DeSantis firma ley que elimina la unanimidad del jurado para decidir penas de muerte

(CNN) --- El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó este jueves un proyecto de ley que elimina el requisito de la unanimidad por parte de un jurado para decidir penas de muerte, reduciendo el número de jurados necesarios para una sentencia de este tipo al umbral más bajo de cualquier estado con pena capital.

El proyecto de ley SB 450 reduce de 12 a 8 el número de jurados necesarios para recomendar una condena a muerte.

El proyecto de ley fue impulsado como consecuencia de lo ocurrido en el caso de la masacre en 2018 una escuela de Parkland, donde el acusado, Nikolas Cruz, se libró de la pena capital por no existir unanimidad en la decisión del jurado.

De los 12 miembros del jurado en el juicio contra Cruz, tres votaron en contra de la pena de muerte. La medida dejó a algunos familiares de las víctimas decepcionados y molestos.

"Hace unos meses soportamos otro trágico fracaso del sistema judicial. Esperamos que este cambio en la ley de la Florida salve a otras familias de las injusticias que hemos sufrido", dijo Ryan Petty, el padre de una de las víctimas de Parkland, Alaina Petty, en un comunicado este jueves.

Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP, por sus siglas en inglés), un grupo que se opone a la pena de muerte, advirtió que la nueva ley sería impugnada inmediatamente y que podría dar lugar a más condenas erróneas.

"Si una de las principales justificaciones de la pena de muerte es proporcionar consuelo a las víctimas, la institución de este nuevo estatuto inconstitucional casi con toda seguridad hace lo contrario", dijo en un comunicado la directora de FADP, Maria DeLiberato.

"Este cambio es una vuelta al esquema anterior de la Florida, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya ha declarado inconstitucional. Muchos de ellos siguen pendientes. Esta nueva ley será impugnada de inmediato y habrá extensos litigios, sumiendo al sistema -y a las familias de las víctimas en particular- en décadas de incertidumbre y caos".

La Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles de la Florida (ACLU, por sus siglas en inglés) también fustigó el nuevo proyecto de ley.

"Florida ya tiene el mayor número de exoneraciones de condenados a muerte del país. Con este proyecto de ley y otros, está ampliando rápidamente la red de quiénes serán enviados al corredor de la muerte sin tener en cuenta en absoluto los fallos que inevitablemente conducirán al daño de más personas inocentes", dijo en un comunicado Tiffani Lennon, directora ejecutiva de la ACLU de la Florida.

Florida exigía antes una mayoría simple o 7-5 de votos para una sentencia de muerte. Pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional el proceso de imposición de penas del estado en 2016, porque se permitía a un juez anular una recomendación de cadena perpetua e imponer la pena de muerte.

A esto le siguió una sentencia del Tribunal Supremo de Florida que determinó que el jurado debe ser unánime para imponer la pena de muerte, y los legisladores de la Florida adoptaron el requisito de unanimidad poco después. Pero el Tribunal Supremo de la Florida revocó ese fallo en 2020 y, aunque reconoció que la legislatura ya había cambiado la ley, dio a la legislatura discreción para revisar el estatuto.

"Una vez que un acusado en un caso capital es declarado culpable por un jurado unánime, un miembro del jurado no debería poder vetar una sentencia capital", dijo DeSantis en un comunicado. "Estoy orgulloso de firmar una legislación que evitará que las familias tengan que soportar lo que pasaron las de Parkland y garantizar que se cumpla la justicia adecuada en el estado de la Florida".

El proyecto de ley SB 450 obtuvo un amplio apoyo entre los legisladores de la Florida. Los promotores de la ley la presentaron como un intento de reducir la influencia de los "jurados activistas" que, según los críticos, mienten sobre su disposición a considerar la pena de muerte cuando se les pregunta durante la selección del jurado. El proyecto de ley mantiene el requisito de que el jurado declare la culpabilidad por unanimidad, y los jueces de la Florida podrán anular una recomendación de pena de muerte e imponer en su lugar la cadena perpetua.

Además, si menos de 8 jurados determinan que un acusado debe ser condenado a muerte, la recomendación del jurado al tribunal debe ser una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según el proyecto de ley.

Casi todos los 27 estados que aplican la pena de muerte exigen la unanimidad del jurado para recomendar o condenar a muerte a un acusado. Actualmente, la única excepción es Alabama, donde un juez puede imponer una pena de muerte si 10 de los 12 miembros del jurado la recomiendan.