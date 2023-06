Putin responde a la insurrección del grupo Wagner 3:35

(CNN) -- La insurrección de corta duración de Rusia le entregó a Joe Biden la versión más peligrosa hasta el momento de un dilema que ha confundido a los últimos cinco presidentes de Estados Unidos: cómo manejar a Vladimir Putin.

Todos los comandantes en jefe de Estados Unidos, desde Bill Clinton, han buscado de alguna manera involucrar al exoficial de la KGB, cuya misión de restaurar la grandeza rusa surgió por su humillación debida a la caída de la antigua Unión Soviética. La mayoría buscó algún tipo de reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero todo fracasó en evitar el deterioro de los lazos entre las dos superpotencias nucleares.

El expresidente George W. Bush miró a Putin a los ojos y tuvo “una sensación” de su alma, solo para que Putin invadiera Georgia bajo su supervisión. Barack Obama inicialmente vio al líder ruso como un socio en una campaña para poner fin a la amenaza del Armagedón nuclear. Eso no impidió que Putin anexara a Crimea en 2014. Y Donald Trump adoptó un enfoque adulador hacia un autócrata y enemigo de Estados Unidos que a menudo parecía querer emular más que condenar.

Biden, quien llegó a la mayoría de edad en Washington como senador durante algunos de los años más amargos del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética en las décadas de 1970 y 1980, tenía menos ilusiones sobre Putin que la mayoría. Pero incluso él trató de romper el frío reuniéndose con su homólogo en una cumbre en Ginebra en 2021.

Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania lo llevó a revitalizar la alianza de la OTAN con un extraordinario caudal de armas y municiones diseñada para garantizar la supervivencia del país. El apoyo occidental no solo ha permitido a Ucrania luchar contra las fuerzas invasoras, sino que ayudó a convertir la guerra en un atolladero que aumentó la presión política sobre Putin y creó las condiciones del campo de batalla que probablemente condujeron a la revuelta del jefe mercenario Yevgeny Prigozhin durante el fin de semana.

Putin apareció ante la cámara este lunes, advirtiendo desafiante que no habría tenido problemas para reprimir el levantamiento si el líder del Grupo Wagner no hubiera decidido detener su marcha sobre Moscú en un acuerdo que aparentemente lo verá exiliado a Belarús.

Pero hubo un acuerdo generalizado fuera de Rusia de que el enfrentamiento representó el desafío más serio al control del poder por parte de Putin durante sus años en el poder e incluso podría ser una grieta que signifique el principio del fin de su autoridad.

Entonces, Biden, por lo tanto, enfrenta una posibilidad que ninguno de los predecesores que lucharon con Putin tuvo que contemplar: que está lidiando con el final del juego de este zar moderno y la perspectiva de inestabilidad sacudiendo una superpotencia nuclear que podría tener implicaciones globales.

Evitar la escalada del a insurrección rusa

Evitar la escalada del a insurrección rusa

Durante el caos que sumió a Rusia este fin de semana, EE.UU. y sus aliados dejaron en claro que el enfrentamiento finalmente abortado entre Putin y Prigozhin era un asunto interno de Rusia. Después de que Moscú abrió un frente de propaganda este lunes al afirmar que estaba investigando si la inteligencia occidental estaba involucrada en el intento de golpe, Biden hizo todo lo posible para descartar la idea y discutió cómo había consultado con los líderes occidentales sobre el enfoque correcto.

“Estuvieron de acuerdo conmigo en que teníamos que asegurarnos de no darle excusas a Putin. Permítanme enfatizar, no le dimos a Putin ninguna excusa para culpar de esto a Occidente o culpar de esto a la OTAN. Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tuvimos nada que ver con eso”, dijo el presidente a periodistas.

CNN informó este lunes que Estados Unidos había advertido de antemano las intenciones de Prigozhin, pero solo las compartió con altos funcionarios selectos y aliados, incluidos los británicos. La revelación parece ser el último indicio de que Estados Unidos está obteniendo inteligencia precisa y de alto grado desde el interior de Rusia, como parece haberlo hecho durante el último año. Esto en sí mismo debe ser profundamente molesto para Putin y puede profundizar su mentalidad de búnker.

