ANÁLISIS | La investigación sobre el covid en Reino Unido se ha convertido en una farsa política

(CNN) -- Se suponía que la investigación sobre el covid en el Reino Unido funcionaría como un cierre para las personas que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia. Sin embargo, se convirtió en un circo político que podría dañar tanto a Boris Johnson como a Rishi Sunak.

La investigación, que comenzó a reunir pruebas este martes, se vio ensombrecida durante semanas por una serie de disputas entre Sunak —actual primer ministro— y Johnson, quien renunció tras su caída en desgracia el verano pasado.

La primera disputa de este tipo se relaciona directamente con la investigación. Sunak y su gobierno impugnan legalmente el derecho de la investigación a solicitar información personal de personas que estuvieron directamente involucradas en la toma de decisiones durante la pandemia. Eso implica cualquier cosa, desde mensajes de WhatsApp hasta diarios privados.

El gobierno dice busca bloquear ese acceso porque de otro modo podría sentar un precedente en el que información que sea relevante ingrese al dominio público, lo que a su vez podría tener un efecto adverso en la forma en que las personas que toman decisiones se comunican durante una crisis.

Sin embargo, Johnson socavó la autoridad de Sunak al entregar directamente su propia información a la investigación.

Deborah Doyle, portavoz de Familias en duelo por Justicia por el covid-19, dijo sobre la acción legal del gobierno: "Que la Oficina del gabinete gaste cientos de miles de libras del dinero de los contribuyentes en demandar a su propia investigación pública por no poder acceder a evidencia crítica es absolutamente obsceno… Están mostrando exactamente el mismo desprecio por la gente común que fue tan desastroso al comienzo de la pandemia".

La segunda disputa —y probablemente más explosiva— gira en torno a un comité parlamentario que analiza específicamente si Johnson engañó a los legisladores a sabiendas o no, cuando dijo que durante la pandemia se observaron todas las reglas vigentes en todo momento.

Se trata de la investigación del comité sobre el infame escándalo conocido como "Partygate", que llevó a la policía a multar a Johnson por violar las reglas del covid que él había impuesto. Sunak también fue multado por el mismo incidente.

Inicialmente, Johnson dijo al parlamento que todas las reglas se seguían en todo momento. Incluso después de que quedó claro que esto no era cierto, Johnson sostuvo que no engañó al parlamento a sabiendas. El comité no estuvo de acuerdo y esta semana recomendó que se suspendiera a Johnson del parlamento durante 90 días y que no se le permitiera regresar al edificio, algo a lo que tienen derecho los exdiputados.

Habiendo accedido al informe antes de su publicación, Johnson renunció como miembro del parlamento y continuó acusando al comité de tener motivaciones políticas. Todavía afirma que es inocente y se ha referido al comité como "por debajo del desprecio".

Si bien Johnson aparentemente renunció por el informe del comité, se esperaba que eso sucediera después de que Sunak rechazó a ciertas figuras que Johnson quería elevar a la Cámara de los Lores del Reino Unido. Los aliados de Sunak creen que Johnson simplemente quería causarle un dolor de cabeza al primer ministro. La oficina de Johnson lo niega.

"Impactante"

Todo este drama, por supuesto, no brinda consuelo a quienes perdieron a sus seres queridos por el covid-19.

“Las familias de los dolientes quieren que el gobierno aprenda la lección de que puede salvar vidas en el futuro. Todos estos intentos de cuidar las apariencias son francamente impactantes”, dijo a CNN Jack Rodgers, también de la campaña Familias en duelo por Justicia por el covid-19.

Johnson y Sunak negarían estar tratando de cuidar las apariencias. Pero la investigación tiene el potencial de causarles a ambos un enorme daño a los ojos del público.

Christina Pagel, de la Unidad de Investigación Clínica Operativa del University College London, cree que la investigación podría arrojar una luz poco halagadora sobre lo que sucedió después de que la primera ola de covid-19 azotara el Reino Unido.

"Desde el verano de 2020 en adelante, sabíamos mucho sobre cómo se propagaba la enfermedad, pero el gobierno nunca usó el verano o el tiempo durante los cierres para implementar mejores medidas de protección, como mejorar el aire limpio en interiores o apoyar las condiciones para el aislamiento".

