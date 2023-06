El Spider-Man de Miles Morales en el primer tráiler de 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'. (Crédito: Sony Pictures Animation)

(CNN Español) -- Fueron cinco años de espera, pero finalmente Miles Morales y su Spider-Man están de vuelta.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" llega a los cines de Latinoamérica y Estados Unidos este jueves 1 de junio, y lo hace con una gran expectativa del público porque se trata de la secuela de "Spider-Man: Into the Spider-Verse", la cual se estrenó en 2018 y tuvo un impacto tan grande que incluso ganó el Oscar a la mejor película animada en 2019.

En esta nueva aventura, Miles Morales se adentra mucho más en el "Spider-Verso" que pudimos ver en la primera entrega. Ya no sólo veremos a unos pocos Spider-Man de otros universos, como el de Peter Parker (que repite en la secuela y vuelve a ser uno de los personajes principales), sino que ahora hay decenas y de todo tipo, desde personas del futuro y mujeres superheroínas, hasta punks y bebés con poderes arácnidos.

La película —de Sony Pictures Animation en asociación con Marvel— también es ampliamente esperada por el retraso que tuvo su llegada, pues estaba prevista a estrenarse en abril de 2022, pero se postergó más de un año.

Sin embargo, todo está listo para el estreno. Para ir calentando motores, te presentamos algunos de los Spider-Man que veremos en esta secuela.

10 Spider-Man que veremos en "Spider-Man: Across the Spider-Verse"

1. Spider-Man/Miles Morales

Por supuesto, Miles Morales es uno de los Spider-Man que veremos y uno de los protagonistas de la película.

Morales es el hombre araña de la realidad alterna de la Tierra-1610 y se ubicación es Brooklyn, Nueva York, como explica Marvel.

En una escala del 1 al 7, agrega Marvel, Miles tiene las siguientes habilidades:

Resistencia - 3

Energía - 2

Habilidad para pelear - 3

Inteligencia - 2

Rapidez - 3

Fuerza - 4

Ahora bien, sus superpoderes son:

Fuerza sobrehumana

Velocidad sobrehumana

Reflejos sobrehumanos

Durabilidad sobrehumana

Habilidad de camuflaje (casi invisibilidad)

Sentido arácnido

Ráfagas de veneno

Arrastrarse por las paredes

Ráfagas de energía

2. Spider-Ghost/Gwen Stacy

Gwen Stacy es la superheroína arácnida de la realidad alterna de la Tierra-65 y lleva por nombre Spider-Ghost (a veces también Spider-Woman o Spider-Gwen).

Ella, así como Miles, también es originaria de Nueva York, solo que de Queens.

Así califica Marvel sus habilidades:

Resistencia - 3

Energía - 1

Habilidad para pelear - 3

Inteligencia - 3

Rapidez - 3

Fuerza - 4

En tanto, sus superpoderes son:

Fuerza sobrehumana

Resistencia sobrehumana

Agilidad sobrehumana

Arrastrarse por las paredes

Sentido arácnido

3. Spider-Man/Peter Parker

El Spider-Man más conocido es el querido Peter Parker, que hemos visto en múltiples películas y muchos cómics. Su lugar de origen es Forest Hills, Nueva York, y forma parte del "universo Marvel".

No obstante, es probable que este Peter Parker sea de una realidad alterna, pues podemos ver en los avances de "Across the Spider-Verse" que lleva a su hija bebé, llamada Mayday, y ella también tiene superpoderes, algo que pasa en otra realidad, como veremos más abajo en el punto 4.

Marvel califica sus habilidades de la siguiente manera:

Resistencia - 3

Energía - 1

Habilidad para pelear - 4

Inteligencia - 4

Rapidez - 3

Fuerza - 4

Entre sus poderes, están:

Fuerza sobrehumana

Velocidad sobrehumana

Reflejos sobrehumanos

Resistencia sobrehumana

Factor de curación

Sentido arácnido

Sentidos aumentados

Arrastrarse por las paredes

4. Spider-Girl/May 'Mayday' Parker

En la realidad alterna de la Tierra-982, Peter Parker y Mary Jane tienen una hija llamada May 'Mayday' Parker, que tiene poderes arácnidos y se convierte más adelante en Spider-Girl. Es originaria de Manhattan, Nueva York.

En "Across the Spider-Verse", podremos ver a Mayday, aunque como una bebé. Pese a su muy corta edad, ya la vemos balanceándose con su propia telaraña.

Marvel califica las habilidades de Spider-Girl así:

Resistencia - 3

Energía - 2

Habilidad para pelear - 5

Inteligencia - 4

Rapidez - 3

Fuerza - 4

Si bien no especifica cuáles son, Marvel menciona que sus poderes llegaron de forma inesperada. Al inicio sus padres no querían que fuera Spider-Girl, pero eso cambia después y Peter le enseña a controlar sus habilidades.

5. Spider-Man 2099/Miguel O'Hara

Miguel O'Hara es Spider-Man 2099 y, por lo que hemos visto en los avances de "Across the Spider-Verse", es uno de los personajes principales de esta secuela.

