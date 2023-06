ANÁLISIS | El caso de los documentos de Trump es una prueba para el sistema de justicia que él quiere desmantelar

Trump, el expresidente que pasará a la historia por su registro trasgresor 4:42

(CNN) -- La acusación federal contra Donald Trump representa mucho más que una batalla entre el gobierno y un expresidente por los secretos de seguridad nacional que mantuvo de una manera asombrosamente insegura.

Cuando Trump comparezca ante la corte en Miami este martes para ser procesado, se desarrollará un nuevo enfrentamiento entre un sistema judicial arraigado en el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley y un expresidente que ha jurado, si regresa a la Casa Blanca, purgar el sistema de la responsabilidad que ahora enfrenta.

Una acusación de 37 cargos alega que Trump manejó mal los documentos de defensa nacional después de dejar el cargo y trató de ocultar su posesión de materiales clasificados altamente confidenciales a los investigadores del gobierno. El caso está repleto de evidencia que incluye fotos y detalles de cintas de audio.

Si bien Trump tiene derecho a la presunción de inocencia como cualquier otro estadounidense, la acusación parece subrayar su creencia personal de que la ley no se aplica a él y que tiene el poder de hacer exactamente lo que quiera. Ese comportamiento definió su gobierno y la vida de Trump posterior a la Casa Blanca.

“Esta acusación realmente es un reflejo de la arrogancia del expresidente, su desdén por el estado de derecho, que es tan repugnante para las personas que han trabajado en la aplicación de la ley, que han trabajado para la Constitución, de manera bipartidista a lo largo de los años”, dijo el fiscal especial del Watergate, Richard Ben-Veniste, en el programa “The Lead with Jake Tapper” de CNN el viernes pasado.

Incluso el propio ex secretario de Justicia de Trump, William Barr, calificó la acusación como “muy condenatoria” en “Fox News Sunday”, rechazando las afirmaciones del expresidente de que es una “víctima” de persecución política. “No tenía derecho a mantenerlos y retenerlos”, dijo Barr sobre los documentos. “Y los mantuvo de una manera en Mar-a-Lago, que a cualquiera que realmente se preocupa por la seguridad nacional, se le revuelve el estómago”.

Contrarrestar la creencia de Trump en su propia omnipotencia es el núcleo de este caso. Como dijo el fiscal especial Jack Smith en una rara aparición pública este viernes: “Tenemos un conjunto de leyes en este país, y se aplican a todos”.

Este caso, sin embargo, se está desarrollando en medio de una campaña presidencial en la que Trump, dos veces sometido a juicio político y ahora dos veces acusado, se postula en una plataforma para desmantelar la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia, las agencias de inteligencia y cualquier otro burocracia federal diseñada para asegurar que los poderosos obedezcan la ley.

Estos son los cargos contra Trump y lo que revelan los audios encontrados 2:33

A fines del año pasado, Trump pidió la “terminación” de la Constitución, incluidas todas las “reglas, reglamentos y artículos”. Y se comprometió el primer día de una nueva administración a ordenar al Departamento de Justicia que “investigue a todos los fiscales de distrito y fiscales generales radicales en Estados Unidos” por lo que, según él, es la aplicación ilegal y racista de la ley. Trump ya se declaró inocente de falsificar registros comerciales, cargos que surgieron de la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, sobre un esquema de supuesto pago oculto de dinero. Y está esperando saber si será acusado en otra investigación del fiscal especial sobre el período previo al 6 de enero de 2021, y una investigación separada sobre su intento de anular la victoria electoral del presidente Joe Biden en 2020 en Georgia, dirigida por el fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.

Trump ha pedido una comisión de “verdad y reconciliación” para erradicar el espionaje, la corrupción y la censura del “Estado profundo”, un código para lo que afirma es el uso de armas del sistema de justicia en su contra por parte de los opositores políticos. Y ha diseñado toda su campaña de 2024 como una campaña de “retribución”, anticipando una segunda administración que seguramente pondrá a prueba las reglas y convenciones diseñadas para restringir al presidente incluso más que en su primer mandato. La búsqueda de Trump de un poder personal ilimitado recuerda su afirmación en el cargo de que el poder del presidente es “total”, una afirmación falsa por la que la Constitución fue escrita específicamente para prevenir.

