Las novedades que presenta Apple: Macbooks, cambios en aplicaciones de iOS y más

Tim Cook en la presentación de la conferencia de desarrolladores de la compañía. (Foto: Apple)

(CNN) -- Apple realiza este lunes su conferencia mundial de desarrolladores, en el que la compañía de Tim Cook presenta varias novedades en software y hardware.

Entre estas novedades están nuevas Macs, nuevos chips para una mejor función de dispositivos, así como adelantos de lo que tendrá la actualización iOS 17, la cual estará disponible más tarde este año y tendrá, entre otras cosas, una función más fluida del ayudante por voz Siri.

¿Qué es lo más destacado del evento de Apple? Te lo presentamos a continuación.

Las novedades presentadas en la conferencia de desarrolladores de Apple

Apple presenta la MacBook Air de 15 pulgadas

El primer producto de hardware presentado este lunes fue una MacBook Air de 15 pulgadas con el rapidísimo procesador M2 fabricado por Apple.

Según la compañía, la nueva MacBook Air es el portátil más fino del mundo, con solo 11,5 mm de grosor. También pesa sólo 1,5 kg.

La nueva MacBook Air promete 18 horas de autonomía, un rendimiento mucho más rápido que las MacBook Air con procesador Intel y un sistema de sonido con seis altavoces.

Su precio inicial es de US$ 1.299, y de US$ 1.199 para el sector educativo. Los pedidos anticipados comienzan hoy y se empezarán a enviar la semana que viene. Por su parte, la MacBook Air de 13 pulgadas con M2 cuesta ahora US$ 999.

Esto es lo que costarán los nuevos productos de Apple

Aquí tienes un resumen de lo que costarán los nuevos productos anunciados en la WWDC de Apple:

MacBook Air de 15 pulgadas: US$ 1.299 , o US$ 1.199 para usuarios del sector educativo. Los pedidos podrán hacerse este lunes y la MacBook estará disponible la semana que viene.

MacBook Air de 13 pulgadas: Apple también anunció que su MacBook Air más antigua comenzará ahora en US$ 1.099.

Mac Pro con M2: US$ 6.999

Apple añade M2 Max y M2 Ultra a su familia de chips

Apple presentó los chips M2 Max y M2 Ultra como actualizaciones de su Mac Studio.

Jennifer Munn, directora de Gestión de Programas de Ingeniería, presentó M2 Max como un "motor de rendimiento".

Los desarrolladores podrán crear nuevas aplicaciones a una velocidad inmensa, con un rendimiento hasta 25 veces superior al de M1 Max. M2 Max también es 4 veces más rápido que el iMac más potente basado en Intel, según la compañía.

Apple también añadió el M2 Ultra a su familia de chips. "Duplica el rendimiento de M2 Max", dijo Munn, añadiendo que ofrecerá un rendimiento de CPU un 20% más rápido que M1 Ultra.

M2 Ultra admite 192 GB de memoria unificada, un 50% más que M1 Ultra.

Algunas de las nuevas características que tendrá iOS 17

iOS 17 tendrá ahora "pósters" de contactos, que permitirán a los usuarios de iPhone diseñar una imagen personalizada para que aparezca cuando llames a alguien o recibas su llamada.

Una nueva función llamada Live Voicemail transcribirá el mensaje de la persona que llama en tiempo real, para que los usuarios puedan decidir si lo ignoran o atienden la llamada. Apple también mostró una nueva función FaceTime que permitirá grabar un mensaje de video que el destinatario puede reproducir más tarde.