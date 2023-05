(CNN) -- Para muchas personas, la pasta es un alimento sagrado. Y los habitantes de Nueva Jersey la veneran especialmente, ya que, según los datos del censo, más de un millón de residentes tienen raíces italianas (incluido el ficticio Tony Soprano).

Entonces, ¿por qué alguien arrojaría cientos de kilos de pasta en los bosques de los jardines del estado, negando la oportunidad de que estuvieran en todo su esplendor en un plato lleno de salsa y queso parmesano?

Los habitantes de Old Bridge, Nueva Jersey, se han hecho esta pregunta en los últimos días, aunque puede que parte del misterio se haya resuelto.

El incidente cobró fuerza cuando Ali Allocco, residente en Filadelfia que vivía en Nueva Jersey, publicó el martes en su cuenta de Twitter una captura de pantalla de una página de Reddit de Nueva Jersey sobre el incidente de la pasta. El tema adquirió interés rápidamente y acumuló más de 5 millones de visitas y más de 4.500 retuits hasta la tarde del viernes.

someone very mysteriously dumped 3-400 pounds of pasta in the woods in old bridge, nj …… i need to know everything pic.twitter.com/z6D1e7u2JJ

— pasta girl (@worrystonee) May 2, 2023