Análisis de la búsqueda del submarino Titan en el Atlántico 2:33

(CNN) -- Es la noticia que encabeza los telediarios de la noche, satura el cable y domina las plataformas digitales.



El desarrollo de la saga de una nave sumergible que descendió a las profundidades del océano para explorar los restos del Titanic ha recibido una cobertura intensa y extraordinaria, esta semana, por parte de todas las principales organizaciones de noticias, muchas de las cuales han estado cubriendo su misteriosa desaparición con actualizaciones minuto a minuto y cobertura de principio a fin.

Se trata, sin duda, de una historia intrigante, y con razón. Combina elementos de misterio y humanidad con una dosis de gran dramatismo en la frenética búsqueda contra reloj de una nave desaparecida con cinco personas a bordo.

Pero también se han planteado cuestiones sobre si la prensa se está excediendo al centrarse en la historia. ¿Está justificado el alto volumen de cobertura y el carácter incesante de la misma? ¿Debe primar la desaparición de un sumergible turístico para ricos por encima de otras noticias importantes que están sucediendo en todo el mundo?

Samuel Freedman, profesor de la Escuela de Periodismo de Columbia, me dijo este miércoles que puede "entender el gran dramatismo de este acontecimiento" y cómo "resuena con el hundimiento del Titanic".

"Pero", añadió Freedman, "teniendo en cuenta la acusación de Trump, la guerra en Ucrania y otras noticias en curso inmensamente importantes, la cobertura de la desaparición del submarino y el intento de rescate me parece muy excesiva".

publicidad

Freedman no es el único que cree que la cobertura se ha ido de las manos. Y con razón. La saga no afecta a la vida cotidiana de los estadounidenses. No es un caso en el que se destape la corrupción gubernamental. Y no es un caso en el que las organizaciones de noticias pidan cuentas al poder.

En cierto modo, tiene ecos de cómo la prensa cubrió el MH370, el avión de pasajeros de Malasia que desapareció en 2014 con 239 personas a bordo, y que nunca ha sido recuperado del todo. Los impactantes informes del miércoles sobre misteriosos ruidos detectados en la búsqueda del sumergible recordaron a los informes de 2014 en los que los equipos de búsqueda pensaban que habían localizado restos del avión, pero no encontraron nada.

Aunque la prensa cargó con la cobertura del MH370 durante las 24 horas del día, se podría decir que la tragedia era mucho más digna de cobertura. Además del misterio que planteó al mundo, la desaparición del vuelo planteó serias cuestiones de seguridad a la industria de la aviación, puso en peligro a cientos de pasajeros y aumentó la esperanza de que algunas personas pudieran salvarse.

Mientras tanto, a medida que la furiosa cobertura del buque desaparecido entraba en su tercer día, cada vez más febril, los críticos señalaban que otros trágicos accidentes marítimos han recibido mucha menos atención de la prensa.

"La obsesión mediática por el sumergible del Titanic contrasta con la relativa escasa cobertura de los ahogamientos en el mar Mediterráneo", señaló el miércoles el periodista irlandés Vincent Browne, en referencia a los barcos con decenas de migrantes que se han hundido en los últimos meses en un intento desesperado por llegar a Europa.

La semana pasada, las autoridades de Pakistán afirmaron que más de 300 personas habían muerto al hundirse frente a las costas de Grecia un pesquero repleto de gente. Ylva Johansson, comisaria de Interior de la Unión Europea, describió el terrible incidente como quizá "la peor tragedia jamás ocurrida" en el mar Mediterráneo. Y sin embargo, el desastre no inspiró un nivel de cobertura cercano al que las principales organizaciones de noticias han dedicado al sumergible oceánico.

"El hundimiento de un barco con cientos de inmigrantes debería tratarse así, pero no es así y no lo ha sido", escribió esta semana Alex Shephard, redactor de The New Republic. "Es, sin duda, una historia nueva e horriblemente trágica; es también, a diferencia de la historia de los turistas del Titanic, una que dice mucho sobre la forma en que funciona el mundo".

"Y, sin embargo, se trata como algo rutinario o incluso mundano: otra tragedia sin rostro que afecta a personas que suelen recibir mucha menos atención que aquellos que están mucho mejor que ellos", añadió Shephard.

Eric Deggans, crítico de medios de comunicación de NPR e instructor adjunto en la Universidad de Duke, admitió que la cobertura del sumergible del Titanic ha sido quizá excesiva en los últimos días. Sin embargo, cree que se trata de una historia fascinante que merece toda la atención.

"¿Hay demasiada cobertura de esta historia? Probablemente", me dijo Deggans. "Pero es una de esas historias de vida o muerte en las que no pasa nada durante mucho tiempo hasta que ocurre algo y todo el mundo quiere estar preparado para cuando ocurra".

"Y el trasfondo de esta historia es más profundo de lo que cabría esperar", añade Deggans. "Desde una mirada a los tipos de turismo de riesgo, que han evolucionado para acomodar a los superricos, hasta preguntas sobre por qué los periodistas nunca parecieron destacar lo peligrosa que era esta actividad hasta ahora".