabrió sus puertas este viernes tras las graves inundaciones que obligaron a detener las operaciones este miércoles, según informaron las autoridades aeroportuarias.

Varios viajeros estaban en la cola para pasar por la TSA mientras las operaciones se reanudaban lentamente y el personal de las aerolíneas registraba a los pasajeros a las 9aET del viernes.

"Se aconseja a los viajeros que consulten con sus aerolíneas los horarios actualizados de los vuelos ANTES de acudir al aeropuerto", decía el tuit.

Las zonas circundantes también fueron azotadas con más de 300 mm de lluvia, lo que provocó rápidas inundaciones que dejaron atrapados a los residentes, hicieron muy difícil la conducción para los automovilistas y frustraron a los viajeros aéreos que no podían salir del aeropuerto.

Jeremy Ennis, que lleva 23 años trabajando en Fort Lauderdale, se quedó atrapado este jueves en su coche en una carretera de la ciudad mientras el nivel del agua seguía siendo alto.

"Nunca he visto nada como esto, nunca", dijo Ennis a CNN. "Nunca he visto este volumen de agua, y he visto (el huracán) Katrina. He visto muchos más huracanes".

Un peatón nada en las calles de Florida tras las inundaciones 0:48

Una advertencia de inundación permanecía en efecto para Fort Lauderdale hasta las 8 a.m. ET, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Miami.

"Lluvias históricas han ocurrido en el área metropolitana de Fort Lauderdale en las últimas 36 horas. A pesar de la fuerte lluvia llegando a su fin (jueves) por la noche, numerosas carreteras permanecen cerradas debido a las inundaciones", señaló la advertencia de inundación.

Este viernes también existe la amenaza de posibles tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche. Las tormentas pueden traer fuertes aguaceros a las zonas locales, pero no se espera que sean tan graves como los muros de lluvia que azotaron la ciudad esta semana.

Fort Lauderdale fue golpeado con otra ronda de lluvia este jueves por la noche que exacerbó las condiciones de inundación, dijeron funcionarios de la ciudad.

"Las carreteras que eran transitables hoy están inundadas de nuevo. Instamos a todos a permanecer fuera de las carreteras, si es posible", dijeron funcionarios de la ciudad de Fort Lauderdale.

La advertencia se produjo mientras unos 600 residentes se encontraban en refugios de emergencia en la noche de este jueves, dijo la ciudad, donde tienen acceso a alojamiento, alimentos y otros artículos de primera necesidad.

Las consecuencias de las inundaciones también obligaron a las escuelas públicas del condado de Broward a cancelar las clases por segundo día consecutivo.

Además de responder a cientos de llamadas de rescate el jueves, los equipos de toda el área metropolitana de Fort Lauderdale han estado trabajando para limpiar los desagües y desplegar bombas donde sea posible para ayudar a aliviar los efectos de las inundaciones.

En Hollywood, Florida, el alcalde Josh Levy dijo que su ciudad vio más de 30 centímetros de lluvia acumulada en las zonas que han estado experimentando días consecutivos de "lluvia aparentemente sin parar".

"El suelo ya estaba saturado, por lo que hay grandes inundaciones en toda nuestra ciudad y en todo el sur de Florida. Muchas carreteras están intransitables. Muchos vehículos se quedaron atascados y abandonados en medio de nuestras carreteras.

"He vivido aquí toda mi vida. Esta es la inundación más severa que he visto", dijo.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió un estado de emergencia para el condado de Broward con el fin de proporcionar recursos adicionales a las cuadrillas y los residentes sobre el terreno.

La lluvia era similar a un huracán de gran intensidad, según los meteorólogos

Fort Lauderdale, hogar de casi 200,000 residentes, vio 660 mm de precipitación en un período de 24 horas que abarca miércoles y jueves, según informes preliminares de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Miami.

La mayor profundidad de agua estancada registrada este jueves se registró en el barrio de Edgewood, justo al norte del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, donde se midió una marca de agua estancada de poco más de 1 metro cerca del estadio Floyd Hull, según el servicio meteorológico de Miami.

