Por qué nos atrae el encanto "tóxico" de Titanic

(CNN) -- La incesante fascinación del mundo por la catástrofe del Titanic se saldó esta semana con una nueva tragedia: cinco personas murieron por la "implosión catastrófica" de un sumergible que se dirigía a la última morada del buque.

El Titanic es sólo uno de los muchos pecios que yacen en las profundas y hostiles aguas del Atlántico. En este océano embravecido se han producido muchas más calamidades marítimas que la colisión con el iceberg que hundió el Titanic y causó la muerte de 1.517 personas en su viaje inaugural en 1912.

Sin embargo, el Titanic atrae a la gente una y otra vez. La tragedia histórica ha inspirado novelas, películas y una próspera industria turística en forma de museos y exposiciones que atraen a cientos de miles de visitantes cada año.

Y, por supuesto, inevitablemente, para aquellos con presupuesto para gastar, han existido los viajes para ver el propio lugar del naufragio. Para algunos, el gasto y el riesgo extremo parecen merecer la pena sólo por pasar unos instantes contemplando, a través de las aguas negras, un armatoste náutico en decadencia.

¿Por qué ejerce el Titanic una atracción tan poderosa? La desgarradora situación de los cinco perdidos a bordo del submarino fue sin duda aún más cautivadora para las audiencias informativas de todo el planeta debido al destino de su malogrado viaje.

Gran parte del magnetismo del Titanic proviene de la arrogancia y el glamour involucrados en la tragedia original, dice Brent McKenzie, profesor de la Universidad de Guelph en Canadá y autor del próximo libro "Dark Tourism: Is the Medium Still the Message".

"El hecho de que se perdieran tantas vidas, de que el barco fuera 'insumergible' y los personajes famosos que iban a bordo parece garantizar un interés permanente", afirma McKenzie.

"También el hecho de que fuera hace más de un siglo significa que ya no se pueden hacer nuevos relatos de primera mano, y la verdadera tragedia de los horribles acontecimientos se hace más difícil de entender o incluso de interesar a las generaciones futuras".

El turismo del Titanic es una de las industrias más consolidadas de lo que se ha dado en llamar "turismo oscuro".

"Con razón o sin ella, cada vez más turistas se sienten atraídos por lugares y atracciones relacionados con la muerte, la tragedia y el sufrimiento", afirma McKenzie.

"Hay varias razones. Una de ellas es el aumento de opciones y oportunidades para visitar estos lugares debido a las mayores opciones de viaje. También ha influido el mayor número de medios de comunicación que se centran en el turismo negro", añade.

La guerra de Ucrania podría recargar el interés por Chernobyl, o por "tristemente nuevos lugares de muerte y tragedia", especula McKenzie, pero también "será interesante ver cómo el turismo oscuro puede verse afectado por la pandemia de covid, ya que la gente querrá un descanso y una relajación más tradicionales".

Industria en auge

Para la mayoría de la gente corriente interesada en explorar la historia del Titanic, existen opciones turísticas estándar: Museos del Titanic en Belfast, donde se construyó el barco; en Liverpool, donde se matriculó; en Southampton, donde zarparon los pasajeros; y en Cobh, el último puerto de escala.

En Halifax (Nueva Escocia, Canadá), los cementerios donde están enterradas las víctimas son una atracción turística, y en Cape Race (Terranova) se cuenta la historia del rescate en el Centro de Interpretación Myrick Wireless.

McKenzie señala atracciones relacionadas con el Titanic en lugares sin relación clara con la tragedia –como Florida y Tennessee– y cruceros que recorren la ruta original.

También está el largamente aplazado proyecto del empresario australiano Clive Palmer de construir una réplica a tamaño real llamada "Titanic II", del que de vez en cuando surgen nuevas noticias.

Y luego están las expediciones. St. John's (Terranova, Canadá), a un par de horas en automóvil al norte de los cementerios del Titanic, ha sido el punto de partida de los viajes de OceanGate Expeditions, de ocho días de duración y un precio de US$ 250.000, que incluyen un descenso de 3.800 metros hasta los restos del Titanic.

OceanGate comenzó a operar viajes al Titanic en 2021. Al menos 28 personas visitaron los restos del naufragio con la compañía el año pasado, según documentos judiciales, a pesar de las acusaciones legales sobre la innavegabilidad y las dudas sobre el diseño inusual del sumergible OceanGate.

