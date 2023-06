Taylor Swift bate récord de público en el estadio de Pittsburgh durante su concierto del Eras Tour

Argentinas acampan desde 5 meses antes del concierto de Taylor Swift 1:27

(CNN) -- Taylor Swift sigue viajando a través del tiempo en su épica gira Eras Tour, y este sábado alcanzó un hito impresionante durante su actuación en Pittsburgh.

La cantante de "Karma" batió un récord de asistencia en el estadio Acrisure de Pittsburgh, donde 73.117 fans acudieron en masa al concierto de este sábado, según informó el propio recinto. Esta impresionante cifra supone la mayor asistencia de público en la historia del estadio.

Según el Pittsburgh Post-Gazette, el anterior récord lo ostentaba Garth Brooks, que congregó a 72.887 personas en 2019.

La oriunda de Pensilvania rindió homenaje al público de Pittsburgh en un mensaje publicado en su Instagram el domingo.

"Pittsburgh gracias por hacerme sentir taaaan en casa en mi estado natal. Rompiste el récord de asistencia y fuimos la primera gira en tocar dos veces en este estadio", dijo.

Swift continuó dando las gracias al "hipnotizante" público, y deseó un feliz Día del Padre "a todos los padres, pero especialmente al mío, que es uno de mis mejores amigos, ayudó a pegar meticulosamente cada diminuto cristal en mi guitarra y aún así nunca se pierde un concierto".

El concierto de este sábado por la noche fue aún más especial cuando Swift sacó al cantante de The National, Aaron Dessner, para interpretar su canción sorpresa "Seven" del álbum "Folklore" de 2020 en el que ambos colaboraron, según los asistentes al concierto que publicaron videos de la actuación en las redes sociales.

Era la primera vez que Swift interpretaba "Seven", cuya letra rinde homenaje a su estado natal, ante un público en directo. También interpretó "The Story of Us", de su álbum "Speak Now", como segunda canción sorpresa del concierto.