Este Spider-Man es de la realidad alterna de la Tierra-928 y su lugar de origen es la Nueva York de finales del siglo XXI. Marvel menciona que O'Hara es un prodigioso genetista que obtiene poderes arácnidos de un experimento que le sale mal, con los cuales protege a la gente de las empresas corruptas.

Tiene las siguientes calificaciones en habilidades:

Resistencia - 3

Energía - 2

Habilidad para pelear - 2

Inteligencia - 4

Rapidez - 4

Fuerza - 4

Sus poderes son:

Fuerza sobrehumana

Velocidad sobrehumana

Resistencia sobrehumana

Reflejos sobrehumanos

Agilidad sobrehumana

Lanzamiento de telarañas orgánicas

Factor de curación

Visión nocturna

6. Spider-Woman/Jessica Drew

La Jessica Drew original proviene del "universo Marvel" y ha sido agente Hydra, agente S.H.I.E.L.D., agente S.W.O.R.D. Sin embargo, menciona Marvel, su destino es ser la superheroína que vuela por los aires y que es conocida como Spider-Woman. A diferencia de los anteriores, es originaria de Londres, Inglaterra.

En contraste a la descripción anterior, la Jessica Drew de "Across the Spider-Verse" es una Spider-Woman de raza negra. La podemos ver en su moto y lanzando telarañas.

Sus habilidades tienen estas calificaciones:

Resistencia - 4

Energía - 5

Habilidad para pelear - 4

Inteligencia - 3

Rapidez - 3

Fuerza - 5

Sus poderes son:

Fuerza sobrehumana

Resistencia sobrehumana

Velocidad sobrehumana

Reflejos sobrehumanos

Arrastrarse por las paredes

Ráfagas de veneno

Sentidos aumentados

7. Spider-Punk/Hobart 'Hobie' Brown

El Spider-Punk de Hobie Brown es la versión de Spider-Man de la realidad alterna de la Tierra-138, donde hay un gobierno fascista que el superhéroe combate con una hacha y su actitud anárquica. Marvel dice que se cree que su lugar de origen está en Nueva York, sin mencionar un lugar específico.

La música es parte importante de Spider-Punk, razón por la que lo vemos con su guitarra en los avances de "Across the Spider-Verse".

Así califican sus habilidades:

Resistencia - 3

Energía - 1

Habilidad para pelear - 4

Inteligencia - 2

Rapidez - 3

Fuerza - 4

Entre sus poderes, están:

Fuerza sobrehumana

Velocidad sobrehumana

Reflejos sobrehumanos

Resistencia sobrehumana

Sentido arácnido

Lanzamiento de telaraña orgánica

8. Scarlet Spider/Benjamin 'Ben' Reilly

Scarlet Spider forma parte del "universo Marvel" y se trata de un clon exacto de Peter Parker, explica Marvel. Fue creado para destruir al verdadero Spider-Man, pero deja atrás este objetivo para convertirse en superhéroe. Su nombre lo formó con el nombre del tío Ben y con el apellido de nacimiento de la tía May (Reilly).

En los avances de "Across the Spider-Verse", se le puede ver con un traje rojo y una sudadera azul mezclilla.

Tiene las siguientes calificaciones en sus habilidades:

Resistencia - 3

Energía - 3

Habilidad para pelear - 4

Inteligencia - 4

Rapidez - 3

Fuerza - 4

Entre sus poderes, están:

Fuerza sobrehumana

Factor de curación

Sentido arácnido

9. Spider-Man India/Pavitr Prabhakar

Como su nombre de superhéroe lo indica, Pavitr Prabhakar es Spider-Man en su natal Bombay, India.

Prabhakar es Spider-Man en la realidad alterna de la Tierra-50101. Como el original, vive bajo las enseñanzas de sus tíos, que en este caso se llaman Bhim y Maya.

Aunque se le ve poco, Spider-Man India aparece en los avances de "Across the Spider-Verse" y se le ve vestido con ropas tradicionales de su país, además del atuendo arácnido.

Sus calificaciones en habilidades son:

Resistencia - 3

Energía - 1

Habilidad para pelear - 4

Inteligencia - 4

Rapidez - 3

Fuerza - 4

10. Spider-Byte/Margo Kess

Spider-Byte es la versión del héroe arácnido en la realidad alterna de la Tierra-22191. En este caso, se trata de una superheroína cuyo nombre real es Margo Kess.

Se trata de una estudiante (como Miles, Pavitr o Mayday) que se convierte en la protectora del internet como Spider-Byte. Cuando tiene descansos entre clases, Margo combate al crimen entrando al terreno de la realidad virtual, pues en su mundo todo se puede hacer en la web.

Marvel no especifica calificaciones en habilidades ni superpoderes, pero menciona lo siguiente:

"Como Spider-Byte, Margo lleva un traje protector y una máscara para mantener protegida su identidad, pero el traje es más de lo que parece: le permite teletransportarse a través del ciberespacio. En las muñecas lleva lanzallamas capaces de proyectar telarañas que utiliza para balancearse entre los edificios y crear grandes telarañas para atrapar a sus presas. Margo también es una luchadora capaz de esquivar golpes y contraatacar".