En ese momento, el Reino Unido tenía reglas que cambiaban según las tasas de infección en los distritos. En algunos casos, eso significaba que las personas podían reunirse en interiores en grupos de no más de seis. Fue en esta época cuando Sunak presentó su esquema "Eat Out to Help Out", con el que subsidió comer afuera un intento de impulsar la gastronomía y la industria hotelera.

Los principales científicos afirman que ese esquema no había sido respaldado por expertos y se espera que sea un foco clave de la investigación, ya sea que alentar o no tal mezcla condujo a que el virus se propagara aún más.

Pagel también señala específicamente la forma en que se entregaron los contratos a personas que desde entonces se descubrió que tienen vínculos con el Partido Conservador. El gobierno implementó un esquema de rápido para asegurar los equipos de protección personal (PPE, en inglés), que desde entonces ha sido objeto de escrutinio y ha dado lugar a acusaciones de amiguismo.

"Una cosa es actuar rápido en una crisis; otra es darles mucho dinero a tus amigos a pesar de que no saben lo que están haciendo. Hubo muchas otras personas eminentemente calificadas que se ofrecieron a proporcionar PPE", dice ella.

El gobierno argumenta que en ese momento simplemente estaba tratando de evitar quedarse sin PPE e hizo todo lo posible para asegurarlo.

El informe podría revelar caos

CNN habló con varias personas que trabajaron en el gobierno durante la pandemia sobre sus preocupaciones al respecto de la investigación. La mayoría está preocupada por cómo se verán ante el público los registros sin adornar de las conversaciones (ministros del gabinete discutiendo y grandes personalidades estallando). A otros les preocupa que el verdadero nivel de caos dentro de Downing Street —particularmente al comienzo de la pandemia— avergüence a todos los involucrados y no solo a los que están a cargo.

Un alto funcionario del gobierno en ese momento describió cómo los equipos trataron deliberadamente de mantener su trabajo lejos de Johnson, quien, según dicen, a menudo era errático y se interponía en el camino de lo que estaban haciendo. Esto incluyó la creación de espacios de trabajo en diferentes edificios.

En última instancia, es inevitable que esta investigación ponga a las personas que dirigían el país en ese momento bajo un nuevo escrutinio. Y es posible que gran parte de lo que salga a la luz sea vergonzoso. Lo cual, por supuesto, minimiza un poco las tragedias humanas que son el centro de esta historia.

Lorelei King perdió a su esposo al comienzo de la pandemia. Está siguiendo cómo se desarrolla la investigación con cierta preocupación.

"Se niegan a llamar a cualquiera de los dolientes para dar testimonio directo. Hemos presentado 20 testigos potenciales. No se trata de hablar sobre nuestra experiencia, se trata de presentar evidencia relevante", dijo a CNN.

"El primer día, la investigación reprodujo una película sobre el impacto del virus en los dolientes. La baronesa Hallett, que dirige la investigación, dijo que había aprendido algo nuevo de la película. Así que ahí está, que (la nueva evidencia) puede llegar de un testimonio directo individual".

King le dijo a CNN que ella y el hogar de cuidado en el que vivía su esposo, que tenía Alzheimer, acordaron terminar las visitas en persona antes del cierre impuesto por el gobierno.

Un día, notó en una videollamada que la respiración de su esposo era inusual. "Días después estaba muerto. Pude ver su cuerpo brevemente, luego vinieron hombres con trajes de protección contra materiales peligrosos y se lo llevaron".

Para King, el drama político que cominó la conversación sobre el covid en el Reino Unido recientemente hizo que el proceso del duelo sea aún más difícil.

"Cada vez que hay una noticia sobre partidos políticos, s sobre personas que infringen las normas o sobre cómo quieren gestionar la investigación, la herida vuelve a abrirse. Sin duda, desvió la atención de los costos humanos. Creo que los dolientes tenemos una visión particular. La gente que no puede entender por qué no podemos seguir adelante o decir: 'Oh, diablos, sólo era una tarta de cumpleaños', supongo que es porque no han perdido a alguien a manos del covid".