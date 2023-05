(CNN)-- A lo largo de su carrera, la triatleta paralímpica Marieke Vervoort cautivó a su Bélgica natal y al mundo entero.

Pero no solo llamaba la atención su pila de logros deportivos.

Vervoort padecía una enfermedad espinal y muscular degenerativa y llevaba mucho tiempo manifestando su deseo de poner fin a su vida mediante la eutanasia.

La eutanasia consiste en que un médico administre un fármaco para poner fin a la vida de un paciente que sufre, normalmente con una enfermedad debilitante o que limita su vida.

Esa decisión hizo que Vervoort apareciera en las portadas de los periódicos y en las pantallas de televisión cada vez que competía.

"Todo el mundo me presiona y me pregunta: '¿Cuándo vas a morir? ¿Sabes ya la fecha en que vas a morir?", contó a la documentalista Pola Rapaport, que el año pasado dirigió la película "Addicted to Life" sobre Vervoort.

"Le dije: 'J****e'... No sabes cuándo quieres morir. Cuando llegue el momento, cuando sienta que es suficiente, entonces decidiré".

Vervoort obtuvo la medalla de oro paralímpica en Londres 2012, fue ganadora de medallas de plata en Río y poseedora del récord europeo de los 100 metros T52, pero su enfermedad le causaba un dolor casi constante y le dificultaba mucho el sueño.

En 2008, recibió la aprobación de la eutanasia en su Bélgica natal, pero lejos de señalar el final de su vida, Vervoort fue muy expresiva sobre cómo la capacidad de controlar su propio destino la facultaba para seguir compitiendo al más alto nivel y aprovechar al máximo los días que le quedaban.

La documentalista Rapaport, quien conoció la historia de Vervoort tras leer un reportaje periodístico sobre ella, dice que quedó cautivada al instante por la atleta y por cómo el "paradójico" permiso para morir "le había dado una especie de liberación espiritual".

"Saber que podía elegir la fecha de su muerte y las condiciones en las que moriría, y a quién tendría a su lado... El hecho de que eso le hubiera proporcionado tanta liberación mental y espiritual, me pareció una historia fantástica", declaró Rapaport a CNN Sport.

Vervoort llevaba conviviendo con su enfermedad, que le causó una paraplejia, desde la adolescencia y, a medida que fue creciendo, se involucró en el baloncesto en silla de ruedas, la natación y los triatlones. Cuando solicitó la eutanasia, ya había pensado y planeado suicidarse.

"Si no tuviera los papeles, creo que ya me habría suicidado", dijo Vervoort a la prensa en 2016.

"Ya no tengo miedo a la muerte", explicó. "La veo como una operación, en la que te duermes y nunca despiertas. Para mí, es algo pacífico. No quiero sufrir cuando me esté muriendo... Cuando sea demasiado para mí, entonces tendré mi vida en mis manos".

Rapaport añadió: "Ella nos dijo el primer día: 'No ha llegado el momento de que llame a mi médico y le diga que quiero irme ya'. Pero cuando los días malos superen a los buenos, entonces lo haré'".

Al final, ese momento acabó llegando más de una década después de que se le concediera la aprobación para el procedimiento.

Amor por la vida

Vervoort ganó la medalla de oro en los 100 metros en silla de ruedas T52 y la de plata en los 200 metros en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, y luego se colgó otras dos medallas en Río 2016.

Aparte de sus esfuerzos y logros atléticos, Vervoort se aseguró de vivir al máximo hacia el final de su vida, haciendo tiempo para saltos de puenting en silla de ruedas, carreras de Lamborghini con el piloto Niels Lagrange, viajes al extranjero y tiempo con sus amigos cercanos.

El continuo entusiasmo de Vervoort por vivir a pesar de su sufrimiento fue el resultado de que se le concediera la opción de hacer lo que quisiera con su vida, dijo Rapaport.

"El tema central más importante de la película es que cuando una persona tiene control sobre su cuerpo, su mente y su espíritu, eso le da libertad para vivir. Y en este caso, tener el control sobre la toma de decisiones sobre el final de su vida", explicó Rapaport.

