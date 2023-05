Pep Guardiola quiere que los cargos financieros contra el Manchester City se resuelvan "lo antes posible"

Manchester City: "We are the champions" 0:37

(CNN) -- El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo que quiere que las acusaciones financieras formuladas contra el club se resuelvan "lo antes posible".

En febrero, la Premier League acusó al Manchester City de incumplir más de 100 normas financieras, que incluyen no proporcionar información financiera precisa, no cumplir con las normas de juego limpio financiero (FFP) de la UEFA y no seguir las normas de la Premier League sobre beneficios y sostenibilidad.

La liga remitió al City, que ganó el fin de semana su quinto título en seis años, a una comisión independiente.

En aquel momento, el club se declaró "sorprendido" por el hecho de que se le imputaran las supuestas infracciones y afirmó que disponía de un "amplio conjunto de pruebas irrefutables" para respaldar su postura.

"Lo que me gustaría es que la Premier League o los jueces pudieran tomar [una decisión] lo antes posible. Entonces, si hicimos algo mal, todo el mundo lo sabrá", dijo Guardiola a los periodistas este martes.

publicidad

Y añadió: "Ojalá no estén tan ocupados y los jueces puedan verlo y escuchar a ambas partes y... decidir qué es lo mejor, porque al final sé con imparcialidad que lo que ganamos lo ganamos en el campo porque nos lo merecemos."

En 2020, el City fue expulsado de las competiciones europeas de fútbol durante dos temporadas por "infracciones graves" de la normativa sobre licencias de clubes y la FFP.

La prohibición fue anulada más tarde por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés), aunque el organismo dictaminó que el City no había cooperado con las autoridades de la UEFA e hizo que la multa original de 30 millones de euros (US$ 34 millones) se redujera a 10 millones (US$ 11,3 millones).

El Manchester City fue adquirido por el Abu Dhabi United Group en 2008, y desde entonces ha ganado siete títulos de la Premier League, dos Copas de Inglaterra y seis Copas de la Liga.

Claves del triunfo del Manchester City sobre Real Madrid en la Champions 1:19

El equipo de este año podría convertirse en el primer conjunto inglés desde el Manchester United en 1999 en ganar el triplete: Premier League, FA Cup y Champions League en la misma temporada.

Guardiola, cuyo contrato actual en el Manchester City finaliza en 2025, aseguró que "no está pensando en dejar" el club.

"Me gustaría continuar aquí la próxima temporada. Depende de los resultados. Me gustaría", añadió.

Tras asegurarse ya el título de la Premier League, el Manchester City juega este miércoles ante el Brighton y el domingo ante el Brentford, antes de enfrentarse al Manchester United en la final de la Copa de Inglaterra y al Inter de Milán en la final de la Champions League.