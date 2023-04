La ex primera ministra de Nueva Zelandia Jacinda Ardern fue becada para estudiar en Harvard

T Así anunció Jacinda Ardern su renuncia como primera ministra 1:00

(CNN) -- Después de dejar el cargo de primera ministra de Nueva Zelandia a principios de este año, Jacinda Ardern reveló que está cambiando el caos de la política por un período de reflexión tranquila dentro de la academia en el extranjero, e irá a la Universidad de Harvard este otoño con dos becas.

A Ardern le otorgaron una beca doble en la Harvard Kennedy School, la escuela de política pública y gobierno de la universidad, según un comunicado de prensa de Harvard.

Se desempeñará como Angelopoulos Global Public Leaders Fellow, un programa dirigido a líderes de alto perfil que están en transición de roles de servicio público, y Hauser Leader en el Centro de Liderazgo Público de la Escuela, un programa donde los líderes de varios sectores ayudan a los estudiantes y profesores a desarrollar habilidades de liderazgo.

“Jacinda Ardern mostró al mundo un liderazgo político fuerte y empático”, dijo el decano de la Escuela Kennedy, Douglas Elmendorf, en el comunicado. “Se ganó el respeto mucho más allá de las costas de su país, y brindará información importante para nuestros estudiantes y generará conversaciones vitales sobre las opciones de política pública que enfrentan los líderes en todos los niveles”.

“Me siento increíblemente honrada de unirme a la Universidad de Harvard como becaria; no solo me dará la oportunidad de compartir mi experiencia con otros, sino que también me dará la oportunidad de aprender”, dijo Ardern en el comunicado. “Como líderes, a menudo hay muy poco tiempo para la reflexión, pero la reflexión es fundamental si queremos apoyar adecuadamente a la próxima generación de líderes”.

Al mismo tiempo, Ardern completará una beca por separado en el Centro Berkman Klein para Internet y la Sociedad de la Facultad de Derecho de Harvard, donde estudiará formas de contener el contenido extremista en línea.

En una publicación de Instagram este miércoles, Arden dijo que estaría “hablando, enseñando y aprendiendo”.

Agregó que Harvard había sido un socio importante en su trabajo para Christchurch Call, una iniciativa que ayudó a lanzar en 2019 para contrarrestar el contenido terrorista y extremista violento en línea, dos meses después del ataque terrorista de Christchurch que mató a 51 personas en dos mezquitas. El atacante había transmitido en vivo el incidente y publicado un manifiesto en línea de antemano.

Ardern dijo que se iría por un semestre, por lo que se perderá las elecciones generales de Nueva Zelandia, pero que regresaría cuando termine sus estudios. “¡Después de todo, Nueva Zelandia es mi hogar!” escribió.

Cuando Ardern se convirtió en primera ministra del país en 2017 a sus 37 años, era la tercera mujer en liderar Nueva Zelandia y una de las líderes más jóvenes del mundo. En un año, se había convertido en la segunda líder mundial en dar a luz en el cargo.

Su tiempo en el poder estuvo definido por múltiples crisis, incluido el ataque de Christchurch, una explosión volcánica mortal y una pandemia mundial.

Rápidamente se convirtió en un ícono global progresista, recordada por su empatía mientras guiaba a Nueva Zelandia a través de estas crisis y por llevar a su pequeña hija a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin embargo, en casa su popularidad decayó en medio del aumento del costo de vida, la escasez de viviendas y la ansiedad económica. Y se enfrentó a violentas protestas contra el confinamiento en la capital, Wellington, y hasta recibió amenazas en su contra.

Ardern anunció su sorprendente renuncia en enero, diciendo que ya no tenía suficiente combustible en el tanque para participar en una elección.

Se despidió por última vez a principios de este mes con un emotivo discurso en el parlamento, afirmando a todos los nerds, llorones, abrazadores, madres y exmormones del mundo: “Ustedes pueden ser todo esto. Y no solo pueden estar aquí; pueden liderar tal como yo".