Cate Blanchett dice en Cannes que "siempre intenta dejar de actuar"

Cate Blanchett se disfraza de maestra en pandemia 0:38

(CNN) -- Es una de las actrices más célebres de su generación, pero Cate Blanchett quiere dedicarse todavía más tiempo al cine.

"Siempre estoy intentando dejar de actuar", declaró esta semana en el Festival de Cannes durante una conversación con Elizabeth Wagmeister, corresponsal jefe de Variety. "Llevo toda mi vida profesional intentando dejar de actuar".

La ganadora de dos Oscar estaba en el lujoso festival de cine francés para presentar su nueva película, "The New Boy", que se estrenó este viernes y que también produce. En la conversación con Wagmeister y su socia productora, Coco Francini, en el marco de las charlas Women in Motion de Kering, Blanchett habló de su trabajo como productora, del que dijo que "se siente (como) una extensión, para mí, de mi trabajo como actriz".

La estrella de "Tár" reconoció que, aunque a veces su trabajo en el cine "implica estar delante del objetivo", "a veces es detrás [del objetivo]" donde llega a ser "un poco demasiado mandona".

Blanchett es una productora consumada, con créditos de producción que se remontan a 1999. Fue productora ejecutiva de la película de Todd Haynes "Carol", de 2015, que también protagonizó, así como de "Tár", del año pasado. Ambas películas le valieron sendas nominaciones al Oscar a la mejor actriz.

publicidad

Blanchett también mencionó cómo en su miniserie de FX de 2020 "Mrs. America" -- que es donde ella y Francini se conocieron por primera vez y comenzaron su colaboración en la producción -- decidieron el mandato de que en todos sus proyectos en adelante, "debes entrevistar a una mujer y debes entrevistar a una persona de color".

"Ambas hemos tenido experiencias en las que hemos entrado en el set y hemos hecho el recuento y te preguntas por qué algunos días te sientes un poco alienada y molesta", dijo Blanchett.

Johnny Depp, conmovido al recibir una ovación en Cannes 0:43

"Me doy cuenta de que soy la única mujer del reparto... hay 62 hombres, y sí, soy la única mujer. Esta proporción es mala", dijo también. "Es realmente desproporcionada. Y significa que siempre te estás riendo de los mismos chistes. Tengo muy buen sentido del humor, pero hay que cambiarlo".

"Estoy deseando que llegue el día en que ni siquiera tengamos que hacer entrevistas sobre las mujeres en el cine".