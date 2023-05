Trump se rehúsa nuevamente a conceder las elecciones de 2020 durante el foro republicano de CNN en Nueva Hampshire

Análisis del veredicto contra Trump por abuso sexual 4:53

(CNN) -- El expresidente Donald Trump, favorito para la candidatura presidencial del Partido Republicano en 2024, se negó una vez más a admitir que perdió las elecciones de 2020 y repitió sus afirmaciones falsas sobre fraude en un foro republicano de CNN en Nueva Hampshire este miércoles.

Durante el foro, que moderó la presentadora de "CNN This Morning" Kaitlan Collins, Trump respondió preguntas de los republicanos y votantes no declarados en Saint Anselm College. En una de sus respuestas, el expresidente también dijo que indultaría a "una gran parte" de los agitadores que irrumpieron en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, mientras restaba importancia a su papel en la insurrección.

Trump incluso sacó una copia impresa de sus propios tuits el 6 de enero, en un intento de desviar la responsabilidad cuando Collins lo presionó sobre por qué esperó tres horas antes de decirles a los agitadores que abandonaran el Capitolio.

El foro, su primera aparición en CNN desde 2016, ocurre mientras varios legales sin precedentes se ciernen sobre Trump. También cuando busca convertirse en el segundo presidente de Estados Unidos elegido para dos mandatos no consecutivos. Nueva Hampshire, hogar de las primeras primarias republicanas en la nación, es el estado de muchos votantes indecisos. Trump ganó cómodamente las primarias allí en 2016 y 2020, antes de perder el estado en ambas elecciones generales.

El exmandatario también desestimó la importancia del veredicto de un jurado federal de Manhattan este martes que determinó que él abusó sexualmente de la excolumnista de una revista E. Jean Carroll en el vestidor de una tienda de lujo en 1996, otorgándole a ella US$ 5 millones por agresión y difamación.

publicidad

La noche de este miércoles, Trump volvió a afirmar que no conocía a Carroll. Cuando se le preguntó si la decisión del jurado disuadiría a las mujeres de votar por él, dijo: “No, no lo creo”.

Trump también respondió preguntas de los votantes de Nueva Hampshire sobre temas económicos y políticos, como el aborto. El exmandatario, que fortaleció la mayoría conservadora en la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade el año pasado, se negó repetidamente a decir si firmaría una prohibición federal del aborto en caso de regresar a la Casa Blanca.

Trump también sugirió que los republicanos deberían rehusarse a aumentar el límite de la deuda si la Casa Blanca no está de acuerdo con los recortes de gastos.

“Les digo a los republicanos -- congresistas, senadores -- que si no les dan recortes masivos, tendrán que declarar por defecto, y no creo que vayan a declarar por defecto porque yo creo que los demócratas cederán por completo, cederán por completo porque no quieres que eso suceda, pero es mejor que lo que estamos haciendo ahora porque estamos gastando dinero como marineros borrachos”, dijo Trump.

Cuando Collins le pidió que aclarara si EE.UU. debería dejar de pagar si la Casa Blanca no acepta los recortes, Trump dijo: “Es mejor que lo hagamos ahora a que lo hagamos más tarde”.

Trump enfrenta múltiples investigaciones

CNN explica: estas son las investigaciones que enfrenta Trump 3:20

En abril, Donald Trump se declaró inocente de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros empresariales. El expresidente también enfrenta líos legales tanto en la ciudad de Washington ––donde un fiscal especial dirige un par de investigaciones en su contra–– como en Georgia, donde la fiscal de distrito del condado de Fulton planea anunciar cargos este verano en relación la investigación sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 en ese estado.

Aún así, el expresidente, que sobrevivió a dos juicios políticos, ha señalado en repetidas ocasiones que cualquier cargo no impedirá que se lance nuevamente a la contienda presidencial. También ha desestimado todas las investigaciones en su contra y las ha calificado de cacerías de brujas con motivaciones políticas. Esa es una opinión que comparten muchos votantes republicanos, según encuestas recientes. Casi el 70% de los votantes en las primarias republicanas dijo en una encuesta reciente de NBC News que las investigaciones contra Trump “tienen motivaciones políticas” y que “ningún otro candidato es como él, debemos apoyarlo”.

Aunque un puñado de rivales han ingresado como aspirantes a las primarias presidenciales republicanas ––y el mayor rival potencial de Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aún no ha anunciado oficialmente que se une a la contienda–– Trump ha mantenido una ventaja saludable en las primeras encuestas. En una encuesta del diario The Washington Post/ABC News publicada este domingo, el 43% de los republicanos y los independientes de tendencia republicana nombraron a Trump espontáneamente cuando se les preguntó a quién les gustaría que el partido designara para 2024, en comparación con el 20% que nombró a DeSantis y el 2% o menos que nombró a otros candidatos.

La participación de Trump en el foro de CNN sugiere una estrategia de campaña con mayor amplitud para tratar de expandir su atractivo más allá de los espectadores de los medios conservadores, informó Kristen Holmes de CNN este miércoles. Se ha rodeado de un equipo más organizado y ha estado haciendo eventos políticos más reducidos en comparación a los grandes mitines, signos de una campaña más tradicional que aquellas de 2016 y 2020. La contienda de 2020 la perdió por unos 7 millones de votos, aunque sigue afirmando falsamente que hubo fraude.

También ha habido señales de advertencia para el Partido Republicano de que la obsesión con las elecciones de 2020 no es aceptada más allá de la base. Muchos de los candidatos respaldados por Trump, los cuales aceptaron sus mentiras electorales en estados indecisos, perdieron las elecciones intermedias el año pasado. Y sus asesores reconocen que todavía él tiene trabajo por hacer para interactuar con los votantes republicanos fuera de su base leal de seguidores, dijeron varias fuentes a CNN.

Este es el tercer viaje de Trump a Nueva Hampshire desde que lanzó su campaña el otoño pasado.