Más de 40 millones de personas en alerta por calor en EE.UU. 0:50

(CNN) -- Casi 45 millones de personas, desde el sur de Arizona hasta la península de Florida, están bajo aviso o advertencia de calor excesivo para este martes.

En Texas, San Angelo (44,4 grados centígrados) y Del Rio (43,8º C) volvieron a batir récords diarios este lunes. Para Del Rio, es su noveno día consecutivo de récord de temperatura máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Ambas localidades también registraron temperaturas máximas récord durante esta ola de calor: Del Rio alcanzó los 46 grados centígrados el 21 de junio y San Angelo los 45,5º C el 20 y 21 de junio.

Aunque Texas lleva más de una semana experimentando la ola de calor, las temperaturas abrasadoras se extenderán esta semana. Hay avisos de calor excesivo en Dallas, Houston y Nueva Orleans.

Se espera que Dallas alcance los 40º C este martes, mientras que en Nueva Orleans se prevén 36,6º C. Los niveles de humedad extremadamente altos harán que se sientan entre 43 y 46 grados centígrados en gran parte del centro, este y sur de Texas, así como en la mayor parte de Louisiana y el sur de Mississippi. Algunas zonas podrían llegar a alcanzar los 49º C.

Se espera que las temperaturas máximas se extiendan al sur de Oklahoma y Louisiana este martes. Para el miércoles, las temperaturas de más de 37,7 grados centígrados se extenderán a Kansas, el sur de Missouri, Arkansas y Mississippi, incluyendo Oklahoma City, Little Rock y Jackson. Este jueves se prevén temperaturas de más de 38º C en Birmingham, Memphis y San Luis.

Es posible que se alcancen decenas de récords de temperatura en los próximos días, pero las temperaturas récord de la noche también agravarán el problema. Muchas localidades como Dallas, Nueva Orleans y Shreveport no bajarán de los 27 grados centígrados por la noche.

"Puede haber más peligro que en un episodio típico de calor, debido a la longevidad de las mínimas nocturnas cercanas al récord o récord, así como a las elevadas lecturas del índice de calor", dijo este lunes el centro de predicción meteorológica.