"Tuvo momentos álgidos increíbles y éxitos realmente asombrosos que aún me asombran y creo que asombraron a sus fans y al público belga y a la familia real. Y también tuvo horribles momentos bajos", dijo Rapaport.

Vervoort fue nombrada gran oficial de la Orden de la Corona por el rey Felipe de Bélgica, a quien conoció en una ceremonia en 2013, junto con la reina Matilde.

Al final de su vida, las convulsiones y los dolores insoportables se habían convertido en algo casi cotidiano para Vervoort, lo que también contribuyó, comprensiblemente, a un declive de su capacidad atlética.

El día que Rapaport y su marido, Wolfgang Held, que también es cineasta, conocieron a Vervoort, la atleta sufrió un ataque, que en aquel momento les hizo creer que se estaba muriendo delante de ellos.

"Fue agotador verlo. Era muy angustioso ver cómo Marieke sufría convulsiones, y durante los tres años que rodamos con ella de forma intermitente, cada vez ocurría con más frecuencia", añade Rapaport.

"No quería que la película tratara solo de esta maravillosa atleta paralímpica que triunfa contra todo pronóstico. Quería que el público se diera cuenta de lo que esta joven sufre a diario", explicó.

Una conversación permanente

En 2019, después de una pequeña fiesta con amigos y familiares, Vervoort murió por eutanasia en su casa de Diest, Bélgica, a los 40 años, y aunque ya han pasado unos cuatro años desde su fallecimiento, las conversaciones en torno a la eutanasia siguen siendo tan relevantes ahora como entonces.

Aunque algunos países europeos como Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y, recientemente, Portugal permiten la eutanasia bajo ciertas condiciones, la eutanasia y el suicidio asistido no son legales en la mayoría de los países, y ayudar a un suicida, o proporcionar un medio para morir por suicidio, se castiga con penas de cárcel en muchos lugares.

En 2020, el Vaticano condenó la eutanasia con su lenguaje más contundente, calificándola de "acto de homicidio" que nunca puede justificarse.

Mientras tanto, en Bélgica resurgen los debates sobre los pacientes que han muerto por eutanasia alegando razones psiquiátricas.

El año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Bélgica no violó los derechos de una persona con depresión cuando aceptó su decisión de seguir adelante con un procedimiento de eutanasia después de que su hijo, con el apoyo de la organización de defensa cristiana ADF International, montara un caso judicial que tuvo gran repercusión en el país.

En Bélgica, 2.966 personas murieron por eutanasia en 2022, lo que representa el 2,5 % de todas las muertes en el país ese año, según la Comisión Federal para el Control y la Evaluación de la Eutanasia del país.

De las eutanasias realizadas en 2022, casi el 90 % de los pacientes tenían más de 60 años, y casi el 60 % de los 2.966 fallecidos padecían cáncer, cerca del 20 % estaban afectados por enfermedades múltiples y alrededor del 9 % por enfermedades del sistema nervioso.

Rapaport dijo a CNN Sport que quería que la experiencia de Vervoort, mostrada a través de tomas de la atleta haciendo muecas y llorando de dolor, así como imágenes de sus convulsiones, ayudara a la gente a entender por qué las personas decidirían morir por eutanasia.

"No es una película de defensa. No contiene estadísticas. No hay politiqueo. Creo que cuanto más te adentres en la experiencia de esta joven, más entenderás los argumentos a favor de la muerte asistida, independientemente del país en el que te encuentres", añade Rapaport.

"Su historia amplía la conversación, y ves por lo que pasa una persona y su caso: cómo [el derecho a morir como ella quería] mejoró su vida inconmensurablemente".

"Eso es lo que me pareció tan hermoso de su historia, que este permiso mejoró mucho su vida mientras tanto, y realmente le permitió vivir al máximo. Y eso fue increíblemente inspirador", añadió.

Rapaport espera que la película sirva para que se siga hablando de la muerte.

"Es algo de lo que la gente no quiere hablar hasta que es absolutamente necesario; incluso entonces, no quieren hablar de ello. Pero tener el control sobre ello realmente puede transformar el resto de la vida de una persona y eso es todo lo que tenemos".

"Es todo lo que tenemos, porque todos vamos a llegar ahí", añade Rapaport. "Solo es cuestión de cuándo, cómo y de qué manera se manejará".

