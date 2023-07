Una diseñadora cristiana de páginas web dijo a la Corte Suprema que un hombre buscó sus servicios para una boda homosexual. Él asegura que no lo hizo y que es heterosexual

Adornos para pasteles de matrimonio del mismo sexo se muestran en un estante en Fantastico el 5 de diciembre de 2017, en San Francisco, California. Justin Sullivan/Getty Images

(CNN) — La diseñadora cristiana de páginas web de Colorado que quería rechazar a clientes LGBTQ y quien acaba de ganar su caso en la Corte Suprema de EE.UU. afirmó en los documentos judiciales que un hombre preguntó por sus servicios para una boda homosexual.

Sin embargo, el hombre asegura que nunca se puso en contacto con Lorie Smith, la diseñadora que argumentó ante el alto tribunal que no la debían obligar a crear sitios web de bodas entre personas del mismo sexo debido a sus objeciones religiosas. De hecho, el hombre señala que es heterosexual y que está casado con una mujer.

El hombre fue identificado como "Stewart" en los documentos judiciales, que señalan que él solicitó diseños gráficos de invitaciones y otros materiales para una boda del mismo sexo con su prometido, Mike. CNN se puso en contacto con Stewart a través de la información contenida en el expediente. Él pidió que no se utilizara su apellido.

En una entrevista con CNN el viernes, Stewart dijo que él "no presentó una solicitud" a la empresa de Smith, 303 Creative, y es un "hombre felizmente casado con una mujer hace 15 años."

"No conozco a Mike", dijo Stewart. "Nunca he pedido a nadie que me diseñe una página web, así que todo es muy extraño. Desde luego, no me puse en contacto con ella, y sea cual sea la información de esa petición, es falsa", añadió.

Stewart, que anteriormente trabajó para CNN, dijo que él mismo es diseñador de páginas web, y que "tendría cero sentido contratar a un diseñador de páginas web cuando puedo hacerlo por mí mismo."

Stewart también que desconocía que su información formaba parte del expediente judicial hasta que el medio de comunicación The New Republic se puso en contacto con él este miércoles.

"Es preocupante que nadie relacionado a este caso en los últimos seis años haya pensado en llamarme, enviarme un correo electrónico o un mensaje de texto para intentar corroborar esa comunicación de alguna manera", dijo. Y añadió: "No creo que eso sea necesariamente un punto de inflexión en este caso, pero como mínimo... un caso de esta magnitud debería ser corroborado, debería ser comprobado en algún momento".

CNN se puso en contacto con Smith para obtener comentarios. Kellie Fiedorek, abogada principal de Alliance Defending Freedom, que representó a Smith, dijo en un comunicado que la diseñadora "no comprueba los antecedentes de las solicitudes entrantes para determinar si la persona que las presenta es genuina."

"Si Lorie recibió una solicitud legítima o si alguien le mintió es irrelevante", dijo Fiedorek. "Nadie debería tener que esperar a ser castigado por el gobierno para desafiar una ley injusta".

"Además, Lorie ha recibido otras solicitudes de boda y no ha podido responder a ninguna porque eso la ponía en riesgo de ser penalizada por violar la injusta ley de Colorado", dijo Fiedorek, refiriéndose a una ley antidiscriminación del estado.

Stewart calificó la decisión de la Corte Suprema de este viernes como "vergonzosa" y dijo que "parece que todo el caso ha sido en cierto modo urdido para lograr un resultado específico."