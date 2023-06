'The Flash' se adentra en el multiverso en una película que funciona a las mil maravillas

5 de las caras que tuvo Flash a lo largo de la historia 1:26

(CNN) -- Las diversas incursiones de Marvel en el multiverso han dado lugar a resultados creativs algo desiguales, por lo que DC / Warner Bros. dieron en el clavo en el primer intento con "The Flash", una película que lleva a flor de piel su amor por los cómics que la inspiraron. Divertida, llena de acción y conmovedora, cualquiera que esté familiarizado con los héroes de DC debería correr a verla.

Tras el final de la serie de CW, este "Flash" parece llegar con un grado extra de dificultad y en un momento interesante, ya que DC se embarca en una nueva dirección bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran. Además, esta versión del personaje tiene sus raíces en la "Liga de la Justicia" de Zack Snyder, que generó una de las campañas de fans más intensas y exigentes del universo de la cultura pop.

Lo que en algunos aspectos funciona como una historia de orígenes de Flash también fusiona no sólo lo que Snyder ideó sino décadas de DC en el cine, con la inclusión no secreta del Batman de Michael Keaton, así como la versión de Ben Affleck, una vez que Flash/Barry Allen regresa para alterar la línea temporal, dando lugar a un universo extraño y desconocido.

Por último, están las distracciones asociadas a la estrella Ezra Miller, cuyos problemas legales fuera de la pantalla han sido bien documentados y se ciernen como una nube sobre esta empresa de gran presupuesto. Sean cuales sean los problemas personales del actor, Miller realiza una maravillosa doble interpretación de distintas versiones del personaje, oscilando hábilmente entre la comedia tontorrona y el dolor y la herida de una terrible pérdida.

La pérdida, y cómo nos enfrentamos a ella, es en última instancia el núcleo de "The Flash", ya que el asesinato de su madre y la condena injusta de su padre desempeñaron un papel fundamental en la educación de Barry. Es un dolor que comparte con Batman, quien, en ambas encarnaciones, le advierte de los peligros de jugar con el pasado y le aconseja que la pérdida de sus padres no puede desvincularse del hombre en que se ha convertido.

"No dejes que tu tragedia te defina", le dice el cansado Bruce Wayne de Affleck.

Por supuesto, si Barry escuchara el sabio consejo, no habría mucha base para una película y, además, Flash tiene un historial de uso de su velocidad para viajar en el tiempo.

Incluso cuando se ralentiza para dejar que los Barrys se relacionen y discutan, la película recibe una sacudida de la forma en que entreteje la historia de DC en todo el proyecto, con Keaton que parece pasárselo en grande poniéndose de nuevo la capa y la capucha, lo suficiente para hacer que uno se cuestione doblemente la decisión del año pasado de descartar la película de "Batgirl" en la que participaba.

El director Andy Muschietti (que dirigió las películas de "IT" para Warner Bros.) y la guionista Christina Hodson ("Birds of Prey") también recuperan a Michael Shannon como Zod, el villano de "Man of Steel", y presentan a Sasha Calle como Kara-El, también conocida como Supergirl, una incorporación visualmente atractiva que da a la película una explosión adicional de energía.

En términos más generales, Muschietti emplea varios recursos para jugar con la representación de la supervelocidad del personaje, desde ralentizarla drásticamente para conseguir un efecto cómico (similar a la forma en que las películas de "X-Men" presentaban divertidamente las hazañas de Quicksilver) hasta acelerarla, cambiando libremente de marcha por el camino.

Warner Bros. lo hizo todo al revés al saltar directamente a "Liga de la Justicia" antes de establecer individualmente a personajes como Flash y Aquaman, y sin embargo esas películas independientes han estado entre los puntos más brillantes del universo DC.

En la práctica, DC se encuentra en una encrucijada. Sin embargo, ese momento hace que sea aún más impresionante ver cómo "The Flash" ha logrado encajar en todos los cilindros, respetando el pasado de la compañía y logrando el tipo de equilibrio que podría y tal vez debería señalar el camino hacia su futuro.

"The Flash" se estrena el 16 de junio en los cines estadounidenses. Está clasificada PG-13. Al igual que CNN, DC y Warner Bros. son unidades de Warner Bros. Discovery.