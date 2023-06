¿Cuánto cuestan las camisetas de Messi del Inter Miami? 1:23

(CNN) -- El fichaje de Lionel Messi por el Inter de Miami está todavía por completarse, pero ya se siente su impacto en la Major League Soccer (MLS).

David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney e incluso Pelé han jugado en Estados Unidos.

Sin embargo, es posible que Messi tenga una mayor influencia en el deporte estadounidense que cualquiera de los nombres que le precedieron.

Como dijo el entrenador del Philadelphia Union, Jim Curtin: "Es el día más importante probablemente en la historia de la MLS".

El Inter de Miami ya se benefició de un enorme aumento de seguidores en las redes sociales, mientras que los precios de las entradas en toda la liga se están disparando a medida que los aficionados esperan con impaciencia la primera aparición de Messi para jugar contra sus equipos con su nuevo club.

Pero ¿son sostenibles a largo plazo los precios y el nivel de interés? Kieran Maguire, autor de The Price of Football y profesor de Finanzas del Fútbol en la Escuela de Administración de la Universidad de Liverpool, espera que con el tiempo vuelvan a estabilizarse.

"Hasta cierto punto, es similar a lo que estábamos viendo con los precios de las entradas del Arsenal para su último partido en casa de la temporada", dijo Maguire a CNN Sport, en referencia al equipo inglés cuando lideraba la Premier League la temporada pasada. "Cuando el Arsenal estaba ocho puntos por delante del Manchester City, tenías entradas de 50 libras que salían en StubHub y otras similares por 1.000 libras.

"Para aquellas personas que quieran poder decir 'Estuve allí en el primer partido de Lionel Messi en la MLS', la demanda superará a la oferta.

"No va a jugar en todos los campos todas las semanas, así que no veo un gran efecto dominó y también creo que habrá un fuerte repunte y luego las cosas volverán a cierta forma de normalidad, sobre todo si no transforma las cosas para ellos".

En los minutos posteriores a la noticia de que Messi se trasladaría a Estados Unidos, los precios de las entradas para los partidos del Inter de Miami se dispararon más de un 1.000 %.

Según el sitio web de reventa TickPick, la entrada más barata para el partido de la Leagues Cup del Inter de Miami contra el Cruz Azul, de México, el 21 de julio –posiblemente el primer partido de Messi con su nuevo equipo– costaba solo US$ 29.

En las 24 horas siguientes a la noticia del fichaje de Messi, la entrada más barata costaba US$ 329, según TickPick, lo que supone un aumento de 1.034 %.

El mayor incremento, sin embargo, se produjo para el partido de Miami contra los Red Bulls de Nueva York, con un aumento del precio de las entradas de 1.236 % para lo que sería el primer viaje de Messi a Nueva York, en agosto.

StubHub ha experimentado un impacto similar, ya que las ventas para los partidos del Inter de Miami desde julio hasta el final de la temporada se han multiplicado por 28 desde que se anunció el acuerdo con Messi.

Otros equipos de la MLS también han disfrutado de un impulso en la venta de entradas; el partido de Miami contra Los Ángeles FC pasó de ser el decimoquinto evento más vendido de la temporada del LAFC, según StubHub, a ser el segundo evento más vendido, y va camino de ser el número uno.

Rompiendo Estados Unidos

La inminente llegada de Messi al Inter de Miami, que actualmente ocupa el último lugar de la Conferencia Este de la MLS, ya dio un gran impulso al alcance global del club.

Antes del anuncio, el club tenía alrededor de un millón de seguidores en Instagram; al 13 de junio, ahora tiene 7,8 millones, más que todas las cuentas de los equipos de la NFL, MLB, NHL y MLS.

"Convertir seguidores o monetizar seguidores es siempre un reto", añade Maguire. "Ayuda en términos de acuerdos comerciales, porque si quieres hacer una oferta a un socio comercial, ahora puedes decir: 'Bueno, tu producto va a ser visto por seis millones de personas en lugar de un millón'".

