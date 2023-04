"Una pesadilla": una sudanesa describe la terrible situación en el país 1:44

(CNN) -- Un número cada vez mayor de personas dicen estar varadas en Sudán porque funcionarios de las embajadas occidentales escaparon del país sin devolver los pasaportes que se entregaron en procesos de solicitud de visas.



Los diplomáticos de al menos tres delegaciones occidentales no han podido dar acceso a documentos de viaje pertenecientes a ciudadanos sudaneses, según nueve testimonios revisados por CNN.

La mayoría de las embajadas occidentales en Sudán fueron evacuadas una semana después de que iniciaran los enfrentamientos, lo que dejó a muchos sudaneses solicitantes de visa sin sus documentos de viaje y en un limbo legal.

En algunos casos, los trabajadores de la embajada aconsejaron a las personas que "solicitaran un nuevo pasaporte [sudanés]", a pesar de que la violencia había paralizado los servicios del gobierno de Sudán, según las capturas de pantalla revisadas por CNN.

En un caso, un funcionario sueco sugirió al solicitante de visado sudanés que utilizara una fotocopia de su pasaporte en lugar de su documento de viaje.

Los sudaneses que hablaron con CNN acusaron a las embajadas de negligencia, obstruyendo su salida legal del país, donde la violencia ha cobrado al menos 512 vidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos confirmó a CNN que "varios pasaportes sudaneses" se quedaron en la embajada tras su cierre "con efecto inmediato" debido al conflicto.

"Varios pasaportes sudaneses se quedaron en la embajada de Países Bajos. Se trata de pasaportes de titulares sudaneses que solicitaron un visado Schengen de corta duración o un MVV (permiso de residencia provisional). El estallido súbito de los combates en la madrugada del 15 de abril obligó a la embajada de Países Bajos a cerrar con efecto inmediato", declaró un portavoz del ministerio en un comunicado.

"El personal diplomático ha sido evacuado y trasladado a los Países Bajos. Lamentablemente, no hemos podido recoger estos pasaportes debido a la situación de seguridad precaria. Entendemos que esto ha puesto a las personas implicadas en una situación difícil. Estamos investigando activamente las posibilidades de prestar apoyo individual", añadieron.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia dijo a CNN que era consciente del problema e intentará devolver los pasaportes a los ciudadanos sudaneses "lo antes posible".

"Somos muy conscientes del problema. Nos mantenemos en contacto con todas las personas afectadas y haremos todo lo posible, incluso en las circunstancias actuales, para devolver los pasaportes lo antes posible. Estamos atendiendo a los sudaneses que se encuentran en esta situación con la misma atención que dedicamos a nuestros evacuados. Estamos trabajando activamente para poder responder rápidamente a las peticiones", declaró a CNN, Niccolò Fontana, responsable de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.

CNN también pidió comentarios al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, pero no había recibido respuesta al cierre de esta edición.

Un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés) dijo a CNN que la organización humanitaria no expide documentos de viaje de emergencia a los ciudadanos sudaneses que intentan salir del país.

"No puedo imaginar lo increíblemente difícil que debe ser para los sudaneses que quieren salir del país, pero no pueden hacerlo porque no tienen sus documentos. Pero, lamentablemente, el ICRC no puede expedir documentos de viaje de emergencia para que la gente salga de su propio país", dijeron a CNN en un comunicado.

Los ataques han continuado de manera esporádica en algunas zonas de la capital, Jartum, epicentro de la lucha de poder entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés), dirigidas por Abdel Fattah al-Burhan, y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) de Mohamed Hamdan Dagalo.

Las esperanzas de los civiles de huir del peligro por rutas seguras y legales disminuyen, ya que los enfrentamientos persisten a pesar del acuerdo de alto el fuego entre el ejército sudanés y las fuerzas paramilitares.

"Totalmente inseguro"

Las acusaciones se producen en medio de un creciente coro de críticas contra los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales de ayuda que dirigen las operaciones de rescate para extraer a sus propios nacionales, dejando a la población local a su suerte. La escasez de electricidad, alimentos y agua va en aumento mientras el conflicto devasta amplias zonas del país.

Fátima, seudónimo que CNN utiliza por motivos de seguridad, dijo que está desesperada por salir del país. Dos personas de su barrio del este de Jartum murieron en los enfrentamientos. Pero sus documentos de viaje están bajo llave en la embajada italiana, donde, según ella, el personal le ha denegado sus reiteradas peticiones para recuperar el pasaporte.

"Sigo intentando comunicarme con ellos, intentando explicarles que se trata de una situación crítica", dijo. "Por supuesto, ningún país permitirá que la gente entre en sus tierras sin un pasaporte válido".

