Anthony Bass, pitcher de los Toronto Blue Jays, expresó en Twitter su enfado con personal de United Airlines. (Crédito: David Berding/Getty Images)

(CNN) -- Anthony Bass, pitcher de los Blue Jays de Toronto, generó un acalorado debate en redes sociales tras afirmar que un miembro del personal de United Airlines "obligó" a su mujer embarazada a limpiar los restos de comida dejados por sus hijas en un vuelo.

"La [persona] azafata de @united acaba de hacer que mi esposa embarazada, de 22 semanas, que viaja con un niño de 5 años y otro de 2 años se ponga de rodillas para recoger el desastre de palomitas de maíz de mi hija menor. ¡¿Estás bromeando?!", escribió Bass en Twitter.

No todo el mundo estaba de acuerdo con la indignación de la estrella de las Grandes Ligas de Béisbol, y tomó las redes sociales para decirle al lanzador que su familia era responsable de su propio desorden.

Un usuario comentó: "Sé un ser humano decente y si vas a darle palomitas a tu hijo en un avión prepárate para recogerlas", mientras que otro escribió: "Las mujeres embarazadas pueden agacharse. Puede que no quieran, pero la solución sería no darle palomitas a tu hijo en un avión".

Otro usuario, que se identificó como antiguo auxiliar de vuelo, escribió: "Un auxiliar de vuelo está ahí por seguridad, no para recoger tus cosas o las de tus hijos".

Sin embargo, muchos usuarios señalaron que viajar con niños pequeños puede ser difícil, y su esposa podría haber estado preocupada.

"Qué manera de tener un poco de gracia y compasión por otra madre. No me extraña que nuestra sociedad haya llegado a este punto. ¿De verdad quieres ser la persona que no tiene compasión por una madre embarazada que viaja SOLA con un niño de 5 y 2 años?", escribió un usuario.

Otro añadió: "Me pregunto si alguna vez has viajado 'sola' embarazada con dos niños pequeños. Intentar mantenerlos ocupados es toda una hazaña".

Bass acudió a los comentarios para argumentar su punto de vista, señalando que el personal de limpieza podría haberse ocupado del desorden, y añadiendo que United había proporcionado las palomitas.

United respondió al tuit de Bass, escribiendo: "Entendemos perfectamente su preocupación y nos gustaría estudiarla. Cuando tenga un momento, por favor envíe por mensaje directo el número de confirmación de su esposa junto con cualquier detalle adicional sobre su interacción con este miembro de la tripulación".

En otro tuit, Bass añadió que había recibido la confirmación de que "United Airlines se está ocupando internamente de los asuntos con la persona azafata", y agradeció a los aficionados su apoyo.

CNN se puso en contacto con United Airlines para obtener comentarios.