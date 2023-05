La dificultad para saber cuánto vale un dólar en Argentina 3:50

(CNN Español) -- Cuando el miércoles 26 de mayo en Argentina la cotización del dólar informal detuvo su descontrolada carrera después de 10 jornadas consecutivas de alzas, los problemas esenciales que explican este comportamiento del tipo de cambio no habían desaparecido, pero al menos se había controlado la hemorragia que lo llevó a un paso de la barrera psicológica de los 500 pesos.

Pero el gobierno tomó una decisión en el final de la semana, que ya tuvo su impacto durante los primeros días de mayo. ¿Qué pasó?

La Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo que regula el mercado de capitales y funciona en la órbita del Ministerio de Economía, tomó dos medidas, que fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial. Ambas pretenden controlar las cotizaciones de los dólares financieros —unos de los múltiples tipos de cambio oficiales— y evitar que sean utilizados para financiar deudas o con fines especulativos.

Las medidas para contener al dólar

Una de las medidas establece que, desde ahora, los clientes que “mantengan posiciones tomadoras en cauciones y/o pases, cualquiera sea la moneda de liquidación” no pueden comprar dólares financieros (los denominados MEP o CCL), que son los que se compran y venden a través de la Bolsa de Comercio mediante la operación de títulos. Para decirlo más simplemente: no se prohíbe la operación, pero quedan excluidos aquellos inversores que se endeuden en pesos argentinos en el mercado vía cauciones o pases (garantías) y luego quieran comprar dólares financieros con esos pesos. Esta es una operatoria frecuente y, a partir de ahora, no podrá concretarse.

Por otra parte, la CNV ordena a los operadores bursátiles equilibrar los valores negociables vendidos con aquellos comprados (o “netear”, como también se le conoce en la jerga). Es decir que debe haber un balance entre compra y venta de los instrumentos que luego se transforman en dólares. Es otra forma de intervenir en el mercado de los financieros para ajustar su precio.

Impacto

Si bien especialistas y observadores especulaban que estas medidas iban a impactar de lleno en la cotización del dólar informal, que subió de 400 a 469 pesos en una semana —llegando a cotizar 495 el martes de la semana pasada, de acuerdo con medios especializados—, lo cierto es que durante las dos jornadas que se llevan operadas en la semana (el lunes fue feriado y no hubo mercados) los efectos son relativos.

El dólar informal subió este martes unos cinco pesos (a 474), pero este miércoles bajó la misma cantidad, al ubicarse en 469.

En los mercados financieros, el alcance de las iniciativas del gobierno parece ser más concreto: aunque el dólar MEP subió levemente este miércoles, se encuentra 8 pesos por debajo de la cotización del viernes (antes de que se anunciaran estas medidas). Pasó de los 437 pesos a operarse en torno de los 429.

En tanto que el dólar CCL (mayormente operado por empresas) sufrió una baja más pronunciada, desde 446 el viernes a 423 este miércoles.

Y, aunque todavía es muy prematuro para saber si el mercado se ha estabilizado, expertos y analistas vaticinan que una restricción cada vez más enfática de los dólares financieros llevará a la demanda a canalizarse a través de otros activos.