El hecho de que exista tal apetito que la gente haya estado dispuesta a arriesgarse a las peligrosas profundidades por echar un vistazo a los restos del naufragio ha contribuido a crear una demanda malsana de experiencias Titanic, afirma el experto en Titanic Dik Barton.

"Este mundo del Titanic es tóxico", afirma Barton, que ha realizado 22 expediciones al pecio del Titanic y es el antiguo vicepresidente de operaciones de RMS Titanic, Inc, la empresa estadounidense con los derechos exclusivos de salvamento de los restos del Titanic. (Paul-Henri Nargeolet –el veterano de la Marina francesa que murió a bordo del sumergible Titán– fue director de investigación submarina de la operación).

Barton dice que es "un privilegio" visitar el pecio, y señala, con desagrado, la ocasión en 2001 en que una pareja se casó polémicamente en un sumergible que flotaba en la proa del barco hundido.

"Seamos realistas, si alguien construyera una escalera eléctrica hasta la cima del Everest", la gente subiría a él, dice Barton. "Si hay una manera, hay una oportunidad de ir, entonces, de alguna manera, alguien irá porque se lo puede permitir o está disponible".

Pero ahora, tras la inevitable investigación de esta reciente tragedia, "la gente va a tener que replanteárselo, los factores de riesgo, los aspectos legislativos y reglamentarios. Creo que incluso podría extenderse a los viajes turísticos a la luna y al espacio y a todas las demás cosas".

La pérdida del sumergible Titán "cambia las reglas del juego", afirma Barton. "Esto va a obligar a revisar significativamente dos cosas. Por un lado, las operaciones en aguas profundas, el cumplimiento de las normas, la complejidad y la obligación de garantizar no sólo la seguridad, sino también la legalidad y la reglamentación".

La cuestión de los artefactos

El apetito por las experiencias del Titanic también ha contribuido a impulsar una próspera aunque controvertida industria en torno a la recuperación de objetos a bordo del barco.

A través de su trabajo con RMS Titanic, Inc, Barton participó en la recuperación de artefactos, de los que calcula que actualmente existen cerca de 10.000. Tras la tragedia de esta semana, cabe preguntarse si habrá más operaciones de salvamento de este tipo en el futuro.

Todos los objetos se habrán limpiado, conservado y detallado minuciosamente; Barton afirma que "uno de los mandatos de la empresa" cuando trabajaba allí era cuidar al máximo la custodia y tratar los objetos con respeto.

Más de la mitad de los artefactos –unos 5.500– son propiedad de RMS Titanic, Inc. y se exponen en todas partes, desde Las Vegas hasta París. Incluso, polémicamente, se han adentrado en el mundo digital de las NFT.

El naufragio que se disuelve

El Museo del Titanic de Belfast –apoyado por Robert Ballard, descubridor del naufragio– formó parte de una oferta fallida en 2018 para comprar los 5.500 artefactos que componen la colección del RMS Titanic, Inc. Su página web afirma que "hasta la fecha, hemos decidido no incluir artefactos del Titanic Wreck Site and Debris Field por razones éticas".

El "Titanic es un tema muy dispar y muy díscolo y muy emotivo, y las fraternidades del Titanic aún más", dice Barton, señalando la amplia gama de posiciones sobre las cuestiones éticas implicadas. Hay quienes consideran que el yacimiento es una fosa común, otros que lo ven simplemente como un pecio marítimo; quienes piensan que el yacimiento debe dejarse en paz y que las visitas sólo aceleran su deterioro, otros que creen que es importante que documentemos el yacimiento y el contenido del pecio tanto como podamos.

Sin embargo, lo que no se puede discutir es que el pecio desaparecerá algún día, junto con todos los artefactos que permanecen en el fondo del océano.

Las estimaciones sobre el tiempo que tardarán las bacterias devoradoras de metales en erosionar completamente los restos varían entre siete años y 50, pero "nadie lo sabe", afirma Barton.

"Su resistencia estructural, en la sección de proa principalmente, va a caer sobre sí misma" y, una vez socavada esa integridad estructural, "caerá literalmente en un enorme montón de óxido".

Sin embargo, la industria terrestre que rodea a la catástrofe, cuyo interés se ha visto reavivado por los trágicos acontecimientos de esta semana, sobrevivirá durante mucho tiempo a los últimos vestigios físicos del naufragio.