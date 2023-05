¿Qué posibilidades tiene Biden de ser reelegido? 3:48

(CNN) -- Bernie Sanders, senador por Vermont, dejó de lado este domingo las preocupaciones sobre la edad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el anuncio de su candidatura a la reelección: "La edad es una cosa. Creo que la experiencia es otra".

El senador independiente, que a sus 81 años es un año mayor que Biden, dijo a Dana Bash de CNN en "State of the Union" que "si crees en la democracia, si quieres que vote más gente y no menos, creo que la elección está bastante clara. Y esa elección es Biden".

Sanders, que se alinea con los demócratas en el Senado, respaldó la candidatura de reelección de Biden la semana pasada, y es probable que el presidente disfrute de un camino fácil hacia la nominación demócrata de 2024. La escritora Marianne Williamson y el activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr. le desafían en las primarias, pero no se espera que ningún candidato demócrata importante se una a ellos.

Sin embargo, a sus 80 años, Biden es el presidente de más edad del país. Las encuestas han reflejado consistentemente la preocupación por su edad, incluso entre los demócratas.

Aunque hay momentos evidentes en los que Biden está visiblemente más lento físicamente de lo que era, docenas de ayudantes, funcionarios del Gobierno y miembros del Congreso que han pasado tiempo con él han relatado a CNN lo minucioso y exigente que es reunión tras reunión.

Sanders, que se presenta a la reelección en 2024 pero aún no ha detallado sus planes, dijo este domingo que la clave para que los demócratas mantengan la Casa Blanca reside en centrarse más en los "asuntos de la clase trabajadora".

El partido, dijo, tiene que "dejar claro que creemos en un gobierno que represente a todos, no sólo a unos pocos. Enfrentarse a la codicia de las compañías de seguros, las farmacéuticas, Wall Street, todos los intereses de las grandes fortunas, y empezar a cumplir a la clase trabajadora".

"Si hace eso", dijo, "creo que Biden ganará por goleada".

Biden admitió a principios de este mes que "evaluó seriamente" su propia edad cuando se planteó si presentarse a la reelección.

"(El electorado estadounidense) verá una carrera, y va a juzgar si la tengo o no la tengo. Respeto que lo miren con lupa. Yo también lo analicé a fondo antes de decidir presentarme, y me siento bien, estoy entusiasmado con las perspectivas", dijo Biden al ser preguntado por su edad durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en la Casa Blanca.

"Con respecto a la edad, ni siquiera puedo decir cuántos años tengo. Ni siquiera puedo decir la cifra, no me suena", bromeó.