Otras zonas circundantes, como Hollywood, Dania Beach y Lauderdale Lakes, recogieron entre 300 y 412 mm de lluvia en el mismo periodo de 24 horas, según los informes preliminares.

"Esta cantidad de lluvia en un período de 24 horas es increíblemente rara en el sur de Florida", dijo la meteoróloga Ana Torres-Vázquez, de la oficina de previsión del servicio meteorológico de Miami.

Un huracán de gran intensidad normalmente arrojaría lluvias de 500 a 630 mm durante más de un día, dijo Torres-Vázquez, describiendo la lluvia como un "evento de 1 en 1.000 años, o mayor", lo que significa que es un evento tan intenso que la probabilidad de que ocurra en un año determinado es de sólo el 0,1%.

Durante el pico de las lluvias torrenciales de este miércoles, cayó el equivalente a un mes de lluvia en apenas una hora. El promedio de precipitaciones en Fort Lauderdale en abril es de 75 mm, y hace casi 25 años que la ciudad no registraba 200 mm de lluvia en todo un mes.

Es por eso que tomará tiempo para que el agua drene completamente, dijeron las autoridades.

"Debido a la cantidad extrema de agua, la mayoría de las áreas tendrán que drenar de forma natural", dijo el alcalde de Fort Lauderdale Dean Trantalis. "Los equipos están en los barrios de limpieza de desagües pluviales para ayudar a que el agua retroceda de los barrios. Camiones de vacío se están desplegando estratégicamente por toda la ciudad.

"No hay una sola zona de esta ciudad que no se haya visto afectada".

El festival de música continuará el viernes

Un festival de música de tres días en Fort Lauderdale está programado para comenzar este viernes como estaba previsto, dijeron los organizadores, mientras los asistentes buscan rutas alternativas para sortear las calles inundadas.

El Tortuga Music Festival abrirá sus puertas al mediodía de este viernes, según informó un portavoz del festival a CNN. El festival de música country, que tiene como objetivo recaudar fondos para los esfuerzos de conservación marina, volverá en su décimo año.

"Esperamos disfrutar de un gran fin de semana, por una gran causa, y con los mejores fans del mundo para disfrutar del décimo aniversario de Tortuga", dijo el portavoz del festival.

Mandi-Lynn Guertin, que viajó a Fort Lauderdale desde Connecticut para asistir al festival, dijo que nunca antes había experimentado tantas inundaciones.

Guertin iba en un coche alquilado con sus amigos cuando el vehículo se quedó atascado en un metro de agua, se apagó y el agua llenó rápidamente el interior. El grupo tuvo que dejarlo a un lado de la carretera.

"En estos momentos no podemos salir de nuestro Airbnb porque las aguas están demasiado altas y ningún Uber vendrá a recogernos", dijo Guertin a CNN.

El cambio climático hace más frecuentes las inundaciones extremas

Las precipitaciones extremas son una de las consecuencias del calentamiento del clima y, como consecuencia, se producen con mayor frecuencia.

Éste es solo el último caso de precipitaciones récord que afectan a ciudades estadounidenses, después de que el año pasado se produjeran varias lluvias de 1 entre 1.000 años, como en Dallas, el este de Kentucky, San Luis y el Parque Nacional de Yellowstone.

La razón por la que el cambio climático provoca inundaciones más extremas es que el aire más cálido puede retener más vapor de agua, lo que hace que las tormentas puedan dejar caer mucha más lluvia.

Según la última Evaluación Climática Nacional de EE.UU., "el cambio climático ya modificó los patrones de precipitaciones en todo el país... incluyendo una mayor probabilidad de eventos de precipitaciones extremas".

En el sureste, los registros muestran que las precipitaciones muy intensas han aumentado un 27% en los últimos 50 años.

Carlos Suárez, Alisha Ebrahimji, Joe Sutton, Raja Razek, Travis Caldwell, Jennifer Gray, Monica Garrett, Melissa Alonso, Brandon Miller, Robert Shackelford, Derek Van Dam y Sara Weisfeldt, de CNN, han contribuido a este reportaje.