Como reflejo de la influencia de Trump en el Partido Republicano, otros candidatos presidenciales del Partido Republicano también prometieron desmantelar al FBI. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, por ejemplo, se comprometió a despedir al director de la oficina, Christopher Wray, un republicano designado por Trump, en su primer día en la Oficina Oval si es elegido el próximo año.

En la convención republicana del estado de Carolina del Norte este sábado, en su primer aparición de campaña desde la noticia de la acusación federal, Trump intensificó su asalto al sistema de justicia de Estados Unidos. “Me presento ante ustedes hoy como el único candidato que tiene lo necesario para aplastar este sistema corrupto y realmente drenar el pantano”, dijo.

Así reaccionó Trump tras acusación por manejo de documentos clasificados 0:55

Un intento del Partido Republicano de desacreditar al Departamento de Justicia

Trump, quien está listo para hacer comentarios y realizar una recaudación de fondos en su club de golf de Nueva Jersey después de la comparecencia ante el tribunal de este martes, está recibiendo ayuda de aliados republicanos para intentar desacreditar a las instituciones legales que buscan hacerlo responsable. Están tratando de ganar el caso de documentos clasificados en un tribunal de opinión pública, de una manera que puede influir en un futuro jurado, mucho antes de que el expresidente enfrente un juicio.

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, por ejemplo, afirmó este domingo en el programa “State of the Union” de CNN que Trump, como presidente, simplemente había desclasificado todos los documentos en su resort de Mar-a-Lago, a pesar de la falta de pruebas de que lo había hecho.

"El decide. Él solo decide. Dijo que desclasificó este material. Puede ponerlo donde quiera. Él puede manejarlo como quiera. Esa es la ley”, dijo Jordan a Dana Bash.

En la acusación, sin embargo, se muestra a Trump diciendo que no desclasificó cierta información secreta que guardaba y que, como expresidente, ya no tenía el poder para hacerlo. Sin mencionar que la ley no requiere que los documentos sean clasificados para que se haya cometido un delito.

Marcando la pauta para el intento del Partido Republicano de subvertir el proceso legal, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, acusó a la administración de Biden la semana pasada de ser culpable de una “descarada utilización del poder como arma” al apuntar al posible futuro oponente de las elecciones generales del actual presidente.

Hay dudas genuinas sobre si la acusación de Trump es de interés nacional a largo plazo para el país, dada la extraordinaria tensión que probablemente impondrá a los sistemas político y judicial y la certeza de que habrá otra elección contaminada en los ojos de millones de votantes que creen que Trump es víctima de persecución. También se debe tener en cuenta que una acusación es solo una emisión selectiva de evidencia en el caso que beneficia a la acusación y aún no ha enfrentado la prueba de contrainterrogatorio en la corte.

Sin embargo, las críticas del Partido Republicano ignoran deliberadamente la evidencia en la acusación de un tratamiento asombrosamente laxo de secretos críticos, incluso sobre armas nucleares. También distorsionan la acusación como un ejemplo del Departamento de Justicia apuntando a un oponente político del actual presidente, a pesar de que siguió procedimientos legales establecidos desde hace mucho tiempo y fue dictada por un jurado investigador en el estado natal de Trump, Florida, que encontró probable causa de que se ha cometido un delito.

Barr, quien según los demócratas protegió a Trump al tergiversar los hallazgos del informe Mueller sobre los vínculos de su campaña de 2016 con Rusia, dijo este domingo que las quejas del expresidente sobre su trato no tenían mérito.

“Esta idea de presentar a Trump como una víctima aquí, una víctima de una cacería de brujas es ridícula”, dijo el ex secretario de Justicia en “Fox News Sunday”.

“Sí, ha sido una víctima en el pasado. Sí, sus adversarios lo han perseguido obsesivamente con afirmaciones falsas. Y he estado a su lado defendiéndolos cuando él es una víctima. Pero esto es muy diferente. Él no es una víctima aquí”, dijo Barr.

