(CNN Español) -- Una mujer estadounidense y un hombre en principio no identificado fueron hallados muertos este martes en una habitación de hotel en México, según informaron las autoridades.

Este miércoles, el Departamento de Estado de EE.UU. confirmó que el hombre también fue identificado como ciudadano estadounidese.

La Procuraduría General de Justicia del Estado informó a través de un comunicado que se encontró sin vida a dos personas en un hotel en la comunidad de Pescadero, en la delegación de Todos Santos de Baja California Sur, a consecuencia de intoxicación con una sustancia aún por determinarse.

La Procuraduría añadió que una de las personas fallecidas es una mujer de 22 años de nacionalidad estadounidense. Todavía no hay datos sobre la identidad de la segunda persona sin vida más allá de su nacionalidad. Las autoridades no especifican en el comunicado si las dos personas encontradas eran una pareja sentimental o no.

Fueron descubiertos en la localidad turística mexicana de El Pescadero, en el estado de Baja California Sur, según un comunicado de la fiscalía general del estado.

La autopsia determinó que la causa de la muerte fue envenenamiento "por una sustancia por determinar sin rastros de violencia en el cuerpo", señaló la fiscalía.

Cuando fue encontrada, pareja llevaba muerta aproximadamente entre 10 y 11 horas, según las autoridades.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo que está "supervisando de cerca la investigación de las autoridades locales sobre la causa de la muerte". El FBI, por su parte, no está involucrado en la investigación, le dijo a CNN una fuente policial estadounidense familiarizada con el incidente.

Henar Gil, gerente general del Rancho Pescadero, dijo que están "desconsolados", pero añadió que no saben de ninguna amenaza a los huéspedes y que están trabajando con las autoridades para llevar a cabo su investigación.

Gil agregó: "... no hubo evidencia de violencia relacionada con esta situación, y no tenemos conocimiento de ninguna amenaza para la seguridad o el bienestar de los huéspedes".

-- Fidel Gutiérrez contribuyó con este reporte.