Jamie Foxx continúa hospitalizado mientras su película de Netflix se prepara para terminar la producción

Jamie Foxx se recupera tras sufrir complicación médica 0:55

(CNN) -- El actor ganador del Oscar Jamie Foxx permanece hospitalizado en Georgia y bajo observación, dijo a CNN una fuente con conocimiento de la situación.

“Le hacen pruebas y tratan de averiguar qué sucedió exactamente”, dijo la persona.

Foxx ha estado en Atlanta, Georgia, filmando la película de Netflix "Back in Action". La fuente le dijo previamente a CNN que el incidente médico no ocurrió en el set y que Foxx no fue transportado en un vehículo de emergencia al hospital.

Otra fuente, cercana a la producción de la película, le dijo a CNN que la filmación “está actualmente en marcha y se espera que finalice la próxima semana”.

Esta fuente no dio detalles sobre si Foxx todavía tiene escenas para grabar o si regresaría al set.

Su hija, Corinne Foxx, compartió en Instagram en la noche de este miércoles que su padre sufrió una “complicación médica”, y agregó que está “en camino a la recuperación”.

CNN se comunicó con los representantes de Foxx para obtener comentarios.