Por qué no se aplican las comparaciones con los casos de Pence, Biden y Clinton

Muchos republicanos argumentan que el sistema judicial está señalando injustamente a Trump, ya que también se descubrió que Biden y Mike Pence tenían documentos clasificados que datan de sus vicepresidencias.

Pero los casos son distintos porque los dos ex vicepresidentes cooperaron con las autoridades y devolvieron el material. La acusación de Trump supuestamente muestra al expresidente ocultando evidencia de documentos en su posesión que pertenecían al gobierno y que representaban un riesgo para la seguridad nacional dado su almacenamiento desordenado en su centro turístico de Florida. El Departamento de Justicia ha cerrado su investigación sobre Pence, pero está en curso una investigación de un fiscal internacional sobre el manejo de documentos por parte de Biden.

Otros han señalado que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton no fue procesada por material clasificado encontrado en su servidor de correo electrónico personal. Si bien el FBI descubrió que había sido descuidada con el material, dijo que no había evidencia de que hubiera cometido un delito. Y muchos demócratas culparon a las declaraciones públicas del exjefe del FBI James Comey en el caso días antes de las elecciones de 2016 por ayudar a elegir a Trump.

Los últimos ataques republicanos al sistema judicial amenazan con socavar uno de los pilares de la democracia estadounidense, lo que preocupa a muchos observadores legales, incluido el exfiscal general de la administración Bush, Alberto Gonzales.

“Es decepcionante, sinceramente, porque un ataque al Departamento de Justicia es un ataque al estado de derecho. Y eso no es bueno para este país”, dijo Gonzales a Tapper el pasado viernes.

Trump intenta ganar la batalla política, pero la batalla legal determinará su destino

Dado que Trump es un expresidente que se postula para presidente, este caso se desarrollará en dos arenas separadas: los tribunales y la campaña electoral. El hecho de que el asunto se escuche en Florida, controlada por los republicanos, podría representar un riesgo para Smith dada la necesidad de obtener veredictos unánimes del jurado.

En el frente político, es demasiado pronto para decir cómo este nuevo caso afectará las elecciones. Más del 60% de los estadounidenses dice que los cargos federales que enfrenta Trump son muy o algo serios, según una encuesta de ABC News/Ipsos realizada después de la noticia de la acusación, aunque aproximadamente la mitad dice que los cargos contra Trump tienen motivaciones políticas. De manera similar, en una encuesta de CBS News/YouGov, el 69% de los estadounidenses cree que sería un riesgo para la seguridad si Trump “tuviera documentos sobre los sistemas nucleares o los planes militares de EE.UU.". El riesgo de seguridad (38%) o las motivaciones políticas detrás de la acusación (38%) son una preocupación mayor. Pero más inmediatamente para las primarias republicanas, ninguna encuesta sugiere mucho movimiento en las opiniones generales sobre el expresidente, particularmente entre los republicanos.

Después de su primera acusación en el caso de Manhattan a principios de esta primavera, los números de las encuestas de Trump en la contienda republicana parecieron aumentar, lo que subraya cómo los votantes republicanos se han tragado su narrativa sobre ser perseguido políticamente.

En un evento de campaña de DeSantis en Tulsa, Oklahoma, este domingo, los asistentes parecían estar convencidos de las afirmaciones de Trump y figuras conservadoras de los medios de que lo están señalando injustamente. Kim Bielenberg, por ejemplo, le dijo a Kit Maher de CNN que, si bien Trump le agradaba y pensaba que era hora de presentar un nuevo candidato, el expresidente estaba siendo difamado. “(Lo que) los demócratas le están haciendo a Trump es demasiado, no tiene nada que ver con dirigir el país”, dijo. “Simplemente no parece que sea un campo de juego muy justo”.

Al mismo tiempo, sin embargo, las fotos de documentos clasificados esparcidos descuidadamente por la casa del expresidente (en baños, duchas y en el escenario de un salón de baile) podrían ayudar a los demócratas a recalcar su argumento de que Trump, si es el eventual candidato republicano, es profundamente incapaz de proteger la seguridad de la nación como comandante en jefe.

Esta semana, sin embargo, Trump tendrá su primera oportunidad de defenderse en un tribunal de justicia usando el derecho a un juicio rápido y justo que está garantizado por la Constitución que él quiere terminar.