La selva del Darién: una peligrosa ruta para un futuro mejor 2:41

(CNN Español) -- Al menos unas 10 personas, presumiblemente migrantes, fueron encontradas ahogadas en la selva del Darién, en Panamá, informó este miércoles la directora del Servicio Nacional de Migración del país, Samira Gozaine.

La funcionaria dijo en declaraciones a la prensa local que en las últimas semanas los servicios nacional de Fronteras, Aeronaval y Migración han rescatado varios cadáveres. "Hemos rescatado unos 10 cadáveres (…) en los ríos, lamentablemente”.

Gozaine agregó que algunas personas "siguen insistiendo en cruzar a pesar de lo caudaloso de los ríos”. Informó que hasta este miércoles unos 170.000 migrantes han ingresado de forma irregular a la selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia.

“El 20% de esa población son niños, 50% de esa población son menores de 5 años, bebés recién nacidos. Hemos visto madres con bebés recién nacidos caminando la trocha y exponiéndolos a graves peligros”, detalló la directora de Migración.

La funcionaria explicó que no reciben información de la totalidad de migrantes que entran a la selva por parte de Colombia, “por tanto no sabemos cuántas personas se pueden estar quedando en la selva, porque no sabemos cuántos esperar”.

Gozaine dijo que no descarta que los migrantes estén represados en algún punto y que el Gobierno de Panamá trabaja en una campaña para ofrecer información correcta sobre lo que representa atravesar esa peligrosa ruta.

publicidad

La funcionaria informó que se “ha reducido un poco el número de migrantes. (Este martes) ingresaron 790 personas por la trocha y nosotros seguimos pensando que es por la crecida de los ríos”.