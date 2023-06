Niegan el ingreso a la senadora opositora Xóchitl Gálvez a conferencia mañanera de López Obrador pese a orden de juez

La candidatura presidencial de Morena será para Sheinbaum, dice analista 0:53

(CNN Español) -- A la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, le fue impedido el ingreso a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes, donde la congresista quería ejercer su derecho de réplica ante un señalamiento del mandatario.

La legisladora acudió a Palacio Nacional, desde donde López Obrador emite su habitual conferencia, tal y como Gálvez anticipó el miércoles pasado, tras obtener un amparo de un juez federal para hacer válido su derecho de réplica.

“Hasta el momento no tenemos ningún recurso presentado por Presidencia; está en su derecho de presentarlo, pero la verdad yo notificaré al juez en caso de que no pueda pasar. Tarde que temprano se va a ejercer este derecho porque es un derecho que está en la ley”, dijo Gálvez a la prensa a su llegada al recinto cerca de las 6:00 a.m. (hora local).

A las afueras de Palacio Nacional la esperaban simpatizantes de López Obrador para confrontarla, así como seguidores de la legisladora que le expresaron su apoyo, según pudo observar CNN.

En su conferencia de prensa, López Obrador afirmó que la senadora busca hacerse publicidad, ya que aspira a ser candidata a la jefatura de la Ciudad de México.

“En general, ya conocen mi opinión; los conservadores, incluida la señora Xóchitl Gálvez, pues han estado en contra siempre de nosotros y han estado en contra de los pobres, de los desposeídos”, dijo el presidente ante preguntas de la prensa.

La disputa entre Gálvez y López Obrador comenzó el 5 de diciembre, cuando el mandatario afirmó que la legisladora buscaría quitar los programas de apoyo a adultos mayores, algo que la legisladora negó.

El miércoles 7 de junio, un juez federal otorgó a Gálvez un amparo para que el presidente le conceda derecho de réplica durante la transmisión de la conferencia mañanera, “en el mismo horario y con características similares”.

El presidente respondió a la senadora este jueves desde su conferencia, al señalar que se “reserva el derecho de admisión”.

CNN consultó a la Presidencia de México sobre si impugnarían el amparo, pero no ha obtenido respuesta.

¿Quién es Xóchitl Gálvez?

Gálvez se ha desempeñado como diputada federal, alcaldesa de Miguel Hidalgo (Ciudad de México) y actualmente lo hace como senadora. Ha captado la atención pública por episodios peculiares dentro y fuera del Congreso, al protestar usando cadenas y hasta un disfraz de dinosaurio, así como por su forma de hablar desenfadada.

En abril, la legisladora protagonizó otro momento controvertido, luego de encadenarse a una silla en la sede alterna de la Cámara de Senadores para protestar por que supuestamente algunos de sus colegas habrían incumplido acuerdos legislativos.

Nació en Tepatepec, Hidalgo, el 22 de febrero de 1963. Estudió ingeniería en computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se especializó en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes y sustentabilidad.

Su debut en la política llegó en el año 2000, cuando fue designada por el entonces presidente Vicente Fox como coordinadora para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En 2007 contendió por primera vez por la gubernatura de su natal Hidalgo como candidata del PAN, pero fue vencida por Francisco Olvera Ruiz del PRI.

Tres años después, intentó disputar la alcaldía Miguel Hidalgo, pero las autoridades electorales le negaron el registro bajo el argumento de que su credencial de elector tenía domicilio en Hidalgo y no en la capital del país.

Cinco años después, Gálvez lo volvió a intentar, en esta ocasión ganando el cargo.

En 2018, llegó al Senado de la República postulada por el PAN. Es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y secretaria de la Comisión Anticorrupción.

Gálvez ha declarado su intención de contender como candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, uno de los bastiones políticos de López Obrador y del partido oficialista Morena.