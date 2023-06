Nota del editor: Frida Ghitis, (@fridaghitis) exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales. Es colaboradora semanal de opinión de CNN, columnista del diario The Washington Post y columnista de World Politics Review. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autora. Ver más opiniones en CNN.

(CNN) -- Los acontecimientos que se desarrollaron en Rusia durante el fin de semana paralizaron y desconcertaron al mundo. Todavía hay mucho que desconocemos, después de que el jefe de los mercenarios rusos Yevgeny Prigozhin enviara a sus fuerzas del Grupo Wagner camino a Moscú en lo que parecía el inicio de un intento de golpe de Estado o incluso de una guerra civil. La efímera rebelión provocó una furibunda reacción de su mecenas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el zar moderno conocido por mantener la cabeza fría.



Por algo las declaraciones oficiales más comunes en todo el mundo fueron del tipo "Estamos siguiendo los acontecimientos". Y sin embargo, bajo la espesa niebla de la rebelión, algunas cosas eran claramente visibles. O, ¿debería decir, invisibles?

En un breve y airado discurso a la nación este lunes por la noche, Putin afirmó que el motín terminó porque "toda la sociedad rusa se unió y reunió a todo el mundo". Apuntando a la "solidaridad civil", insistió en que la "rebelión armada habría sido suprimida de todos modos". Pero esos comentarios no concuerdan con lo que presenció el mundo entero.

¿Dónde estaban las multitudes de partidarios de Putin? ¿No goza la presidencia de Putin de índices de aprobación siempre estratosféricos?

A lo largo de mis muchos años en el mundo de las noticias, he sido testigo de múltiples golpes, intentos de golpe e insurrecciones. Varias veces, cuando trabajaba en CNN, me despertó una llamada telefónica con instrucciones de que me dirigiera a Moscú ese mismo día porque se estaba produciendo un golpe de Estado. El despliegue rápido a Rusia se convirtió casi en rutina. La palabra "putsch" entró en mi vocabulario.

En 1991, me encontraba en Moscú con Wolf Blitzer y un equipo de legendarios, valientes y brillantes periodistas de CNN cuando la KGB, en colaboración con el ministro de Defensa y otros altos cargos soviéticos, intentó deponer al presidente soviético Mijail Gorbachov, que trataba de reformar la Unión Soviética en un esfuerzo inútil por evitar su colapso. Los golpistas encarcelaron a Gorbachov en su casa de vacaciones de Crimea.

Long day covering a coup in Moscow on 1991, with @wolfblitzer and the legendary reporters Dick Blystone and Tom Mintier, with photographer Phil Turner. Yes, that’s me on the floor. pic.twitter.com/suPVbQsMDG

— Frida Ghitis (@FridaGhitis) June 26, 2023