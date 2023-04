(CNN) -- Cuando el árbitro pitó el final del partido confirmando el ascenso del Wrexham desde la National League a la Football League Two por primera vez en 15 años, los propietarios hollywoodenses del club apenas podían creérselo.

Ryan Reynolds y Rob McElhenney, quienes habían prometido transformar al club tras su adquisición en 2021, parecían momentáneamente sin aliento y casi hundidos de rodillas mientras miles de aficionados celebraban dentro del Racecourse Ground.

Fue un momento emotivo captado por otro incondicional de Hollywood, Paul Rudd, que filmó a la pareja inmediatamente después de la victoria de este sábado por 3-1 sobre el Boreham Wood.

Tras un momento a solas, Reynolds y McElhenney se dieron un largo abrazo antes de que este último se secara las lágrimas que le caían de los ojos.

La pareja se giró entonces para celebrarlo con el mar de aficionados que habían corrido al campo.

Rob and I kinda blacked out during this moment, but somehow we’ll never forget it.

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 23, 2023