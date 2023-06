Los 5 tenistas con más Grand Slam 1:39

(CNN) -- Durante años, los 'Tres Grandes' del tenis masculino (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic) han acaparado grand slams, cada uno con sus propias razones para ser coronado como el mejor jugador masculino de todos los tiempos.

Ahora, con Federer retirado y Nadal lesionado, Djokovic tiene la oportunidad de reclamar su propio derecho en ese debate interminable y ganar un récord de 23 títulos de Grand Slam el domingo en Roland Garros, superando la marca que tiene actualmente con Nadal.

Casper Ruud se interpone en el camino de Djokovic, quien ahora ha llegado a tres de las últimas cinco finales de Grand Slam, incluida la final del año pasado en Roland Garros, donde fue vapuleado 6-3, 6-3, 6-0 por Nadal.

Si Djokovic gana el domingo, también regresará a la cima de la clasificación mundial y se convertirá en el primer jugador masculino en ganar cada torneo de Grand Slam al menos tres veces. Esa presión, sin embargo, es familiar para el serbio, dijo después de su victoria en la semifinal.

“La historia siempre es algo que se cierne sobre mí, pero estoy muy feliz de estar en esta posición para escribir la historia de este deporte”, afirmó, según ATP Tour. “Solo estoy pensando en ganar el próximo partido”.

“La presión siempre está sobre mis hombros, así que no va a ser diferente. Pero es parte de mi deporte, parte de mi vida, todo lo que hago. Creo que tener presión es un privilegio. Pero también es una fuente de motivación. Gran motivación para jugar bien y llegar al domingo”, agregó.

Ha sido una ruta relativamente sencilla a la final para Djokovic, ya que solo ha perdido dos sets: uno contra Karen Khachanov en los cuartos de final y otro contra el cabeza de serie No. 1 Carlos Alcaraz en las semifinales.

Ese partido contra Alcaraz había sido anunciado como un clásico, pero al final, Djokovic logró la victoria después de que el joven español sufriera un calambre al comienzo del tercer set, con el partido finamente encaminado a un set cada uno.

El serbio ha sido imperioso en los Grand Slams durante los últimos tres años, una derrota ante Nadal en el Abierto de Francia el año pasado, la única mancha en las mayores en las que ha podido competir.

Pero alinearse contra un jugador tan dominante es una posición familiar para Ruud, ya que se enfrenta a un oponente que busca romper o extender su récord total de títulos de Grand Slam por segundo año consecutivo.

“El año pasado fue contra Rafa, este año es contra Novak, entonces, ¿qué puedes decir? Son dos de los jugadores más duros de la historia”, dijo Ruud después de su victoria en semifinales, según The Guardian.

El noruego de 24 años ni siquiera ha ganado un set contra Djokovic, perdió los cuatro partidos, y ese dato asegura que entrará a la cancha como el menos favorito, aunque ahora puede aprovechar la experiencia de dos Grand Slam anteriores en finales.

“Será difícil, seguro”, dijo Ruud, según el ATP Tour. “Jugará por su 23. Estoy jugando por mi primero. Así que voy a tratar de jugar sin presión y simplemente tratar de disfrutar el momento”.

“Creo que esa también era mi mentalidad el año pasado (contra Nadal), y no me salió bien. Obviamente, me gustaría intentar hacerlo mejor que el año pasado. A ver si he aprendido algo de las dos anteriores (finales de Grand Slam) que jugué el año pasado. Se siente genial estar de vuelta”, afirmó.

A pesar de llegar al torneo después de un comienzo de temporada mixto, Ruud ha encontrado su forma, ganando contra un jugador top 10 en un Grand Slam por primera vez cuando derrotó a Holger Rune en los cuartos de final y eliminando a Alexander Zverev en las semifinales.

Esa actuación en la semifinal impulsará a Ruud antes de la final, ya que busca superar las probabilidades y obtener su primer título de Grand Slam.