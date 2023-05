El club de fútbol francés Toulouse FC excluyó a jugadores después de que se negaron a participar en una campaña contra la homofobia

Los jugadores de Toulouse y Nantes posan con una pancarta contra la homofobia antes del partido del 14 de mayo de 2023. (Crédito: Loic Baratoux/FEP/Icon Sport/Getty Images)

(CNN) -- El equipo de fútbol francés Toulouse no seleccionó a varios jugadores para su partido de la Ligue 1 contra el Nantes, este domingo, después de que ellos se negaran a participar en una campaña contra la homofobia en toda la liga.

“Algunos jugadores del equipo profesional han expresado su desacuerdo con respecto a la asociación de su imagen con los colores del arcoíris que representan el movimiento LGBT”, dijo el Toulouse FC en un comunicado el domingo.

“Aunque respetando las elecciones individuales de sus jugadores, y después de numerosos intercambios, el Toulouse Football Club ha optado por excluir a estos jugadores del juego”, agregó el club de la Ligue 1.

A los equipos franceses que juegan en las dos primeras divisiones del país se les pidió que se pusieran números con los colores del arcoíris y sostuvieran pancartas como una forma de llamar la atención para el próximo miércoles Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

El Toulouse FC no dio nombres de los jugadores que había excluido, pero el internacional marroquí Zakaria Aboukhlal confirmó en las redes sociales que “tomó la decisión de no participar en el partido de hoy [del domingo]”.

publicidad

“En primer lugar, quiero enfatizar que tengo la más alta consideración por cada individuo, independientemente de sus preferencias personales, género, religión o antecedentes. Este es un principio que no se puede enfatizar lo suficiente”, dijo Aboukhlal.

“El respeto es un valor que tengo en gran estima. Se extiende a los demás, pero también abarca el respeto por mis propias creencias personales. Por lo tanto, no creo que sea la persona más adecuada para participar en esta campaña”.

El internacional egipcio Mostafa Mohamed también publicó en las redes sociales el domingo explicando sus razones para no participar en la campaña y jugar para el Nantes contra el Toulouse.

“No quiero discutir en absoluto, pero tengo que exponer mi posición”, tuiteó Mohamed.

“Respeto todas las diferencias. Respeto todas las creencias y convicciones. Este respeto se extiende a los demás, pero también incluye el respeto por mis creencias personales.

“Dadas mis raíces, mi cultura, la importancia de mis convicciones y creencias, no me era posible participar en esta campaña. Espero que se respete mi decisión, así como mi deseo de no discutir sobre esto y que todos sean tratados con respeto”.

Toulouse empató 0-0 con Nantes, el domingo, y actualmente ocupa el puesto 13 en la liga.