Los comentarios de Biden, mientras tanto, también reflejaron la extraña dicotomía de su estrategia hacia Putin. Mientras envía al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky miles de millones de dólares en armas y municiones para luchar por la supervivencia de su país, Biden ha insistido simultáneamente en que Estados Unidos no está involucrado en un enfrentamiento con Rusia, haciendo todo lo posible para evitar un enfrentamiento directo entre la OTAN y las fuerzas rusas, por lo que se podría correr el riesgo de una escalada al estilo de la guerra mundial.

Pero las líneas rojas se han expandido constantemente. Las existencias de municiones, artillería pesada, misiles antimisiles Patriot y tanques que han estado fluyendo hacia Ucrania se habrían considerado impensables cuando Putin ordenó a sus tropas cruzar la frontera en febrero pasado.

Aún así, la insistencia de Biden en que Estados Unidos no participó en la rebelión del fin de semana es casi con seguridad una declaración de hecho. Estados Unidos no tiene perro en una pelea entre un señor de la guerra como Prigozhin, cuyas tropas de alquiler están acusadas de un catálogo de atrocidades en Ucrania y Siria, y un líder ruso que es objeto de una orden de arresto por crímenes de guerra.

Las afirmaciones de Moscú de que Occidente fue cómplice del levantamiento parecen una distracción de las divisiones que amenazan con erosionar el gobierno de Putin. Parecen diseñados para convencer a los rusos de unirse contra un enemigo externo. Putin ha calificado repetidamente la guerra en Ucrania como una lucha contra lo que él ve como un esfuerzo occidental para negarle a Rusia el estatus que le corresponde como potencia mundial. Esta es una distracción del hecho de que envió sus tropas a Ucrania en contravención del derecho internacional, lo que provocó un conflicto que ha revelado al supuestamente poderoso ejército ruso como mal dirigido y equipado: un caparazón del Ejército Rojo que defendió al Imperio Soviético.

Una respuesta occidental en evolución

Mientras que Estados Unidos y sus aliados se cuidaron de no mostrar triunfalismo mientras ocurría la rebelión de Prigozhin, los gobiernos occidentales ahora buscan capitalizarla políticamente, mientras intentan aumentar la presión sobre Putin dentro de Rusia.

El secretario de Estado, Antony Blinken, argumentó en los programas de entrevistas dominicales de Estados Unidos que, si bien Estados Unidos no participó en la rebelión, el hecho mostró grietas en el poder de Putin. Este fue un estribillo retomado en Europa este lunes.

“La rebelión de Prigozhin es un desafío sin precedentes a la autoridad del presidente Putin, y está claro que están surgiendo grietas en el apoyo ruso a la guerra”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores británico, James Cleverly. El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, adoptó una línea similar, después de varios días de consultas entre altos funcionarios de la alianza occidental. Dijo que los acontecimientos muestran que el poder militar de Rusia “se está resquebrajando”, y agregó que la inestabilidad también está “afectando el sistema político [de Rusia]”.

Algunos observadores estadounidenses experimentados advirteron que es demasiado pronto para descartar a Putin.

“Esto me pareció una desesperación de Prigozhin por mantener de alguna manera al Grupo Wagner en funcionamiento. No lo veo como una amenaza populista para Putin, no lo veo como romper el aura de invencibilidad de Putin”, dijo este lunes a CNN el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, aunque admitió que la posición militar de Putin está “innegablemente debilitada".

Putin no ha dado señales de que el calor exterior de los enemigos de Moscú lo obligue a retirarse y traer a sus tropas a casa. De hecho, su posición puede ser tan vulnerable que hacerlo sin ganancias podría pasar públicamente como una victoria que podría representar una amenaza existencial para su liderazgo. Esto explica por qué miles de soldados rusos han sido enviados a una “picadora de carne” de un conflicto, como Prigozhin llamó a la batalla en Bakhmut, que ha hecho añicos el prestigio de Rusia y ha empeorado su posición estratégica en Europa.

Pero con la guerra yendo mal en Ucrania, Putin ahora enfrenta un nuevo frente político en casa después de que Prigozhin rompiera su culto a la personalidad de un autócrata todopoderoso impermeable a los desafíos.

A menos que el líder ruso pueda restablecer su autoridad, Biden puede terminar siendo el primer presidente estadounidense del siglo XXI que termine superando al hombre fuerte del Kremlin.