Las conclusiones del foro del exgobernador Chris Christie con CNN

Chris Christie propone terminar la construcción del muro en la frontera 2:29

(CNN) -- El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie arremetió contra el expresidente Donald Trump durante un foro en vivo con CNN este lunes, al calificar al exmandatario de "enojado" y "vengativo". Christie también acusó a Trump de una "vanidad desbocada" durante los primeros minutos del evento.

Sus comentarios marcaron el tono de la velada y dejaron claro que Christie –quien se apoyó en su propia experiencia como exfiscal federal– ve su papel en las primarias republicanas de 2024 como el principal crítico de Trump, dispuesto a enfrentarse al favorito de la contienda, mientras la mayoría de los demás aspirantes eluden la confrontación.

"Estoy convencido de que si (Trump) vuelve a la Casa Blanca, en los próximos cuatro años todo girará en torno a él ajustando cuentas", dijo el exgobernador.

"Ha demostrado, sobre todo en su pospresidencia, estar completamente centrado en sí mismo, completamente ensimismado y le importa un bledo el pueblo estadounidense, desde mi punto de vista", dijo Christie.

Estas son las conclusiones del foro en vivo, que presentó Anderson Cooper de CNN en la oficina de la cadena en Nueva York:

publicidad

Christie arremete contra Trump –y otros candidatos– por su reacción a la acusación

Christie comenzó su intervención criticando a Trump por el presunto comportamiento descrito en la acusación federal contra el expresidente. Pero también tuvo palabras duras –y un mensaje– para sus otros rivales en las primarias.

"Tanto si te gusta Trump como si no... esta conducta es inexcusable", dijo Christie.

Christie sobre Trump y los documentos clasificados: Es vanidad 1:51

Cuando se le preguntó cuál era, en su opinión, la parte más condenatoria de la acusación, el exfiscal federal del distrito de Nueva Jersey dijo que había demasiado donde elegir.

En primer lugar, Christie dijo que era la "naturaleza de los documentos" que Trump está acusado de retener ilegalmente después de dejar el cargo. Se cree que ese tesoro incluye planes de guerra con Irán, detalles sobre las armas nucleares de EE.UU. y sesiones informativas diarias de seguridad de su tiempo en el cargo.

Después de eso, Christie señaló la implicación en la acusación de que Trump mintió y trató de involucrar a su abogado personal, que finalmente terminó siendo obligado a entregar documentos a los fiscales.

Pence y Christie se suman a la carrera republicana 1:01

En tercer lugar, dijo, estaba el simple hecho de que Trump está "haciendo pasar voluntariamente a nuestro país por esto", una referencia al hecho de que el Gobierno pidió repetidamente a Trump que devolviera los documentos sensibles mucho antes de que el asunto escalara a un asunto legal.

"Todo esto es (Trump) diciendo... 'soy más importante que el país'", dijo Christie.

También arremetió contra los otros candidatos a las primarias del Partido Republicano por cubrirse o ponerse del lado de Trump al atacar al Departamento de Justicia.

"Están jugando juegos políticos con ustedes", dijo Christie a la audiencia, y argumentó que sus rivales tratan de mantenerse cerca de Trump con la esperanza de poder competir por sus partidarios en caso de que se vea obligado a abandonar la contienda.

Christie defiende... a Christie

Christie: Trump está enfadado y quiere venganza 1:10

Christie acaparó el mercado de las críticas a Trump en las primarias del Partido Republicano, pero este lunes también intentó vender su propia candidatura a los votantes.

"Me han visto operar. No voy y me tumbo", dijo Christie en respuesta a una pregunta de un votante de Nueva Jersey. "Lucho, pero la habilidad en este negocio es luchar y luchar y luchar y luego saber cuándo es el momento de tomar tu victoria e irte".

Christie – que se hizo un nombre a nivel nacional gracias a la fuerza de su personalidad durante su casi década al frente de Nueva Jersey – repasó a continuación algunos de sus logros al tratar con líderes legislativos demócratas en el estado, fuertemente demócrata, como la rebaja de los impuestos sobre la propiedad y el respaldo a las escuelas concertadas.

"He estado ahí, lo he hecho. Lo he hecho en el estado más duro", dijo Christie, al admitir que quizá Nueva York, California e Illinois puedan ser más duros con los republicanos. "Somos al menos un cuarto adecuado", bromeó.

Chris Christie, voz controversial del Partido Republicano 0:48

Christie también respondió a la preocupación de un miembro de la audiencia de que estaría demasiado dispuesto a comprometerse con los demócratas, al decir que ahora está listo para ir a Washington y "hacer que funcione para los valores republicanos de la manera correcta".

La manera equivocada, dijo Christie más tarde, es la manera de Trump, cuando las acciones de un líder son dictadas por la ira.

"A veces hay que enfadarse. A veces la gente me hace enfadar", dijo Christie y ofreció un análisis ligeramente glosado de su época en el cargo, cuando con frecuencia se hizo viral por sus arrebatos contra los oponentes políticos.

"No me contengo", añadió Christie, pero insistió en que la ira de Trump proviene de un lugar diferente y peligroso que ignora la voluntad y los mejores intereses de los estadounidenses.

Christie califica el conflicto entre Rusia y Ucrania de "guerra subsidiaria con China"

Christie defendió el apoyo de Estados Unidos al Ejército de Ucrania en el conflicto de ese país con Rusia, al describirlo como "una guerra subsidiaria con China" y señaló que Beijing está comprando petróleo ruso y suministrando aviones no tripulados a Irán.

Dijo que aunque la participación de Estados Unidos en la guerra es desagradable, "la alternativa es que los chinos tomen el control, los rusos, los iraníes y los norcoreanos: un mal cuarteto".

"Para tus hijos y mis nietos, ¿van a vivir en un mundo en el que China marque la pauta? ¿Una dictadura comunista en la que te dicen cuántos hijos puedes tener? ¿Dónde te digan lo que puedes pensar, lo que puedes ver y lo que puedes oír? No quiero ese tipo de mundo para tus hijos, y no lo quiero para mis nietos", dijo el exgobernador.

Los comentarios de Christie se produjeron en respuesta a una pregunta sobre el gasto estadounidense en el esfuerzo bélico de Ucrania en un momento de inflación interna y déficit federal.

"Un gran país debería ser capaz de hacer ambas cosas", dijo. "Deberíamos ser capaces de tener nuestro gasto bajo control, y deberíamos ser capaces de tener un ejército fuerte que defienda a los amigos en un mundo que es libre".