Zara, otra sudanesa atrapada en el lío de los pasaportes, dijo que su familia se ha negado a salir del país sin ella. CNN utiliza un seudónimo por razones de seguridad. La embajada neerlandesa evacuada, donde, según ella, llevan reteniendo su pasaporte más de tres semanas, no ha respondido a sus intentos de ponerse en contacto con ellos.

"Ahora soy un obstáculo para mi familia, ya que no pueden viajar y dejarme", declaró a CNN.

"Por favor, ayuden a terminar con esta guerra. Y, por favor, considere esta cuestión del pasaporte. Podría salvar vidas. La casa de enfrente fue atacada".

En un intercambio en redes sociales visto por CNN, entre otro solicitante de visado y la embajada neerlandesa, la página oficial de Facebook de la misión diplomática rechazó una petición de devolución de un pasaporte retenido.

"Lamentamos profundamente la situación actual en la que te encuentras", respondió la embajada a Sarah Abdalla, de 35 años. "Nos vimos obligados a cerrar la embajada y evacuar a nuestro personal. Lamentablemente, esto significa que no podemos acceder a tu pasaporte".

"Aconsejamos solicitar un nuevo pasaporte a las autoridades locales", añadió la embajada.

Para muchos, eso no es posible. Los servicios del gobierno sudanés se han suspendido en gran medida en Sudán debido a los combates.

"Necesito urgentemente mi pasaporte para salir a Egipto por carretera", dijo Abdalla a CNN. "Llevamos 13 días en condiciones inseguras y sufriendo la falta de agua potable.

Salimos a buscar agua poniendo en riesgo nuestras vidas y normalmente obtenemos agua salada. Tengo otros cuatro colegas [cuyos] pasaportes [están] atascados y se enfrentan a la misma situación".

Nabta Seifelyazal Mohamed Ali, sudanesa de 20 años, estudiante de medicina en la Universidad de Jartum, dice que necesita urgentemente obtener su pasaporte de la embajada neerlandesa para poder emprender el complicado viaje a Egipto con su familia, que incluye a su madre, su padre, su tío y sus cuatro hermanos.

En un correo electrónico con la embajada de los Países Bajos, visto por CNN, un trabajador de la embajada respondió: "Comprendemos su situación, pero no es lo bastante seguro como para reabrir nuestros servicios. No sabemos cuánto durará esta situación. Si hay novedades, le informaremos".

Ali dijo que la familia tiene que abandonar su casa antes del domingo porque se están quedando sin medicamentos para su tío enfermo, que padece una afección renal crónica.

Una pesadilla burocrática

El cineasta Ahmad Mahmoud, de 35 años, dijo que la embajada sueca le había retenido el pasaporte desde que solicitó un visado para asistir al Festival de Cine Árabe de Malmo, Suecia, que comenzó el 28 de abril.

Christina Brooks, responsable de migración de la embajada sueca en Jartum, dijo en repetidas ocasiones a Mahmoud que el personal no podía acceder a su pasaporte porque habían evacuado el edificio, según extractos de mensajes telefónicos vistos por CNN.

"Por favor, díganme cuándo puedo ir a la embajada a recoger mi pasaporte. Necesito estar listo para salir del país. Nuestro edificio ya no es seguro", dijo Mahmoud en un mensaje extraído a Brooks.

Brooks contestó: "Como mencioné, lamento profundamente decir que no es posible".

En lugar de los documentos de viaje, le recomendó que utilizara una fotocopia de su pasaporte para salir de Sudán y que "reuniera todos los demás documentos de identificación", incluido su certificado de matrimonio, decían los mensajes.

"Al menos es bueno que tienes una copia si consigues salir sin el pasaporte auténtico", dijo Brooks. "¡Espero que usted y su familia logren salir y que se mantengan a salvo!"

"No puedo irme con esto", dijo Mahmoud, adjuntando una foto de su pasaporte fotocopiado y descolorido.

CNN pidió comentarios a Brooks, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación.

La última vez que CNN habló con Mahmoud este jueves, él y su esposa se dirigían a la ciudad costera de Port Sudan, en el mar Rojo. Tendrán que enfrentarse a cruces fronterizos caóticos, en los que guardias fronterizos confundidos han negado con frecuencia el paso a personas con doble nacionalidad sudanesa o estadounidense.

"No tener mi pasaporte conmigo me produce un estrés de locos, porque mi mujer no va a aceptar marcharse sin mí", declaró a CNN.

Mahmoud dijo que intentará "ir a Etiopía o Egipto desde [Port Sudan]". “Va a ser un problema enorme, enorme, que no tengo ni idea de cómo afrontar. Solo espero el fin de la guerra, supongo, para poder conseguir un nuevo pasaporte".

-- Alex Hardie, Barbie Latza Nadeau y Mostafa Salem de CNN contribuyeron con este reportaje.