"Así que ayudará desde esa perspectiva, A) en cuanto a los precios que puede cobrar el Inter Miami y B) con el número de socios comerciales, que de repente quieren su producto al lado de Lionel Messi".

Por supuesto, gran parte de la misión de Messi en Miami será ayudar a impulsar el interés por la MLS y el fútbol en general en Estados Unidos, como ha sido el caso de todas las grandes estrellas desde que Pelé fichó por el Cosmos de Nueva York, en 1975, en lo que entonces era la North American Soccer League.

Si bien el argentino no tendrá que "romper Estados Unidos" de la misma manera que se le pidió a David Beckham, con el deporte creciendo exponencialmente tanto en popularidad como en valor desde que Beckham se mudó al Galaxy de Los Ángeles, en 2007, el fútbol sin duda todavía podría necesitar un impulso en Estados Unidos.

Según un informe de Statista de 2022, la MLS seguía estando por detrás de las otras cuatro grandes ligas deportivas de Estados Unidos –la NFL, la NBA, la NHL y la MLB– en cuanto a popularidad entre los aficionados.

Maguire afirma que parte del "objetivo" de Messi durante su estancia en Estados Unidos será simplemente "mantener la trayectoria de crecimiento", pero cree que el fútbol "nunca va a irrumpir" en el panorama deportivo estadounidense.

"La NFL y la NBA forman parte de la cultura estadounidense y esas normas culturales están tan arraigadas que no hay ninguna posibilidad de que el fútbol pueda competir con ellas", explica.

"Creo que ayudará a que el fútbol crezca, tenemos el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, pero en mi opinión hay un techo natural para la MLS y él va a ayudar a que el deporte llegue a ese techo mucho más rápido, en lugar de ser un perturbador o un retador para los grandes deportes tradicionales de Estados Unidos".

Si bien el Inter de Miami no puede competir con los salarios que ofrecen los clubes de Arabia Saudita, la estructura del acuerdo implica que las posibilidades de ingresos de Messi son mucho mayores que su salario base en la MLS.

Según varios informes, el nuevo acuerdo de Messi con Miami incluye una opción de copropiedad del club y una parte de los ingresos procedentes de los nuevos abonados al servicio de streaming MLS Season Pass de Apple TV.

El año pasado, la MLS anunció un acuerdo de 10 años con Apple para retransmitir en streaming todos los partidos de la máxima categoría masculina de Estados Unidos en todo el mundo.

Esta temporada, los espectadores podrán ver todos los partidos de la MLS, la Leagues Cup, la MLS NEXT Pro y la MLS NEXT a través de la plataforma de streaming de la liga de fútbol profesional masculino, disponible a través de Apple TV.

Apple rebajó recientemente el precio de la suscripción al fútbol —de US$ 99 a US$ 49— durante el resto de la temporada. La compañía no revela las cifras de audiencia, pero el vicepresidente sénior de Servicios de Apple, Eddy Cue, dijo recientemente que le está yendo "mucho mejor de lo previsto" en cuanto a número de suscripciones y audiencia.

CNN se puso en contacto con la Major League Soccer, el Inter de Miami, el representante de Messi, Apple y David Beckham, que forma parte del equipo de propietarios del Inter de Miami, para confirmar los detalles financieros.

A pesar de ese acuerdo, Maguire dice que cree que las ofertas de Arabia Saudita todavía habrían sido "mucho más lucrativas".

"Le han ofrecido un salario de nueve cifras en Medio Oriente", dice. "Es imposible que reciba cientos de millones [en Miami]".

Independientemente de los detalles del contrato, Messi tendrá que rendir sobre el terreno de juego para que su estancia en la MLS siga siendo relevante.

El argentino tiene mucho trabajo por delante, ya que Miami ocupa el último puesto de la Conferencia Este, con el tercer peor total de puntos de toda la liga.

Pero si hay un jugador que puede cambiar la suerte del club y de la MLS, ese es Messi.