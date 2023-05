Poderoso tornado en Virginia Beach daña al menos 100 casas 0:35

(CNN)-- Hasta 100 viviendas resultaron dañadas y se decretó el estado de emergencia en Virginia Beach, Virginia, después de que un tornado azotó la ciudad, provocando el cierre de al menos tres escuelas este lunes, según informaron las autoridades, mientras una comunidad del sur de Florida también se recupera de un tornado ocurrido el fin de semana.



No se ha informado de heridos después de que "entre 50 y 100" casas resultaran dañadas cuando un tornado azotó la zona de Great Neck de la ciudad alrededor de las 6 de la tarde del domingo, dijeron las autoridades de Virginia Beach.

Equipos del Departamento de Bomberos de Virginia Beach respondieron a las llamadas de techos colapsados y limpiaron los escombros principales el domingo por la noche, dijo el departamento. Algunas casas tenían fugas de gas, dijeron funcionarios de la ciudad, y los equipos de Virginia Natural Gas y Dominion Power también respondieron.

“Con base en la firma de escombros en el radar, los informes de daños y los videos de la tormenta, podemos confirmar que hubo un tornado", dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Wakefield, Virginia, en un tuit, agregando que se realizaría un estudio este lunes para determinar la calificación del tornado.

Cox High School, Great Neck Middle School y John B. Dey Elementary School están cerradas este lunes debido a los cierres de carreteras y los daños causados por la tormenta, dijo el distrito escolar.

El administrador de la ciudad declaró el estado de emergencia local a raíz de la tormenta, dijeron las autoridades el domingo, anunciando que el Centro de Recreación de Great Neck estaría abierto a los residentes afectados y sus mascotas. También se esperaba que los trabajadores de la ciudad comenzaran la limpieza a las 8 a.m., dijo la ciudad.

publicidad

Billy Cunningham escuchó una sirena mientras cenaba en un restaurante de Virginia Beach, y luego grabó un video del tornado. "No mucha gente allí vio realmente los escombros arremolinándose alrededor del tornado, y rápidamente se envolvió en la lluvia, y lo perdimos de vista en tal vez 60 segundos desde que lo vi por primera vez", dijo Cunningham a CNN.

Horas antes de que se produjera el tornado, el servicio meteorológico había advertido de "vientos tormentosos dañinos aislados y granizo marginalmente severo" desde el este de Carolina del Norte hasta el sureste de Virginia, con un ligero riesgo de tormentas severas".

Ante la amenaza de mal tiempo, los organizadores cancelaron la tercera y última jornada del festival de música Something in the Water. Los organizadores citaron "impactos significativos en el lugar del festival causados por el mal tiempo, así como las tormentas actuales y pronosticadas que se aproximan y la advertencia de tornado".

"Nadie quiere tomar esta decisión, pero no podemos predecir ni negociar con el tiempo esta noche", dijo la ciudad en un comunicado sobre la cancelación.

Tornado impacta Florida el fin de semana

La comunidad de Palm Beach Gardens, en el sur de Florida, también se recupera de un tornado que el servicio meteorológico calificó de EF2, con vientos máximos estimados de 209 km/h.

El tornado tocó tierra a las 17:10 horas del sábado, arrojando vehículos y esparciendo escombros por las carreteras. El informe preliminar del servicio meteorológico indica que el tornado estuvo en tierra unos 11 minutos y recorrió 4,2 km.

No hubo heridos, pero los vehículos de un estacionamiento se volcaron y las ramas de los árboles se partieron, según mostró un video de WPBF, afiliada de CNN. Y hubo daños a lo largo de una carretera en la zona, mientras las carreteras estaban bloqueadas, tuiteó el Departamento de Policía de Palm Beach Gardens.

La tormenta dejó "grandes árboles completamente arrancados" y despojados de la corteza, junto con "techos colapsados, ventanas rotas y material para techos removido", el servicio meteorológico.

-- Jennifer Feldman y Amanda Jackson de CNN contribuyeron con este reportaje.